¿Quién es Pablo Longoria, el nuevo director deportivo de River Plate? De presidir Olympique de Marsella a ser anunciado en el "millonario"; conocé su formación y experiencia

El español Pablo Longoria pasó en poco más de un mes de presidir el Olympique Marsella francés, cargo que ocupó entre 2021 y 2026 , a ser el nuevo director deportivo de River Plate argentino, según anunció en las últimas horas el club argentino en sus canales oficiales.

El asturiano de 39 años (Oviedo, junio de1986) tendrá un rol de máxima importancia en la entidad 'millonaria', en la que dependerá directamente del presidente, Stefano di Carlo (36 años), y del secretario técnico, el legendario exfutbolista uruguayo Enzo Francescoli (64).

Longoria "coordinará las distintas áreas vinculadas al fútbol del club, entre ellas el plantel profesional, el fútbol formativo, el 'scouting' (ojeador), la gestión de contratos, el análisis de rendimiento y el desarrollo deportivo", con un rol "orientado a articular estas estructuras bajo una estrategia común, con el objetivo de continuar fortaleciendo la organización y profesionalización del área", según la nota oficial del club.

La llegada de Longoria al club porteño "se enmarca en un proyecto institucional de mediano y largo plazo, enfocado en promover la integración entre divisiones inferiores y el primer equipo, y optimizar los procesos de captación, incorporación y desarrollo de futbolistas".

El labor principal de Pablo Longoria en River Plate

River también destaca la participación de Longoria "en procesos de reorganización institucional y en el desarrollo de estructuras deportivas en clubes de alta exigencia" y resalta su "seguimiento sistemático del fútbol sudamericano, con presencia sostenida en Argentina, Uruguay y Brasil, así como la participación en la incorporación de futbolistas de la región a equipos europeos".

El club valora los "más de quince años de experiencia" del español, quien comenzó su carrera en el área de 'scouting' del Newcastle United inglés y, posteriormente, fue jefe mundial de ojeadores de la Juventus entre 2015 y 2018.

Entre 2018 y 2020 fue director deportivo del Valencia español, después de lo cual pasó a asumir la tarea de director deportivo del OM, club que presidió desde 2021 hasta marzo de 2026, aunque no logró dominarlo por completo.

Las protestas de la grada, los bandazos en el banco de suplentes y la inestabilidad deportiva acabaron por cerrar una etapa en la que el español dejó como legado las semifinales de la Conference League de 2022 y de la Europa League de 2024, dos subcampeonatos de Liga y dos participaciones en la UEFA Champions League.

Todo ello sin haber sido capaz de aportar tranquilidad al club por el que, durante su mandato, desfilaron hasta siete entrenadores.

Longoria llega a un River Plate entrenado actualmente por el extécnico del Alavés Eduardo Chacho Coudet, quien ha reconducido el rumbo errático del conjunto 'millonario' en los meses previos, lo que llevó a renunciar a Marcelo Gallardo en su segunda etapa al frente del equipo, tras convertirse entre 2014 y 2022 en el responsable más exitoso en la historia del club, con 14 títulos (entre ellos dos Copas Libertadores).

FUENTE: EFE