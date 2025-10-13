Cambios en la gestión del Antel Arena: el gobierno asegura que ahorrará US$ 500 mil al año

El presidente de Antel , Alejandro Paz , aseguró que la empresa pública ahorrará unos US$ 500 mil al año al gestionar por su cuenta, a través de la subsidiaria ITC, el polideportivo Antel Arena , que dejará de estar en manos del privado AIG Facilities , cuyo contrato vence el 31 de diciembre.

"Con esta gestión lo que pensamos es reducir costos a través de nuestra subsidiaria. Pensamos ahorrar en el entorno de los US$ 500 mil anuales ", declaró Paz en una rueda de prensa.

La decisión de Antel de gestionar el Antel Arena se tomó el jueves pasado en una sesión del Directorio que, según informó El País este lunes, contó con los votos de los representantes del Frente Amplio pero no de la oposición, representada por la economista Laura Raffo.

Esta última, de hecho, criticó la resolución adoptada y la calificó como "muy temeraria" .

Alejandro Paz El presidente de Antel., Alejandro Paz. Antel

Paz sostuvo que los representantes del oficialismo que votaron a favor de la decisión entendieron que era la "mejor opción" porque se reducirán costos, lo que permitirá "traer algún otro espectáculo más que hoy no está llegando al Antel Arena por algunos costos altos".

Según el presidente de Antel, la empresa seguirá "exactamente" el "mismo modelo de gestión" que existe hoy.

"No hay una pérdida de foco, Antel va a seguir haciendo exactamente lo mismo. No va a destinar ni una persona más al gerenciamiento del Antel Arena, pero sí rentabilizaremos mucho más el activo de marketing que hasta ahora no se le ha sacado todo el fruto", explicó.

Paz también se refirió al asunto del pliego licitatorio que el anterior gobierno de Luis Lacalle Pou había dejado redactado para convocar a una licitación internacional, dado que el contrato con AIG Facilities vencía el 31 de diciembre.

Consultado al respecto, el presidente de la estatal se preguntó por qué la administración anterior no avanzó.

"¿Por qué no lo hicieron? Porque en 2023 podían haberlo hecho, ellos llegaron a la conclusión de que no era la mejor opción. Llegamos a la misma, que no era la mejor conclusión hacer una licitación internacional", sostuvo.

La subsidiaria de Antel que gestionará el polideportivo, una vez que la empresa privada se retire, será ITC, que hasta ahora brinda consultorías tecnológicas y de ciberseguridad.