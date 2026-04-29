Rodrigo Garro en alza, Memphis Depay lesionado y el arco en cero: así llega Corinthians para enfrentar a Peñarol por Copa Libertadores

Con 552 minutos sin recibir goles, un entrenador que recuperó la confianza del equipo y estrellas de talla mundial a nivel europeo , Corinthians espera este jueves por un Peñarol en horas de crisis, en partido correspondiente a la tercera fecha del grupo E de la Copa Libertadores

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Desde que Fernando Diniz se hizo cargo del equipo, luego de que Dorival Jr. fuera cesado, Corinthians cambió. Y para bien.

Fernando Diniz cuando dirigió a Brasil, ante Uruguay por Eliminatorias

El Timao venía de perder 1-0 con Inter y desde que Diniz se hizo cargo del equipo acumula seis triunfos sin goles en contra.

El esperado regreso de Leonardo Fernández desde Madrid tiene fecha: el plan de Diego Aguirre en Peñarol que se prepara para la reconstrucción sin su pieza clave

La actual racha de Corinthians

Fecha Partido Torneo Goles 9 de abril Platense 2-0 Copa Libertadores Kayke, Yuri Alberto 12 de abril Palmeiras 0-0 Brasileirao 15 de abril Independiente Santa Fe 2-0 Copa Libertadores Raniele, Gustavo Henrique 18 de abril Vitória 0-0 Brasileirao 21 de abril Barra FC 1-0 Copa Brasil Jesse Lingard 26 de abril Vasco da Gama 1-0 Brasileirao Matheus Bidu

Rodrigo Garro recuperó su nivel

20260409 JUAN MABROMATA / AFP Foto por JUAN MABROMATA / AFP Platense's midfielder #10 Franco Zapiola and Corinthians' Argentine midfielder #08 Rodrigo Garro fight for the ball during the Copa Libertadores group stage football match between Argentina's Pla Franco Zapiola de Platense y Rodrigo Garro de Corinthians Foto: Juan Mabromata/AFP

El argentino Rodrigo Garro volvió a ser la gran figura del equipo desde la llegada de Diniz a la conducción técnica del equipo.

Garro tiene 28 años, juega como volante ofensivo y llegó a Corinthians tras jugar en Instituto y Talleres de Córdoba.

En 2024 tuvo un rendimiento espectacular con 13 goles y 14 asistencias.

Pero el año pasado, a causa de una seguidilla de lesiones, bajó mucho su nivel y solo aportó dos goles, además de siete asistencias, una cifra para nada despreciable.

Conducción, uno contra uno, pegada, capacidad asociativa y calidad de pase: eso es parte del repertorio de un jugador con el que Diego Aguirre deberá tener estricto cuidado.

Memphis Depay lesionado y Jesse Lingard al banco

Corinthians tiene en sus filas a dos jugadores europeos que meten miedo.

Uno es el delantero Memphis Depay, de Países Bajos, 32 años, y con pasado en PSV Eindhoven, Manchester United, Lyon, Barcelona y Atlético de Madrid. Fue mundialista en Brasail 2014 y Qatar 2022.

20260315 NELSON ALMEIDA / AFP Foto por NELSON ALMEIDA / AFP Dutch football player Memphis Depay uses a camera during a training session at Corinthians' training center, in Sao Paulo, Brazil, on March 5, 2026. Memphis Depay Foto: Nelson Almeida/AFP

El otro es el extremo inglés Jesse Lingard, de 33 años, jugador de Leicester, Birmingham, Brighton, Derby County, Manchester United de 2014 a 2022, West Ham United, Nottingham Forest y FC Seúl de Corea del Sur, su última escala antes de desembarcar en el fútbol sudamericano.

0023130872.webp Jesse Lingard en Manchester United AFP

Lingard pelea un lugar con Vitinho en el extremo derecho, pero por ahora ha sido suplente.

Depay, por su parte, sigue con problemas físicos tras experimentar una lesión grado 2 en el muslo de la pierna izquierda. A los sumo puede ir al banco de suplentes.

La renovación de su contrato, que vence en junio, está sobre la mesa y su alto salario es un obstáculo en un club en delicada situación financiera.

El lunes, el Consejo Deliberativo de Corinthians (órgano de gestión de la institución) aprobó las cuentas de la directiva de Osmar Stábile, con una deuda equivalente a más de US$ 500 millones.

Stábile está al mando desde el año pasado, tras la destitución de Augusto Melo de la presidencia por acusaciones de corrupción.

"Lo que está acabando con el club es Memphis Depay: 6 millones de reales (US$ 1,2 millones) por mes", cuestionó un miembro del consejo, César Romeu. "Es un agujero sin fondo", declaró a periodistas.

El fornido delantero suma un gol y una asistencia en 12 partidos en todas las competiciones este año.

Su 2025 había sido bueno, con 20 tantos y 15 asistencias en 77 compromisos y el título de la Copa de Brasil.

"Estamos ante un jugador fuera de serie" y "es un regalo para Corinthians y para Brasil que esté aquí", dijo el técnico el domingo, tras el triunfo 1-0 sobre el Vasco da Gama por el Brasileirão.

Hugo Souza vuelve y así jugará Corinthians ante Peñarol

El golero Hugo Souza, golero que está en la órbita de Carlo Ancelotti y la selección de Brasil de cara al Mundial 2026, regresa tras cumplir suspensión el fin de semana en el campeonato local.

El equipo jugará entonces con Hugo Souza; Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Bidu; Raniele, Andre; Bidon, Rodrigo Garro, Vitinho (o Lingard); Yuri Alberto.

Repasá en esta nota la probable formación de Peñarol, según el entrenamiento del martes.