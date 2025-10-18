El ambicioso Máster Plan para el Gran Parque Central mira de reojo al Mundial 2030, mientras preparan la presentación ante la Asamblea de Socios de Nacional

El Gran Parque Central (GPC) es una de las referencias del club que más orgullo genera en los hinchas de Nacional. Planificar su techado , su ampliación y una transformación para el barrio lo potencia, y entender que en menos de cinco años, el 13 de julio de 2030, el mundo se detendrá a mirarlo con admiración porque un siglo atrás fue el lugar en que se jugó el primer partido de la historia de los Mundiales de FIFA, multiplica la adrenalina.

En ese contexto, cargado de simbolismos, la Comisión de Patrimonio y Obras de Nacional avanza en el ambicioso Máster Plan para el GPC , que plantea un plan integral que tiene como objetivo aumentar su capacidad, techarlo, construir una arena (estadio cerrado multipropósito para 4.500 personas), generar espacios comerciales, estacionamientos, un museo, una enorme plaza del hincha y crear comunidad.

Santiago Aldabalde , presidente de la comisión, y Ricardo Supparo y Marcelo Venturino , miembros de la misma, explicaron a Referí los alcances y el camino que pretenden recorrer con el Máster Plan del estadio.

“ Nacional tiene una obligación con su historia . Este es un estadio mítico en el mundo , es el único que reúne la condición de que los Mundiales, el evento deportivo más importante del planeta, haya empezado aquí . Entonces, Nacional tiene una compromiso con sus socios, con sus hinchas, con la historia del club y también c on la historia del fútbol mundial de reactivarlo y ponerlo al nivel que merece . Por la historia de Uruguay, por la del fútbol uruguayo y por la del Parque Central. Por esa razón estamos trabajando en un Máster Pla n, que lo empezamos con la Comisión de Patrimonio hace nueve meses , que fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Patrimonio , que también fue aprobado por unanimidad por la comisión directiva y que será presentado a los socios para que la Asamblea tome la decisión final”, comenzó explicando Aldabalde.

“Estamos convencidos que este es el camino, porque el Gran Parque Central es la solución, no es un problema. Es absolutamente posible el proyecto y cambia para siempre la historia del club”.

Camino a los 100 años del primer partido de la historia de los Mundiales, que se jugó en el Parque Central

El sábado 13 de julio de 2030 el Gran Parque Central celebrará el centenario del primer partido de la historia de los Mundiales de FIFA y recordará que en estas tierras sagradas del fútbol, la selección de Estados Unidos le ganó 3-0 a Bélgica.

Hace 95 años, el domingo 13 de julio de 1930, FIFA comenzaba a rodar en la vida real la película de los Mundiales y la organización de la Asociación Uruguaya de Fútbol y de FIFA estableció que aquel encuentro inaugural se desarrollara en la casa de los tricolores, que los hinchas atesoran con singular orgullo.

“Estamos a cinco años de cumplir un siglo del primer partido de la historia de los Mundiales y es el único estadio operativo, porque hubo otro partido en simultáneo (se jugó en el estadio de los Pocitos, de Peñarol, que fue demolido tiempo después). Lo que va a ocurrir entiendo es un acontecimiento que creo que Uruguay aún no ha tomado dimensión todavía de lo que significa: el Mundial del Centenario, 100 años después, con un partido en Uruguay y lo que va a significar tener al mundo entero del fútbol mirando a Uruguay”.

La FIFA analiza la propuesta de Uruguay para llevar el Mundial del centenario de 48 a 64 equipos y otorgarle una serie a Montevideo, por lo que en lugar de un partido pasarían a jugar seis.

¿Cuál es el proyecto que puede involucrar al GPC con el Mundial 2030? “En el caso del Mundial de 2030 hasta el momento no existe un partido en Uruguay que no se juegue fuera del Estadio Centenario. Hoy está previsto un encuentro allí. Entonces, Nacional apunta al 2030 para hacer como una especie de recreación y volver a jugar el primer partido de la historia de los Mundiales, que disputaron Estados Unidos y Bélgica, en el lugar donde nacieron los Mundiales, 100 años después. Eso creemos que puede ser un evento FIFA y que tiene una unidad de negocios en sí mismo que es muy interesante. Para eso debemos tener el estadio en condiciones”.

