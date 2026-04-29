Jorge Contreras, el ídolo de Racing que ganó el Torneo Apertura como entrenador de arqueros: "Estuve a punto de perder la vida y Dios me dio otra oportunidad"

Cuando terminó el partido entre Wanderers y Peñarol y en el ómnibus del plantel de Racing que volvía de Melo supieron que eran campeones del Torneo Apertura , a Jorge Contreras , histórico exgolero y actual entrenador de arqueros de la escuelita, le llegaron a la cabeza todas las cosas que tuvo que vivir para estar en ese lugar.

Más de dos décadas de una “carrera sacrificada”, con años en un Racing con dificultades , lejano a esta realidad. Un final de carrera que le llegó por teléfono. Un cáncer que casi se lo lleva y al que superó. La partida de su padre . Todo cayó en medio de los abrazos y el llanto compartido con los jugadores, el cuerpo técnico y su hijo, hincha del club.

“Me pasó de pensar en todas las situaciones que pasé. Estuve a punto de perder la vida y Dios me dio otra oportunidad. Y mirá todo lo que logramos”, expresó el “Loco” en una entrevista con Referí.

Hoy Contreras disfruta de su presente y el de Racing . Valoró el trabajo de Cristian Chambián , a quien catalogó como un “fenómeno” , y resaltó el privilegio de estar en un cuerpo técnico que es “una familia”, y que además de tenerlo a él cuenta con otro referente como Gonzalo “Lalo” Aguilar , con toda una vida en Racing.

Cristian Chambian, el jugador de Liga Universitaria que trabajaba en un negocio familiar y que le dio al hincha de Racing la mayor alegría de su historia

En la era del fútbol-SAD, Racing campeón del Apertura mostró la punta del iceberg: inversión, infraestructura y desarrollo en juveniles

También destacó el rol de Fernando Cavenaghi, director deportivo del club, a quien ve como “un jugador más”, y charló sobre los porteros a los que entrena, claves en este título.

La celebración por el título y los recuerdos

Contreras remarcó que antes del domingo el principal objetivo del plantel racinguista era ganar en Melo, ya que sabían que si vencían a Cerro Largo iban a estar muy cerca del título.

Con la victoria obtenida, en la vuelta en ómnibus a Montevideo los jugadores y entrenadores estaban “felices”, pero muy pendientes a lo que pasaba en el Centenario entre Wanderers y Peñarol. “Se nos cortaba el internet a cada rato, no sabés lo que era, un ataque de caspa”, dijo entre risas.

Cuando Wanderers concretó su victoria, y con ella el campeonato de Racing, se desató la fiesta en el ómnibus. “Nos bajamos no sé cuántas veces, fotos por todos lados, una locura”, repasó el exarquero, que luego empezó a recordar todo lo que pasó en estos últimos años.

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En los últimos días de junio de 2016 la dirigencia de Racing de ese momento llamó a Contreras para comunicarle que no lo iban a tener más en cuenta. Tenía 45 años, y tras salvarse del descenso esa temporada le habían prometido que la decisión de seguir o no la iba a tomar él, por lo que la llamada le cayó como “una puñalada”.

Tras una carrera “sacrificada”, el “Loco” debió seguir trabajando, y la escuelita le dio un trabajo en las juveniles como entrenador de arqueros, donde trató a todos sus dirigidos como sus “nietos”.

Dos años después le detectaron un cáncer de colon de gran tamaño, que puso en riesgo su vida. Pasó por radioterapia y quimioterapia, donde los doctores destacaban su actitud positiva, y valoró el apoyo anímico y económico de mucha gente que estuvo a su alrededor, y de la empresa Tenfield, que le dio trabajo de comentarista.

Esa novedad fue la última que le comunicó a su padre antes de que falleciera. “Lo último que me dijo mi viejo cuando le conté fue ‘te merecés eso y mucho más’. Y me quedó, yo me quería ir con él pero después de eso dije ‘voy a pelear’”, rememoró con la voz entrecortada Contreras, que cuando supo que el cáncer ya no estaba se fue a jugar un fútbol con la bolsa de colostomía. “Por algo el apodo ‘Loco’”, bromeó.

