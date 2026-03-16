La presentación de Albion para enfrentar a Peñarol el pasado sábado como "el clásico original", del fútbol uruguayo

Albion realizó una presentación formal de lo que iba a ser el partido ante Peñarol que se disputó este sábado en el Estadio Centenario por la fecha 6 del Torneo Apertura, con datos históricos interesantes.

Previo al compromiso que ganaron los dirigidos por Diego Aguirre 1-0 con un gol del capitán Maximiliano Olivera de cabeza tras un centro de Leonardo Fernández, enviaron una gacetilla de prensa.

"Hoy (el pasado sábado) a las 20:30, el Estadio Centenario no solo será el escenario de un gran partido, sino que se convertirá en un puente directo hacia las raíces mismas del fútbol uruguayo", comienza explicando.

Albion fue fundado el 1° de junio de 1891, en tanto que Peñarol, que entonces se llamaba Central Uruguay Railway Cricket Club (Curcc), lo hizo el 28 de setiembre de ese mismo año.

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El resumen histórico de Albion continuó: "Compartimos los siguientes hitos que forjaron la singularidad de este enfrentamiento:

El Clásico Original: A finales del siglo XIX, este duelo acaparaba la atención del público promocionándose bajo dos narrativas históricas: el choque entre la Capital (Albion, con sede en la Ciudad Vieja) y el Interior (CURCC, en Villa Peñarol, a 12 km), y el duelo de "Criollos vs. Ingleses". Entre 1892 y 1899, ambos equipos se enfrentaron en 28 ocasiones.

La Supremacía Pionera: En aquellos años fundacionales, el fútbol uruguayo estaba marcado por una supremacía abismal de Albion. En ese período, nuestro club acumuló un imponente historial de 27 victorias, 9 empates y solo 2 derrotas frente a Peñarol. Esta superioridad fue especialmente arrolladora entre 1895 y 1897, etapa en la que conseguimos 14 triunfos ante un solo empate.

Los Primeros Duelos (1892): El primer partido registrado en la historia entre ambos clubes se disputó el 15 de mayo de 1892 en el Field de Punta Carretas, donde Albion venció por 4-0. Apenas diez días después, el 25 de mayo, nos impusimos nuevamente por 3-1 durante la inauguración de "La Estancia" en Villa Peñarol, ante una muy buena concurrencia de espectadores.

Los Colores de la Historia (Uniformes y Curiosidades): En estos primeros años, la indumentaria aún estaba en transición y lo más relevante era la camiseta. Albion salía a la cancha luciendo una camisa azul con cuello y mangas blancas, acompañada de pantalón blanco y medias negras. El rival, por su parte, utilizaba una camiseta a cuadros amarillos y negros con medias negras.

El Nacimiento de la Liga Uruguaya: Como hito ineludible para el fútbol nacional, el 10 de junio de 1900 ambos equipos protagonizaron el primer partido en la historia de la Liga Uruguaya. Aquella tarde, en la cancha del Albion en Paso Molino (calles 19 de Abril y Berro), nuestro puntero izquierdo, Lodge, inscribió su nombre en la eternidad al anotar el primer gol del Campeonato Uruguayo.

Copa Competencia Chevalier: Fue la primera edición de esta competición oficial y de carácter internacional, organizada por The Argentine Association Football. El 5 de agosto de 1900, tras un parejo 0-0 en los 90 minutos reglamentarios, Leslie Pool anotó de cabeza a falta de dos minutos para terminar la prórroga. Fue la primera copa internacional disputada y un triunfo histórico para Albion.