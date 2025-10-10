Vicepresidente de Antel tras las críticas de Slim: "En Uruguay la empresa pública de telecomunicaciones es un puntal, incluso en competencia"

Carlos Slim y Pablo Alvarez

El vicepresidente de Antel Pablo Alvarez, escribió en su cuenta de X luego de las declaraciones del presidente de Antel, Carlos Slim, quien en una entrevista criticó al mercado uruguayo de telecomunicaciones y sugirió que Claro, su empresa, debería retirarse del mercado.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

"En Uruguay la empresa pública de telecomunicaciones Antel es un puntal de soberanía, desarrollo e inclusión, incluso en competencia. Es la calidad, la visión estratégica y el compromiso lo que hace que sea la empresa líder del sector", escribió Alvarez en X, sin mencionar al mexicano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PabloAlvarez_uy/status/1976708105791848796&partner=&hide_thread=false En Uruguay la Empresa Publica de Telecomunicaciones @AntelDeTodos, es un puntal de soberanía, desarrollo e inclusión, incluso en competencia. Es la calidad, la visión estratégica y el compromiso lo que hace que sea la empresa líder del sector. — Pablo Alvarez (@PabloAlvarez_uy) October 10, 2025 “La verdad es que no debemos estar en Uruguay”, dijo Slim, entrevistado por el podcast “Cracks” del Youtuber Oso Trava, Slim. “Porque en Uruguay las telecomunicaciones son del gobierno y no te dan permiso de nada. No sé para qué lo abrieron. No te dan permisos de televisión de paga, no te dan permiso de tal cosa. Uruguay controla las telecomunicaciones, no sé qué participación tenga pero muy alta. No está abierto a la competencia”.

Embed - CARLOS SLIM explica la compra de TELMEX | Cracks Podcast #351 Claro es tercero en el mercado móvil de Uruguay, según los datos a fines de 2024 de URSEC. En servicios móviles tiene el 16% del mercado (1.192.804), contra 22% de Movistar (1.623.841) y 62% de Antel (4.414.264), mientras que en suscripciones a telefonía móvil tiene el 22% del mercado, contra el 29% de Movistar y 49% de Antel.