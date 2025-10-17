Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ARABIA SAUDITA

La insólita manera en que Théo Hernández, subcampeón mundial con Francia, despertó a Darwin Núñez y a su familia con un huevo duro; mirá el video

El futbolista francés, quien llegó con el uruguayo en esta temporada a Arabia Saudita, mostró su particular sentido del humor

17 de octubre 2025 - 14:22hs

Darwin Núñez se prepara para jugar este sábado en la mañana uruguaya por un nuevo encuentro con su nuevo club, Al-Hilal, que enfrentará de visita a Al-Ettifaq por una nueva fecha de la Saudi Pro League, en la que arrancaron bien.

El ex Peñarol no viajó con la selección uruguaya a Malasia para la doble fecha FIFA de octubre, debido a un pedido expreso de su técnico, el italiano Simone Inzaghi, para que se pudiera reponer de la lesión que tenía.

El insólito despertar de Darwin Núñez y su familia

Uno de los mejores amigos y compañeros que tiene Darwin Núñez en Al-Hilal desde que llegó a este club, es el francés Théo Hernández.

El zaguero fue vicecampeón del mundo con la selección de Francia en el pasado Mundial Qatar 2022.

Además, en su carrera, jugó en Atlético de Madrid "B", Alavés, Real Madrid y Real Sociedad de España, por lo que habla muy bien el idioma español.

También defendió a Milan de Italia previo a firmar contrato con Al-Hilal de Arabia Saudita, su actual club, al que llegó en esta temporada, igual que el ex Peñarol.

Este viernes, Théo Hernández, quien tiene mucha confianza con Darwin Núñez y su esposa, la española Lorena Mañas, mostró la manera insólita en la que los despertó, ya que son vecinos.

Les tiró un huevo duro desde su casa a la de ellos y se escuchó un ruido en la casa del uruguayo.

En sus redes, hubo intercambios de comentarios: "Buenos días, Darwin Núñez y Lorena Mañas", escribió Théo Hernández.

Darwin Núñez le contestó: "Ah, sí? Listo, no pasa nada", con emojis de sonrisa.

Aquí se pueden ver los dos posteos juntos:

darwin nuñez
El intercambio entre Théo Hernández y Darwin Núñez en Arabia Saudita

El intercambio entre Théo Hernández y Darwin Núñez en Arabia Saudita

