El Observador / Fútbol / NACIONAL

Nacional salió "muy conforme" tras la audiencia en el TAS por el reclamo de los 3 puntos que le quitaron, y ya hay fecha de fallo

Enrique Campos, delegado tricolor ante la AUF, se refirió a cómo le fue al club en una jornada muy especial

17 de octubre 2025 - 16:12hs
Enrique Campos, delegado de Nacional ante la AUF

Enrique Campos, delegado de Nacional ante la AUF

FOTO: @Nacional

Nacional se presentó este viernes en Lausana, Suiza, audiencia del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS por su sigla en inglés) ante el recurso presentado por los tricolores con relación a la quita de 3 puntos que les aplicó la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por los incidentes en el clásico de la final del Torneo Intermedio.

El fallo indica que a Nacional se le quitaron 3 puntos en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual.

Así fue la audiencia en el TAS

La audiencia en el TAS se llevó a cabo a la hora pautada este viernes en Lausana, Suiza.

"Salimos muy conformes. Notamos un panel muy abierto y garantista para ambas partes. Hubo recepción en las formas del interrogatorio, sin limitar los derechos de cada uno", admitió Enrique Campos, delegado de Nacional ante la AUF en la tarde de este viernes en Carve Deportiva.

Y añadió: "Creemos haber hecho una buena prueba. Que el hincha tenga la absoluta tranquilidad de que hemos actuado con la mayor diligencia y el mayor esmero posibles".

Según expresó el citado delegado, estuvieron "siempre con el norte puesto en desplegar todas las acciones posibles para defender los intereses del club y tratar de demostrar lo que a nuestro criterio fue un error en la consideración de los fallos apelados".

"Agradecimos al Tribunal Arbitral que dispuso de su tiempo, paciencia y tolerancia para estar tantas horas en un tema que exige una gran concentración", indicó Campos.

El delegado tricolor se animó a dar una fecha en la que estará el fallo final.

"La resolución final estaría prevista para el viernes 24 de octubre. El Tribunal nos confirmó que van a respetar los plazos y la agenda procesal marcada en su momento", dijo Campos.

Y agregó al final en caso de que no salga el fallo en ese día: "No se van a jugar las últimas dos fechas del Clausura sin saber el resultado del TAS".

Nacional AUF TAS Torneo Clausura Tabla Anual