Cuando el ómnibus llegó al Parque Roberto este domingo, Contreras se enfundó en más abrazos llenos de lágrimas con jugadores, integrantes de su cuerpo técnico y ahora con los hinchas. “Muchos me decían que era un ídolo para ellos”, valoró el exarquero, que cree que se fue “metiendo a la gente” del cervecero de a poco, y que destacó su suerte de estar en el ascenso a Primera de 2007, en la Copa Libertadores de 2011 y ahora en el primer título del club en 107 años.

HG8JQFSb0AA4zXW Parte del plantel de Racing en los festejos en la sede Foto: Racing

Un cuerpo técnico que es una “familia” y su rol como entrenador de arqueros

Al hablar sobre el rol del cuerpo técnico en este logro histórico, el “Loco” destacó que el equipo que dirige a la escuelita es “excelente” y “una familia”, que a pesar de que no se priva de momentos de diversión “trabaja con una seriedad enorme”.

Destacó que Cristian Chambián, el DT a la cabeza del equipo, “es un fenómeno, estudioso, de perfil bajo”. Trabajó durante años con él en juveniles, y marcó que “parece que tuviera 15 años en Primera”.

Valoró el rol de los preparadores físicos Mauro Molares y Mathías Sánchez para “mantener siempre bien al plantel”, el trabajo del analista de video Federico Falero que “sabe un montón”, y no se olvidó de Gonzalo Aguilar, el ayudante técnico que jugó durante toda su carrera en Racing.

“El Lalito y yo somos unos jugadores más para el plantel. Te piden opinión, y conocemos el club de punta a punta. El Lalo jugó toda la vida acá, mirá si no va a conocer. Es importante llevarte bien con los jugadores, en eso estoy súper agradecido al grupo”, declaró.

Consultado sobre su función como entrenador de arqueros, Contreras indicó que intenta enseñarle “valores” a sus dirigidos, y muchas veces trabajar como “un psicólogo más”, ya que el arco “es un puesto ingrato” y “cuando erran hay que estar más”.

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Por otra parte, se enfoca en que sus goleros mejoren el “manejo de pies”, ya que hoy “son un jugador más”, y confesó que es de esos entrenadores que le busca “el pelo al huevo” porque “siempre hay que buscar algo para corregir”.

Esta temporada la comenzó con los arqueros Facundo Machado, Federico Varese y el juvenil Luciano di Candia, figura del equipo juvenil de la escuelita que ganó un torneo amistoso en Alemania a fines de 2025.

Contreras aseguró que Machado, campeón del mundo sub 20 con la selección uruguaya en 2023, tiene “mucha proyección”. Remarcó que Varese llegó “casi sin jugar el año anterior” desde Juventud de Las Piedras y le dieron la confianza necesaria, y resaltó su “juego aéreo”, aunque marcó que deben seguir trabajando en su “técnica”. En tanto, destacó el potencial de Di Candia, y aseguró que tiene “cosas para mejorar”.

Su opinión de la SAD de Racing y una esperanza clara

El “Loco” es un agradecido con la sociedad anónima que gerencia a Racing. Recordó que cuando llegó al club por primera vez en 2007 el plantel a veces entrenaba en la cancha de Salus, y llegaron a dormir en colchones dentro del Roberto en algunos días de partido.

Hoy valoró que trabajan “tranquilos”, y remarcó que “lo que pedís para trabajar, lo tenés”. Además, en varias oportunidades destacó a Fernando Cavenaghi, tanto por llamarlo cuando llegó al club como por ser “un jugador más” en el día a día del cervecero.

Para Contreras este título también “es un mérito de la SAD” y de Cavenaghi, por “confiar” en el trabajo de Chambián. “Nunca estuvo en duda, porque veía que día a día el equipo se potenciaba”, indicó.

Con el título del Apertura bajo el brazo, Contreras no duda: sabe que Racing puede pelear por la Liga AUF Uruguaya. “Voy por todo. Ahora hay que pasar la hoja, ya este martes se entrenó a full. Obvio que se puede, con nuestras armas podemos asustar a cualquiera que se ponga adelante”, concluyó.