Ricardo Supparo, Marcelo Venturino y Santiago Aldabalde comisión de patrimonio y obras de Nacional Gran Parque Central Master Plan Ricardo Supparo, Santiago Aldabalde y Marcelo Venturino, de la comisión de Patrimonio y Obras de Nacional y que trabajan sobre el Master Plan del Gran Parque Central

Nacional está trabajando en ese proyecto y también en una posible comercialización de los derechos sobre ese partido.

“Volver a jugar el primer partido de la historia con las mismas selecciones y en el mismo lugar se ve muy interesante. Entendemos que eso despierta un interés internacional y que se puede transformar en un evento FIFA, o se puede comercializar como evento FIFA previo al Mundial. Después de 2026 y a medida que se acerque 2030, FIFA va a ir calentando la previa al Mundial y tendrá que generar eventos. El del Parque es una gran oportunidad, y es una oportunidad que solo puede ofrecer Nacional, porque el primer partido de los mundiales se jugó en este estadio. Lo ideal sería tener un socio estratégico para comercializar este partido”.

También Aldabalde puso especial hincapié en “la narrativa de ser espónsor del primer estadio de la historia de los Mundiales. En los Mundiales están las marcas de FIFA, que son las que todos conocemos, el resto de las marcas no pueden hablar de Mundial. Nosotros hoy queremos encontrar un espónsor que pueda valorar ser el naming del ‘Primer estadio de la historia de los Mundiales’. Que una marca pueda decir: ‘Acá nacieron los mundiales y nuestra empresa es el espónsor de este lugar’. Esa es una narrativa muy potente que solo este estadio la puede brindar y faltan cinco años para el centenario de ese día. Creemos que allí se plantea una oportunidad muy grande para lograr tener un naming internacional”.

“Haber recibido en el Parque el primer partido de la historia de los Mundiales es un título que creo que durante mucho tiempo en Uruguay no se le dio importancia. Ni hablar que el Mundial de 2030 le va a dar la dimensión real de lo que va a ser, porque realmente es el primer partido de este fenómeno que es ahora la Copa del Mundo. Entonces, nuestro objetivo y el desafío es lograr una arquitectura que de alguna manera rescate esos valores, los transmita, los mantenga y los proyecte”, dijo Supparo.

¿De qué se trata el Máster Plan del Gran Parque Central?

“El Máster Plan es una obligación. Todos los hinchas de Nacional coinciden en que hay que tomar decisiones profundas en el Parque, y creemos que este modelo, que es un proyecto maravilloso del Estudio Guerra de Rossa, Varese y Tribuna Sur, es el camino ideal justamente para terminar el Parque con el objetivo de generar un montón de usos múltiples en el estadio y sus alrededores. Esto generará un vínculo con otras áreas del club, con el museo, con el club social, con otros crecimientos, más la arena, además de todo lo que genera desde el punto de vista cultural y de otras actividades, de deportes menores, otras vinculaciones con instituciones de la zona y negocios asociados, como pueden ser con universidades o el desarrollo de centros de medicina especializada en deporte. Estamos convencidos que es el camino y para ello hicimos un proceso muy cuidadoso que comenzó con una encuesta a los socios y contestaron más socios que los que votaron en las últimas elecciones. Les preguntamos, ¿qué quería que pasara en estas cinco hectáreas del Parque? El resultado es este Máster Plan. Actualmente estamos en contacto con la Intendencia, en una etapa de presentación del proyecto, y la vio con buenos ojos por todo lo que mejora y por todo lo que genera”, dijo Aldabalde.

