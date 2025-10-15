Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / COPA AUF URUGUAY

Peñarol vs Defensor Sporting EN VIVO: Aguirre van con todos los titulares e Ithurralde hace debutar a Brian Lozano en la semifinal de la Copa AUF Uruguay

El partido Peñarol vs Defensor Sporting que definirá al primer finalista de la Copa AUF Uruguay se juega desde la hora 21 en el Parque Viera

15 de octubre 2025 - 19:17hs
Matías Arezo abrió el marcador para Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura

Matías Arezo abrió el marcador para Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura

FOTO: Dante Fernández/Foco.Uy

EN VIVO

Peñarol vs Defensor Sporting juegan desde la hora 21 en el Parque Viera la semifinal de la Copa AUF Uruguay, que decidirá en los 90 minutos o por penales (si el partido termina en empate) al primer finalista del torneo.

El partido se podrá ver a través de Vtv Plus en todos los cables o por Disney+ por streaming.

Seguí en vivo la previa, el partido y todas las estadísticas:

Live Blog Post

Brian Lozano será titular en Defensor Sporting, que juega con su mejor formación

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DefensorSp/status/1978601656217465069&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Diego Aguirre confirmó el equipo con todos sus titulares

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1978596769840669091&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Óscar Cruz se fue a jugar a la séptima de Suiza

Mirá cuál fue el destino del goleador histórico de las formativas de Peñarol, Óscar Cruz.

Live Blog Post

Así se desarrolla el cuadro de la Copa AUF Uruguay en la temporada 2025

El cuadro de la Copa AUF Uruguay
El cuadro de la Copa AUF Uruguay

El cuadro de la Copa AUF Uruguay

Live Blog Post

El recorrido de Defensor Sporting en la Copa AUF Uruguay

El tres veces campeón de la Copa AUF Uruguay venció 3-0 a Libertad de San Carlos en la primera ronda.

También le ganó 3-0 a Bella Vista.

En cuartos de final derrotó 2-0 a Central Español.

Los violetas tienen la valla invicta en los tres partidos que disputaron y convirtieron ocho goles.

Live Blog Post

El recorrido de Peñarol para llegar a la semifinal de la Copa AUF Uruguay

Peñarol debutó con triunfo 3-0 ante Río Negro de San José. En ese partido Matías Arezo convirtió un doblete.

Luego tuvo que sortear rivales más difíciles. En octavos de final, con un golazo de Lucas Hernández en la hora, Peñarol derrotó 2-1 a Liverpool.

En cuartos de final, con goles de Leandro Umpiérrez y David Terans de penal en la hora, Peñarol venció 2-1 a Tacuarembó en partido disputado en el Goyenola de Tacuarembó.

Si supera a Defensor Sporting, en la final enfrentará al ganador de Racing vs Plaza.

Live Blog Post

Peñarol fijó los precios para jugar el domingo ante Wanderers

Peñarol estableció los precios para el encuentro de este domingo a la hora 18 ante Wanderers en el Estadio Campeón del Siglo por la duodécima fecha del Torneo Clausura.

Los socios de Peñarol ingresarán de forma gratis a las Tribunas Cataldi y Damiani.

peñarol entradas
Live Blog Post

El probable equipo de Diego Aguirre para jugar ante Defensor Sporting

El técnico Diego Aguirre trabajó con este equipo para enfrentar a Defensor Sporting: Brayan Cortés; Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Ignacio Sosa; Diego García, Jaime Báez; Leonardo Fernández y Matías Arezo.

También realizó algunos cambios durante el entrenamiento y colocó a Lucas Hernández por Maximiliano Olivera, Stiven Muhlethaler por Báez y Maximiliano Silvera por Arezo.

Live Blog Post

Peñarol ya sabe cuánto le costará colocar césped híbrido y cuál es la cotización para terminar la Ciudad Deportiva

Peñarol conoció cuál es el costo de las obras que tiene por delante en el Campeón del Siglo y en la Ciudad Deportiva.

El híbrido se compone de 90% de césped natural y 10% de césped artificial y los trabajos demandarán entre 60 y 70 días.

El cub también debe cambiar el sistema de riego para que deje de funcionar por líneas y pase a ser sectorizado.

Además, en el paquete de obras, se comprarán dos estructuras de luces led para que puedan darle luz y calor al sector que va de la Tribuna Guelfi a la Damiani, contra la Tribuna Henderson, donde los palcos generan mucha sombra y no permite que el sol alimente el pasto, sobre todo entre mayo y setiembre.

Según pudo saber Referí, toda la obra, incluida la compra de esas luces, rondarán entre US$ 950 mil y US$ 1 millón.

Mirá la nota completa aquí.

Live Blog Post

Los convocados por Diego Aguirre en Peñarol para jugar ante Defensor Sporting

Diego Aguirre convocó a 21 jugadores y apeló a todas sus figuras titulares.

G3Ux5jmWwAA1g-J
Live Blog Post

Cuándo juegan la otra semifinal Racing vs Plaza

La semifinal Racing vs Plaza Colonia se disputará este jueves a la hora 21.00 en el Campeones Olímpicos de Florida.

Live Blog Post

Los precios de las entradas para Peñarol vs Defensor Sporting

Los precios de las localidades son los siguientes:

Tribunas Tito Borjas, Obdulio Varela y Walter Barrios (Peñarol) generales $ 600 y socios $ 500

Tribunas Borjas y Saporiti (Defensor Sporting) $ 600 y $ 500.

Los menores 12 años inclusive, acompañados de un mayor, ingresan gratis.

La venta web se hace a través de AUF Tickets, en tanto la venta presencial será en locales de RedPagos.

Live Blog Post

Dónde juegan Peñarol vs Defensor Sporting por la semifinal de la Copa AUF Uruguay

El partido se disputa en el Parque Viera.

Live Blog Post

A qué hora juegan Peñarol vs Defensor Sporting

El partido entre aurinegros y violetas comienza a la hora 21.

Live Blog Post

Peñarol vs Defensor Sporting en vivo por la Copa AUF Uruguay

Comienza la transmisión en vivo en Referí del partido semifinal entre Peñarol vs Defensor Sporting por la Copa AUF Uruguay.

Las más leídas

Harry Kane y Declan Rice
ELIMINATORIAS UEFA

Inglaterra se clasificó al Mundial 2026 tras golear a Letonia y España quedó en la puerta: mirá los 28 clasificados

Cristiano Ronaldo
ELIMINATORIAS

Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador de las Eliminatorias mundialistas: Luis Suárez es el mejor uruguayo con 14 partidos más jugados

Ignacio Ruglio, un mes en penitencia
PEÑAROL

Las fuertes declaraciones del presidente Ignacio Ruglio contra el equipo de Peñarol por su rendimiento

Leonardo Fernández 
COPA AUF URUGUAY

Defensor Sporting vs Peñarol: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo en la Copa AUF Uruguay

Temas:

Peñarol Defensor Sporting Copa AUF Uruguay

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos