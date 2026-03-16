Sorteo de Copa Libertadores y Copa Sudamericana: día, hora, dónde verlo, calendario y los bombos definidos

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se prepara para lo que será la edición 2026 del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América y de la Copa Sudamericana.
¿Cuándo se lleva a cabo el sorteo de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana?
El sorteo se llevará a cabo en Luque, en las afueras de Asunción del Paraguay, este jueves 19 de marzo.
El mismo se llevará a cabo a la hora 20.
Clasificados y bombos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026
Bombo 1: Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional, Liga Deportiva Universitaria de Quito, Fluminense e Independiente del Valle.
Bombo 2: Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario.
Bombo 3: Junior, Universidad Católica, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira y Cusco.
Bombo 4: Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Barcelona, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín.
Calendario de la Copa Libertadores 2026
Etapa de grupos: del 7 de abril al 28 de mayo.
Sorteo de los octavos de final: semana del 6 de junio.
Octavos de final: del 11 al 20 de agosto.
Cuartos de final: del 8 al 17 de septiembre.
Semifinales: del 14 al 22 de octubre.
Final: 28 de noviembre.
Clasificados y bombos para el sorteo de la Copa Sudamericana 2026
Bombo 1: River Plate, Atlético Mineiro, Sao Paulo, Racing, Gremio, Olimpia, Santos y América de Cali.
Bombo 2: San Lorenzo, Red Bull Bragantino, Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco Da Gama, Cienciano y Tigre
Bombo 3: Audax Italiano, Blooming, Puerto Cabello, Boston River, Montevideo City Torque, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero y Macará.
Bombo 4: Alianza Atlético, Barracas Central, Deportivo Riestra, Recoleta, Botafogo, Carabobo, O'Higgins y Juventud de Las Piedras.
Calendario de la Copa Sudamericana 2026
La Copa Sudamericana, al igual que la Copa Libertadores, comenzará el martes 7 de abril con la primera fecha. La segunda será entre el 14 y el 16 de abril, la tercera tendrá lugar entre el 28 y el 30 de ese mes, la cuarta se jugará entre el 5 y el 7 de mayo, la quinta se hará entre el 19 y el 21 de mayo mientras que la sexta entre el 26 y el 28 de mayo.
En la semana del 6 de junio será el sorteo del cuadro de octavos rumbo a la gran final.
Los octavos de final se jugarán entre el 11 y el 20 de agosto, los cuartos entre el 8 y el 17 de setiembre, las semifinales entre el 14 y el 22 de octubre y la gran final se jugará el 21 de noviembre en Barranquilla.
¿Por dónde se podrá ver el sorteo de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana?
El mismo se podrá observar a través de ESPN y en streaming, en Disney +. A su vez, se podrá ver en vivo por el canal oficial de Conmebol en YouTube de Conmebol.