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Sorteo de Copa Libertadores y Copa Sudamericana: día, hora, dónde verlo, calendario y los bombos definidos

Se viene el tan esperado momento por los clubes clasificados en el que conocerán a sus rivales de las fases de grupos de ambos torneos

16 de marzo 2026 - 13:24hs
Los trofeos de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores
Los trofeos de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se prepara para lo que será la edición 2026 del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América y de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo se lleva a cabo el sorteo de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana?

El sorteo se llevará a cabo en Luque, en las afueras de Asunción del Paraguay, este jueves 19 de marzo.

El mismo se llevará a cabo a la hora 20.

Clasificados y bombos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1: Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional, Liga Deportiva Universitaria de Quito, Fluminense e Independiente del Valle.
Bombo 2: Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario.
Bombo 3: Junior, Universidad Católica, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira y Cusco.
Bombo 4: Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Barcelona, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín.

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Calendario de la Copa Libertadores 2026

Etapa de grupos: del 7 de abril al 28 de mayo.
Sorteo de los octavos de final: semana del 6 de junio.
Octavos de final: del 11 al 20 de agosto.
Cuartos de final: del 8 al 17 de septiembre.
Semifinales: del 14 al 22 de octubre.
Final: 28 de noviembre.

Clasificados y bombos para el sorteo de la Copa Sudamericana 2026

Bombo 1: River Plate, Atlético Mineiro, Sao Paulo, Racing, Gremio, Olimpia, Santos y América de Cali.
Bombo 2: San Lorenzo, Red Bull Bragantino, Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco Da Gama, Cienciano y Tigre
Bombo 3: Audax Italiano, Blooming, Puerto Cabello, Boston River, Montevideo City Torque, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero y Macará.
Bombo 4: Alianza Atlético, Barracas Central, Deportivo Riestra, Recoleta, Botafogo, Carabobo, O'Higgins y Juventud de Las Piedras.

Calendario de la Copa Sudamericana 2026

La Copa Sudamericana, al igual que la Copa Libertadores, comenzará el martes 7 de abril con la primera fecha. La segunda será entre el 14 y el 16 de abril, la tercera tendrá lugar entre el 28 y el 30 de ese mes, la cuarta se jugará entre el 5 y el 7 de mayo, la quinta se hará entre el 19 y el 21 de mayo mientras que la sexta entre el 26 y el 28 de mayo.

En la semana del 6 de junio será el sorteo del cuadro de octavos rumbo a la gran final.

Los octavos de final se jugarán entre el 11 y el 20 de agosto, los cuartos entre el 8 y el 17 de setiembre, las semifinales entre el 14 y el 22 de octubre y la gran final se jugará el 21 de noviembre en Barranquilla.

¿Por dónde se podrá ver el sorteo de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana?

El mismo se podrá observar a través de ESPN y en streaming, en Disney +. A su vez, se podrá ver en vivo por el canal oficial de Conmebol en YouTube de Conmebol.

Temas:

Copa Libertadores Copa Sudamericana Conmebol sorteo fixture

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