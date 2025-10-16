El juvenil que ascendió Pablo Peirano para reforzar el mediocampo de Nacional ante las bajas en esa zona y el probable equipo frente a Miramar Misiones

El entrenador de Nacional , Pablo Peirano, ascendió a un volante juvenil al plantel principal esta semana, a la espera de la evolución de la lesión de Lucas Rodríguez y ante la falta de jugadores con ese perfil, de cara al partido de este sábado a las 18:30 horas ante Miramar Misiones por la 12ª fecha del Torneo Clausura.

Se trata de Mateo Román Soria , nacido el 14 de marzo de 2007, con 18 años, quien aún no tiene minutos en Primera división.

“El Colo”, tal es su apodo, estuvo en la lista de buena fe de Nacional en la Copa Libertadores 2025 .

Debutó en Tercera el año pasado y también ha estado en el proceso de selecciones juveniles de Uruguay.

A la espera de Lucas Rodríguez

Esta semana, ante la lesión que sufrió Lucas Rodríguez en su rodilla, Peirano ascendió al juvenil para que entrene con la Primera y esté a la orden, si es necesario, frente a Miramar Misiones.

Rodríguez, quien llegó al club en el último período de pases, se sintió en el pasado partido ante Danubio, por lo que este jueves por la tarde en la práctica en el Gran Parque Central iba a ser probado para ver en qué condiciones se encuentra.

Nacional Torque, campeonato clausura 2025/Lucas Rodríguez Foto: Leonardo Carreño

Además, Nacional tiene lesionado a Christian Oliva, quien está descartado para este fin de semana, aunque podría estar en el banco de suplentes para forzar su quinta amarilla y cumplir su sanción mientras se recupera.

El mediocampo tricolor ha sido en los últimos dos partidos con Lucas Rodríguez, Luciano Boggio y Agustín Dos Santos, juvenil a quien Peirano le ha dado la titularidad y minutos.

En caso de que Rodríguez no esté a la orden, quien se perfila para sustituirlo es Mauricio Pereyra.

20250316 Mauricio Pereyra Nacional Racing Torneo Apertura 2025 Foto: @LigaAUF Mauricio Pereyra Foto: @LigaAUF

Y Mateo Soria estará a la orden por si el DT lo necesita en el banco de suplentes.

El probable equipo de Nacional con la vuelta del Diente

Nacional tendrá ante Miramar Misiones el regreso de Nicolás “Diente” López, quien no estuvo en el partido ante Danubio para que tuviera una mejor recuperación de su esguince en el tobillo derecho.

20250920 Nicolás López Nacional Liverpool Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández - Focouy (23) Nicolás López Foto: Dante Fernández/Focouy

Además, los albos tuvieron la vuelta de Luis Mejía tras jugar con la selección de Panamá, por lo que volverá al arco.

La baja que tendrá el tricolor será la de Nicolás Lodeiro, expulsado ante Danubio, quien cumplirá su sanción. Esa ausencia puede generar un cambio en ataque, con el posible ingreso de Lucas Villalba en lugar de Christian Ebere.

De esa forma, el probable equipo de Nacional sería con Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Diego Romero; Luciano Boggio, Agustín Dos Santos, Lucas Rodríguez o Mauricio Pereyra; Lucas Villalba o Christian Ebere, Nicolás López y Maximiliano Gómez.