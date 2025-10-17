Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

Con sorpresas y regresos, el probable equipo de Nacional para enfrentar a Miramar Misiones este sábado en el Gran Parque Central

Ha sido una semana de regresos, movimientos y pruebas en el equipo, tanto en la Ciudad Deportiva Los Céspedes como en el Gran Parque Central

17 de octubre 2025 - 14:24hs
Pablo Peirano&nbsp;

Pablo Peirano 

Foto: Dante Fernández/Focouy

Nacional cierra su semana de entrenamientos para el partido de este sábado ante Miramar Misiones (18:30 horas), en el último juego que disputará como local en el Torneo Clausura y en el Gran Parque Central.

Ha sido una semana de regresos, movimientos y pruebas del cuerpo técnico en la Ciudad Deportiva Los Céspedes y en el estadio tricolor, donde este jueves por la tarde el entrenador Pablo Peirano hizo los últimos ensayos y comenzó a cerrar el equipo.

Nacional tuvo esta semana el regreso de Luis Mejía tras la convocatoria de Panamá por Eliminatorias, por lo que volverá al arco en lugar de Ignacio Suárez, quien atajó en el 0-0 ante Danubio.

Nacional Progreso, campeonato clausura 2025, Luis Mejía

La defensa no tendrá variantes y será con Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Diego Romero.

En el mediocampo, el DT probó este jueves a Lucas Rodríguez, quien estuvo sentido de su rodilla en el comienzo de la semana, fue exigido y superó el test, por lo que volverá a estar en el once inicial.

Estará en el doble pivot junto a Luciano Boggio, en una zona en la que el juvenil Agustín Dos Santos volverá al banco de suplentes y en la que Christian Oliva no está por lesión, si bien se maneja la posibilidad de que esté como suplente para sacarse la quinta amarilla y cumplir sanción mientras se recupera.

En la generación de juego, Nacional no tendrá a Nicolás Lodeiro por estar suspendido por la roja ante Danubio.

Y es en esa zona donde comienzan las sorpresas en el probable equipo de Peirano. Una de ellas será la presencia del venezolano Rómulo Otero, quien volverá a ser titular sumar minutos en Jardines luego de varios partidos sin entrar.

20250911 Diego Villalba y Rómulo Otero Nacional Plaza Colonia Copa AUF Uruguay 2025, octavos de final. Foto: Dante Fernández / FocoUy
Diego Villalba y Rómulo Otero

Diego Villalba y Rómulo Otero

La otra es la inclusión de Lucas Villalba también como titular en el equipo, en una nueva oportunidad para volver a mostrar su velocidad y desbordes.

En el ataque también habrá novedades. Gonzalo Carneiro se perfila para estar en la delantera ya que Nicolás López no está al 100%, por lo que estarán a la orden en el banco de suplentes.

Mientras que el otro atacante será Maximiliano Gómez, quien buscará volver al gol tras no anotar ante Danubio.

El probable equipo de Nacional será entonces con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Diego Romero; Lucas Rodríguez y Luciano Boggio, Lucas Villalba, Rómulo Otero, Gonzalo Carneiro y Maximiliano Gómez.

