Economía y Empresas / Pablo Álvarez

Vicepresidente de Antel tras las críticas de Slim: "En Uruguay la empresa pública de telecomunicaciones es un puntal, incluso en competencia"

Luego que el dueño de Claro sugiriera que la empresa debía retirarse de Uruguay, el presidente de Antel dijo que es “un puntal de soberanía, desarrollo e inclusión”

10 de octubre 2025 - 15:34hs
Carlos Slim y Pablo Alvarez

El vicepresidente de Antel Pablo Alvarez, escribió en su cuenta de X luego de las declaraciones del presidente de Antel, Carlos Slim, quien en una entrevista criticó al mercado uruguayo de telecomunicaciones y sugirió que Claro, su empresa, debería retirarse del mercado.

"En Uruguay la empresa pública de telecomunicaciones Antel es un puntal de soberanía, desarrollo e inclusión, incluso en competencia. Es la calidad, la visión estratégica y el compromiso lo que hace que sea la empresa líder del sector", escribió Alvarez en X, sin mencionar al mexicano.

“La verdad es que no debemos estar en Uruguay”, dijo Slim, entrevistado por el podcast “Cracks” del Youtuber Oso Trava, Slim. “Porque en Uruguay las telecomunicaciones son del gobierno y no te dan permiso de nada. No sé para qué lo abrieron. No te dan permisos de televisión de paga, no te dan permiso de tal cosa. Uruguay controla las telecomunicaciones, no sé qué participación tenga pero muy alta. No está abierto a la competencia”.

Claro es tercero en el mercado móvil de Uruguay, según los datos a fines de 2024 de URSEC. En servicios móviles tiene el 16% del mercado (1.192.804), contra 22% de Movistar (1.623.841) y 62% de Antel (4.414.264), mientras que en suscripciones a telefonía móvil tiene el 22% del mercado, contra el 29% de Movistar y 49% de Antel.