Master Plan Gran Parque Central vista aérea

¿Qué caminos recorrieron en estos nueve meses? “Hicimos un llamado abierto, un concurso. El último concurso que hubo en el club fue en el año 1951. Estamos recorriendo ese camino y blindando cada etapa. Se aprobó por unanimidad el proyecto en la Comisión de Patrimonio, también se aprobó por unanimidad en la directiva. Y ahora iremos a la Asamblea para que los socios también lo conozcan en detalle. Vamos a presentar un plan financiero con el modelo de negocios hacia adelante. Y en esa Asamblea los socios van a tener la última palabra”.

“Nacional tiene una obligación histórica con el Parque y con la responsabilidad de encarar un proyecto definitivo, un Máster Plan, que es lo que venimos trabajando con la comisión hace nueve meses”. (Santiago Aldabalde, presidente de la Comisión de Patrimonio y Obras) “Nacional tiene una obligación histórica con el Parque y con la responsabilidad de encarar un proyecto definitivo, un Máster Plan, que es lo que venimos trabajando con la comisión hace nueve meses”. (Santiago Aldabalde, presidente de la Comisión de Patrimonio y Obras)

Aldabalde explicó que “lo medular es terminar de actualizar el estadio en función de la normativa de Conmebol, que cada vez es más exigente porque va siguiendo la normativa FIFA. Estamos haciendo un trabajo de relevamiento del 100% del estadio para entender la visibilidad de cada una de las butacas y que no exista lo que se conoce como asientos muertos. Estamos siguiendo todas las normativas para vestuarios, accesibilidad, seguridad y todo lo que tiene que ver con estacionamientos, zona mixta para el periodismo, zonas VIP y Very VIP, que también son obligatorias, salas de prensa, y un montón de cambios en la iluminación y en la cancha”.

Supparo aportó su visión: “Hasta ahora hubo crecimientos aislados, solo un máster plan puede llegar a crear una hoja de ruta para que por más que los crecimientos que tenga el club sean en etapas, y cada etapa dependerá de la forma de financiamiento que logremos, podrá existir una hoja de ruta clara y sabemos qué se puede hacer en qué lugar y en qué lugar va a ir cada una de las cosas, y la otra gran virtud que tiene este proyecto es que después de muchos años se hizo un concurso. Se presentaron tres estudios, de los mejores del país. Los tres fueron proyectos espectaculares. Creemos que este último recoge fielmente la geometría y el espíritu del primer Parque Central. Sin lugar a dudas, el de 1941 en la propia gráfica geometría del estadio está definida de esta manera. Es un estadio más bien del estilo inglés, con las esquinas ponderadas de otra manera, con una geometría muy ortogonal. No es una concepción de estadio oval. Y eso es lo que nosotros entendemos que es como uno de las principales ventajas y virtudes de este proyecto”.

¿Cuánto cuesta el Máster Plan de Nacional?

“Se maneja una cifra que gira entre los US$ 70 millones y US$ 90 millones, depende un poco dónde se corte. Por ejemplo, si se techa todo el estadio es un costo, si no se techa todo el estadio es otro. La ventaja que tiene este proyecto es que se puede desarrollar por etapas, entonces, las decisiones desde el punto de vista financiero y estructuración del modelo de negocios también se ajusta a cada etapa. El proyecto completo puede ser que esté en el entorno de esas estimaciones que se hacen en función del anteproyecto, pero en realidad no es determinante el monto, lo que es determinante en todo caso será el plazo que nos lleve a hacerlo en función de los flujos que se van adelantando”, apuntó Aldabalde.

