Peñarol vs Defensor Sporting EN VIVO: Aguirre van con todos los titulares e Ithurralde hace debutar a Brian Lozano en la semifinal de la Copa AUF Uruguay

El recorrido de Defensor Sporting en la Copa AUF Uruguay

El tres veces campeón de la Copa AUF Uruguay venció 3-0 a Libertad de San Carlos en la primera ronda.

También le ganó 3-0 a Bella Vista.

En cuartos de final derrotó 2-0 a Central Español.

Los violetas tienen la valla invicta en los tres partidos que disputaron y convirtieron ocho goles.