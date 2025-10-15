Carolina Cosse consideró que cambio en la gestión del Antel Arena es "razonable" y que va a "funcionar bien"

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse (en ejercicio de la Presidencia ante el viaje al exterior de Yamandú Orsi), consideró que la decisión de Antel de gestionar por su cuenta el Antel Arena es "muy positiva" y "razonable".

El ente resolvió en el Directorio (con los votos de los representantes del oficialismo y la postura contraria de la oposición) no renovar el contrato con la empresa AIG Facilities que venía gestionando el polideportivo y cuyo acuerdo vence el 31 de diciembre próximo .

"Quiero decir que me parece una decisión razonable y estoy convencida (de) que va a funcionar bien . Antel en estos años tuvo tiempo de aprender más sobre cómo administrar una arena y también aprender sobre los debes en ese sentido. Tiene subsidiarias y me parece muy razonable", sostuvo Cosse.

EMPRESAS PÚBLICAS Gestión del Antel Arena pasará a manos de una subsidiaria estatal: para Raffo es una decisión "muy temeraria"

La resolución es que la subsidiaria de Antel, ITC, que hasta ahora se dedicaba a consultorías de tecnología y ciberseguridad, se haga cargo de la gestión del recinto polideportivo. Según el presidente de Antel, Alejandro Paz, la empresa se ahorrará unos US$ 500 mil al año por gestionar por su cuenta el Antel Arena.

Sin embargo, la decisión fue cuestionada por la representante de la oposición en el Directorio, la economista Laura Raffo, quien la calificó de "muy temeraria".

"Si se empieza a gestionar el Antel Arena de manera directa y se pierde dinero, ¿con qué se cubre? Recordemos que Antel no tiene dinero propio. El dinero de Antel es lo que paga la gente cuando paga su servicio celular, cuando paga su servicio de internet. O sea que si el día de mañana hay un faltante de dinero, la única manera de rescatar eso es incrementando las tarifas", se preguntó Raffo.

Para Cosse, en tanto, la gestión 100% estatal del Antel Arena permitirá tener una "grilla más dinámica" que garantice "acercar al Antel Arena a una función social muy importante para lo cual fue concebida", aseguró en rueda de prensa.

Es decir, que espectáculos más accesibles lleguen al edificio y otros sectores de la sociedad puedan acceder a las entradas.

Paz había dicho en agosto de este año, en una entrevista con el programa Arriba Gente, que no descartaba que la gestión del Antel Arena pasara a estar en manos de la estatal.

"Queremos revitalizar el Antel Arena, queremos que se puedan hacer no solo producciones costosas, para gente que realmente puede pagar una entrada cara, sino que queremos agregar algunas otras producciones y algún otro espectáculo, más populares", así como eventos deportivos como "finales del hándbol, o básquetbol para el cual a veces el Antel Arena les resulta caro".