“Nacional es el único club que puede tomar una decisión de este tipo, de hacer un estadio con estas características, con todo lo que está asociado en el proyecto del Máster Plan, que no es solamente el Parque, sino que incluye una arena (un estadio cerrado) y un montón de metros que son arrendables para generar ingresos para el club. Un zócalo comercial, una plaza del hincha, un lugar de encuentro que actualmente Nacional no tiene, una plaza propia en el medio de la ciudad con un parking para 1.000 vehículos, que es algo también muy excepcional y eso habilita un montón de negocios desde el punto de vista comercial que hacen que el club pueda tener ingresos que cambian radicalmente el flujo de negocios, el flujo de fondos del estadio y de Nacional, no del Parque sino de Nacional para el futuro. Entonces nosotros creemos que es una solución para el estadio, un crecimiento para el barrio y con este proyecto Nacional se despega absolutamente al resto de los clubes en las cinco hectáreas de tierra que tiene". “Nacional es el único club que puede tomar una decisión de este tipo, de hacer un estadio con estas características, con todo lo que está asociado en el proyecto del Máster Plan, que no es solamente el Parque, sino que incluye una arena (un estadio cerrado) y un montón de metros que son arrendables para generar ingresos para el club. Un zócalo comercial, una plaza del hincha, un lugar de encuentro que actualmente Nacional no tiene, una plaza propia en el medio de la ciudad con un parking para 1.000 vehículos, que es algo también muy excepcional y eso habilita un montón de negocios desde el punto de vista comercial que hacen que el club pueda tener ingresos que cambian radicalmente el flujo de negocios, el flujo de fondos del estadio y de Nacional, no del Parque sino de Nacional para el futuro. Entonces nosotros creemos que es una solución para el estadio, un crecimiento para el barrio y con este proyecto Nacional se despega absolutamente al resto de los clubes en las cinco hectáreas de tierra que tiene".

¿Cuáles son los plazos? “Si logramos un inversor, creemos que es un proyecto que se puede hacer en 5 o 6 años poniendo el foco en el Mundial 2030 adelantando todo lo que es el estadio y, eventualmente, las obras asociadas que están en el exterior podrían quedar para el final. Depende de los permisos, también del uso. Nacional tiene dos grandes lineamientos en este proyecto: uno es no utilizar ningún padrón que no sea propiedad del club, y el otro es utilizar el Parque la mayor cantidad de tiempo posible”.

¿Cómo sería el Gran Parque Central techado?

“Es un proyecto que venimos soñando desde hace un tiempo. Cuando la comisión elaboró el programa, nuestra idea fue siempre poder darle al estadio de Nacional lo que se merece Nacional”, explicó Venturino.

“El techo del Parque Central sería la última etapa porque, entre otras cosas, hay un estudio que establece la forma en que el techo puede afectar al césped. Fue por eso que surgió la posibilidad de plantear la colocación del césped híbrido”.

Master Plan Gran Parque Central 1

Antes de llegar al techo, el Máster Plan tendrá un vínculo muy cercano con el barrio, agregó Venturino. “Tenemos una relación muy fuerte con los vecinos, con el barrio y con la ciudad misma. En reuniones que tuvimos con la Intendencia les comunicamos todos los planes y nos abrazaron porque La Blanqueada es una zona que ha crecido mucho y nosotros le vamos a dar, además del mejor estadio del país, un centro de espectáculos con un multipropósito, una plaza del hincha, vamos a hacer un zócalo comercial con servicios para el barrio, con fuentes de trabajo, plazas de comidas, un lugar abierto donde se puedan reunir los jóvenes”.

¿Cómo proyectan desarrollar el Máster Plan?

La comisión de patrimonio trabaja sobre un plan que ofrece dos alternativas. Así lo explicaron: “Tenemos dos caminos. Un inversor estratégico que quiera invertir en el proyecto, estamos hablando con algunos; o como segunda opción adelantando flujos, por ejemplo, un operador para el parking y uno para la arena, y con esos contratos adelanta los fondos para poder hacer las obras”.

La bajada de la cancha del Gran Parque Central

El club está evaluando los caminos a seguir para construir a nuevo la cancha del GPC.

El campo de juego cumplió su ciclo y necesita ser levantado nuevamente desde su base. La decisión más importante que debe tomar el club es cuál será la nueva altura del campo contemplando el GPC de los próximos años en el marco de este Máster Plan.

“Lo que buscó insertar la Comisión de Patrimonio fue una fase cero con la bajada de la cancha. Aprovechando la obra que se debe hacer en la cancha más el estudio de visibilidad para conocer si el nivel óptimo, por ejemplo, está en menos 70 centímetros, menos 65 cms. Estamos buscando ese nivel exacto”.

La bajada de la cancha va a mejorar la visibilidad actual del Parque.

“Con esto no empieza el Máster Plan, pero optimizamos ese costo de bajar la cancha”, subrayaron.

La mirada de dos arquitectos al Gran Parque Central

“Como arquitecto diría que estamos en camino del mejor estadio. El Estadio Centenario es una maravilla y también va a entrar en reforma, pero todavía no conocemos su proyecto final. El Parque es el estadio más antiguo fuera de las Islas Británicas. Aquí debutó Brasil. Acá Brasil jugó con la camiseta blanca, antes de cambiar por los colores actuales tras perder la final del Mundial de 1950. Aquí, en este estadio, también debutó Argentina en un Mundial. Es muy fuerte la presencia histórica que tiene este lugar. Este estadio es único”, apuntó Venturino.

Master Plan Gran Parque Central acceso por Urquiza

Por su parte, Supparo explicó: “El aspecto histórico del Parque para nosotros es muy importante y lo cuidamos especialmente. Cuando hicimos el llamado a concurso, le pedimos a los diferentes estudios que tuviesen en cuenta la historia que había acá, que tuviesen en cuenta morfológicamente algunos elementos, como los arcos de ladrillo sobre la calle Jaime Cibis, donde está la Scarone. El proyecto ganador contempló, por ejemplo, que los desplazará hacia Jaime Cibils y le dará un mayor destaque porque no se puede ocultar la historia arquitectónicamente del proyecto del año 1941”.

El paso más importante: la Asamblea de Socios

La Comisión de Patrimonio y Obras está enfocado en el paso más importante que deben dar: plantear el proyecto a la Asamblea de Socios del club, que tendrá la decisión final.

“El socio de Nacional está convencido de que esto se pueda realizar. Nosotros estamos convencidos de que se puede hacer. Vamos a dar las garantías absolutas en la Asamblea en cuanto a la aprobación del Máster Plan. Un blindaje para que los proyectos de infraestructura relevantes del club tengan una mayoría especial si quieren ser modificados para no ir para atrás y para adelante. Lo que se plantea no es ni más ni menos que lo que hace cualquier empresa, después de tomar una decisión de inversión relevante. Y después lo que vamos a garantizar es que ninguna etapa va a empezar sin tener la estructuración financiera y los fondos. Entonces, eso es una garantía absoluta que la brinda la Asamblea. La Asamblea del Club es muy sabia. Nacional tiene un camino. La Asamblea tiene realmente una participación importante, porque después de los resultados deportivos, el Parque es lo más importante para los socios”, dijo Aldabalde.

Ricardo Supparo, Marcelo Venturino y Santiago Aldabalde comisión de patrimonio y obras de Nacional Gran Parque Central Master Plan foto 1 Ricardo Supparo, Santiago Aldabalde y Marcelo Venturino, de la comisión de Patrimonio y Obras de Nacional y que trabajan sobre el Master Plan del Gran Parque Central

Venturino apuntó: “Necesitamos llegar a la Asamblea con el convencimiento de un voto masivo de apoyo”.

Supparo, por su parte, planteó garantías a los socios: “Este proyecto se va a realizar prescindiendo de los recursos reales del club. Y como hablamos, el objetivo principal, que es un cambio conceptual en las intervenciones que se han venido realizando en el estadio. Esta es una intervención a través de la cual no solo crece el estadio en capacidad, en calidad, sino que además genera recursos propios para el club que le van a permitir no sólo mantener el Parque, sino generar recursos para solventar la actividad general del club. Todo este proyecto se va a hacer con cajas aparte. El club no se va a ver afectado, que es uno de los principales puntos que marcamos en esto. Este es un cambio conceptual en el crecimiento del Parque”.