La formación de Diego Aguirre para jugar contra Corinthians por Copa Libertadores: Matías Arezo estará a la orden

Peñarol entrenó este martes en horas de la mañana preparando el vital partido que jugará este jueves, a la hora 21.00, contra Corinthians en el Neo Qumica Arena de San Pablo.

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El entrenador Diego Aguirre comenzó, a puertas cerradas y en Los Aromos, a delinear el equipo que jugará ante el Timao, que viene de ganar sus dos partidos en el grupo E de la Copa Libertadores y que es candidato a ganar la serie de punta a punta.

El equipo no tuvo descanso tras perder el domingo contra Wanderers 1-0 y entregar toda chance de pelear por el Torneo Apertura.

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El lunes de mañana se realizó un trabajo regenerativo y este martes, también por la mañana, Aguirre empezó a darle forma al equipo para el trascendente partido del jueves.

Peñarol intentará traerse al menos un empate para jugarse el jueves de la semana próxima contra Platense, en Vicente López, la oportunidad de recuperar los puntos que dejó por el camino como local.

Matías Arezo será parte del plantel

Matías Arezo terminó en una pierna el partido del domingo ante Wanderers. El jugador venía de perderse el encuentro ante Juventud, pero los estudios que le practicaron el lunes descartaron rotura fibrilar.

El delantero padece una sobrecarga muscular y pese a que se fue rengueando del Centenario, tal como captó el periodista Gonzalo Zapata, estará a la orden de Aguirre.

Para saber si será titular o no, el entrenador lo esperará hasta último momento viendo cómo evoluciona jornada a jornada con los cuidados del doctor Daniel Zarrillo.

La formación de Peñarol para enfrentar a Corinthians

El equipo que perfiló Aguirre en el entrenamiento de este martes comenzará con Washington Aguerre, Kevin Rodríguez, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira (vuelve tras perderse el partido ante Wanderers por lesión muscular), Diego Laxalt; Eric Remedi, Jesús Trindade, Roberto Fernández; Luis Angulo (otro que perfila su retorno tras lesionarse contra Liverpool), Arezo y Gastón Togni.

Si Arezo no está para titular, el entrenador piensa como primera opción en Facundo Batista, más allá de su flojo rendimiento porque no se quiere incrementar la carga de minutos de Abel Hernández, quien arrancó la temporada lesionado en la rodilla.

Togni terminó el partido ante Wanderers tocado, pero se espera que vuelva a ser titular, más allá de que no ha mostrado aún buenos rendimientos.

El que sale del equipo es Franco Escobar, de pésimo partido ante Wanderers y de rendimientos previos que no justificaban la titularidad.

Peñarol tiene lesionados a Leonardo Fernández (rotura de ligamentos), Nahuel Herrera (operación del hombro) y Maximiliano Olivera (desgarro).

El que está recuperado de su desgarro es Emanuel Gularte.

Se espera también la evolución de Eduardo Darias, ausente ante Wanderers por lesión en el sóleo.

Javier Cabrera sigue su recuperación tras romperse los ligamentos en octubre del año pasado. Todavía no está para jugar.

Peñarol vuelve a entrenar este miércoles, también en Los Aromos, y a la hora 13.05 el plantel viaja a San Pablo, sin atender a los medios de prensa.

Volverán el viernes, a las 9.30 para llegar al mediodía a Montevideo.

El lunes jugarán por la penúltima fecha del Torneo Apertura contra Defensor Sporting, en el Campeón del Siglo a la hora 19.30.