¿Vuelve la línea de tres? El probable equipo de Nacional para enfrentar a Universitario por Copa Libertadores, partido para "buscarlo y ganarlo", según Jorge Bava

Nacional visita este miércoles a Universitario de Perú, desde las 23:00 en Lima, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, encuentro en el que el entrenador Jorge Bava puede volver a utilizar línea de tres en defensa.

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"Es un partido que tenemos que ir a buscarlo y ganarlo", dijo el DT tricolor en la previa del duelo entre los albos -que lideran la serie con 4 unidades , gracias a un empate de 1-1 en su visita a Coquimbo y una victoria por 3-1 sobre Tolima-, y los incaicos, últimos con un punto.

Para el partido de este miércoles se espera que Bava vuelva a utilizar la línea de tres en el fondo , tal como lo hizo ante los chilenos en el debut copero y también en condición de visitante.

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En el arco estará Luis Mejía y la línea de tres sería con Sebastián Coates, Agustín Rogel y Paolo Calione.

Como carrileros, por derecha volverá a estar Baltasar Barcia y en la izquierda reaparecerá Camilo Cándido, quien se ha recuperado de su desgarro y ha ido sumando minutos de forma gradual.

Los tres en el medio serán los habituales de Bava: Luciano Boggio, Lucas Rodríguez y Nicolás Lodeiro.

Mientras que en ataque reaparecerá Maximiliano Gómez tras no jugar el fin de semana ante Danubio por lesión.

Nacional vs Danubio Pavel Núñez en Nacional vs Danubio Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Resta definir quién será su compañero de ataque, con el juvenil Pavel Núñez como principal nombre, aunque no se descarta que comience Maximiliano Silvera, quien también viene de recuperarse de un problema muscular y no jugó ante los franjeados.

Cabe recordar que ni Nicolás “Diente” López ni Gonzalo Carneiro viajaron a Lima, ya que ambos están en sanidad.

De esa forma, el probable equipo de Nacional sería con Luis Mejía; Baltasar Barcia, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Paolo Calione y Camilo Cándido; Luciano Boggio, Lucas Rodríguez y Nicolás Lodeiro; Maxi Gómez y Pavel Núñez.

El momento de Nacional

Nacional lidera su grupo en la Copa Libertadores, pero no pasa por un buen momento en la Liga AUF Uruguay.

El bolso ocupa actualmente el octavo lugar en Apertura de Uruguay, tras haber perdido este fin de semana por 2-1 ante Danubio.

En medio de ese escenario, su entrenador, Jorge Bava, mostró su expectativa de quedarse con los tres puntos en Lima aunque subrayó que llegará al partido de este miércoles con un análisis general del juego de los peruanos por el reciente cambio de su comando técnico.

jorge bava coquimbo unido nacional copa libertadores 20260408 Jorge Bava en la previa del partido entre Coquimbo Unido y Nacional por la Copa Libertadores Foto: EFE

"De Universitario estamos viendo patrones generales, a la espera de lo que puede pasar con su situación, si mantienen el interinato o si contratan otro técnico", comentó. A pesar de ello, Bava remarcó: "Es un partido que tenemos que ir a buscarlo y ganarlo".

El encuentro de la tercera jornada del Grupo B de la Libertadores se jugará en el Estadio Monumental de Lima, con capacidad para 80.000 espectadores, bajo la conducción del árbitro paraguayo Carlos Benítez.