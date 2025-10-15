Peñarol vs Defensor Sporting juegan desde la hora 21 en el Parque Viera la semifinal de la Copa AUF Uruguay, que decidirá en los 90 minutos o por penales (si el partido termina en empate) al primer finalista del torneo.
Peñarol vs Defensor Sporting EN VIVO: Aguirre van con todos los titulares e Ithurralde hace debutar a Brian Lozano en la semifinal de la Copa AUF Uruguay
