¿Tiburón? El susto que se llevaron tres surfistas en las aguas de Bikini, Manantiales, y que quedó registrado; mirá el video

En la comunidad del surf uruguayo fue noticia en los últimos días un hecho que sucedió en las aguas de la playa Bikini, en Manantiales, departamento de Maldonado, donde tres amigos disfrutaban de las olas y se vieron sorprendidos por el extraño movimiento de un animal que pasó muy cerca de ellos.

Lo ocurrido quedó registrado por una de las cámaras del sitio especializado Lineup y el video se viralizó en otros portales de surf.

En las imágenes se ve a los tres surfistas en el agua esperando una ola cuando pasa muy cerca de ellos y a mucha velocidad un animal al que se le puede llegar a ver una aleta, lo que ha generado la duda de si es un tiburón, una orca o una tonina.

Uno de los tres surfistas, Andrés Fernández, contó lo que vivieron. “Por suerte no pasó nada, pero el susto fue muy grande” , dijo al sitio Duke.com, que informó sobre lo ocurrido el pasado 16 de agosto, si bien el hecho salió a luz en los últimos días.

“Era un día oscuro y de repente paró de mandar series, paró como 10 minutos y en esa tranquilidad apareció un bicho a nuestra derecha, es decir, del pico de Bikini hacia las piedras. Y la movida fue: Yo estaba bien a la derecha y escuché un ruido de ballena… Es muy confuso lo que voy a decir: escuché un ruido de ballena (el soplido) y cuando miré vi un lomo negro que no se le veía una aleta dorsal pero tenía escamitas. Como que todo en el centro de la columna tenía escamitas. Como una hilera sola de escamas… Yo busqué ballenas que tuvieran eso y no encontré”, dijo.

Fernández agregó: “Pasó por atrás nuestro, obvio que no pudimos ver bien lo que era, como que chocó con la piedra porque estábamos bien deep y como que ahí se enroscó y salió para el fondo. No sabemos si atacando algo pero ante el borbollón nosotros rajamos. El que estaba más cerca, más a la izquierda, era Damián, un amigo, que no lo vio pero sintió que estaba cerca y salió rajando”.

El surfista reconoció que es “confuso” identificar qué animal era, pero señaló que “era grande”. “Para no exagerar tenía unos 70 centímetros de ancho, por no decir un metro y como que iba muy por debajo del agua”, agregó.

“Hay una captura de pantalla en la que se ve clarito una aleta de tiburón… Pero ahí es como que me contradigo con la información que di… Es complejo realmente”, señaló Fernández. “Yo también quiero definir qué fue, hace tiempo. Yo lo que sentí fue el soplo de ballena pero después desapareció eso. Entonces, si hay otro animal que hace eso; tal vez acompañaba el ataque de ese bicho… Para comer también. Y capaz que eso fue lo que nos ayudó a nosotros. Por suerte no pasó nada, pero el susto fue muy grande”, finalizó.

“La actitud del animal es de caza”

Buscando explicaciones, el sitio Lineup consultó al biólogo Andrés Milessi, quien señaló que “la actitud del animal es de caza”.

“Es un animal de gran porte que está persiguiendo algo, probablemente una presa. En este caso no afectaría a los surfistas; a ellos ni siquiera los considera”, dijo.

También indicó que se trataría de un tiburón, si bien no lo afirmó al 100%. “Por las aletas y la forma, a lo que más se asemeja es a un tiburón. En el caso de que fuera un mamífero marino, como una orca o tonina, tendría que salir a respirar aire y dar un resoplido, y eso en el video no se ve”, dijo.

El biólogo destacó que en Uruguay existen al menos 50 especies de tiburones. “Incluso hay registros de tiburón blanco”, mencionó. “No es probable que este animal lo sea, pero es bueno saber que también existen en nuestras aguas. El video fue grabado el 16 de agosto. En esa época del año suelen verse más los cazones o trompa de cristal. El gatopardo o la pintarroja aparecen en septiembre u octubre. Por la fecha, podría ser un cazón grande, pero es solo una hipótesis”.

Milessi también señaló qué hacer cuando se ve a un tiburón en el agua y recomendó mantener la calma. “Si ves un tiburón, una tonina o cualquier animal silvestre, lo mejor es mantener distancia. Ellos están en una actitud de alimentación o reproducción. Lo ideal es alejarse y esperar a que la situación pase.”

Además, destacó que son animales silvestres. “Las especies que tenemos no van a atacarte ni comerte. Si uno invade su espacio, el animal puede reaccionar por defensa, como cualquier ser vivo”.