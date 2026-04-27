Nacional impulsará la creación de un nuevo torneo continental en Sudamérica, ante el desafío cada vez más complicado de pelear con los clubes brasileños

La directiva de Nacional aprobó este lunes la iniciativa de impulsar un nuevo torneo continental en Sudamérica , ante la dificultad cada vez más grande para los clubes de todos los países del continente de pelear la Copa Libertadores con los clubes brasileños , confirmaron fuentes del club a Referí.

La idea de un nuevo torneo se charló este lunes en una nueva sesión de la directiva tricolor, que propuso como nombre inicial Copa de Campeones de América , según informó El Espectador y ratificó Referí.

Sería un torneo que se disputaría de forma "bianual" y contaría con la participación de un equipo por país , dos en el caso del país organizador, en un formato similar al de la Copa Libertadores Sub 20 , según detalló a este medio el directivo de Nacional Javier Gomensoro.

Ese torneo comienza con tres grupos de cuatro equipos cada uno . Los tres primeros y el mejor segundo clasifican a las semifinales, y los ganadores de cada serie luego definen al campeón.

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Gomensoro explicó que esta iniciativa surge debido a que "muchas asociaciones" del fútbol sudamericano "ya no están en el bolillero" de la Copa Libertadores, "incluyendo Argentina". "Antes con cuatro partidos vos llegabas a definir, ahora es imposible", lamentó el dirigente, que indicó que antes a la copa clasificaban dos clubes por país, mientras que ahora hay más representantes brasileños y argentinos que del resto de los países.

Su relato coincide con la actualidad del fútbol sudamericano: el último club no brasileño que ganó una Libertadores fue River Plate en 2018. En Copa Sudamericana el reparto es más parejo, con clubes de Argentina y Ecuador metiéndose en la discusión de los últimos años, pero en el principal torneo de clubes Brasil domina con creces.

En cambio, en la Copa Libertadores Sub 20 el reparto de ganadores ha sido mucho más equitativo, con varios países protagonistas. En sus diez ediciones hubo tres campeones brasileños, dos uruguayos (Nacional en 2018 y Peñarol en 2022), dos argentinos, un peruano, un ecuatoriano y un chileno. A eso se suma que Defensor Sporting y Liverpool fueron vicecampeones, en 2012 y 2016 respectivamente, y River Plate salió tercero en 2018.

En este contexto de inequidad en el máximo nivel continental, y con el ejemplo de la Libertadores Sub 20, la directiva tricolor entiende que está dado un "contexto político" oportuno para impulsar el proyecto.

Gomensoro aclaró que hasta el momento no mantuvieron ninguna charla con otros clubes, ni de la Asociación Uruguaya de Fútbol ni a nivel Conmebol, pero adelantó que están "abiertos" a escuchar posibles cambios en las conversaciones sobre este nuevo proyecto.

Los últimos diez campeones de Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Flamengo campeón de la Copa Libertadores 2025 Flamengo celebra la obtención de la Copa Libertadores 2025 Foto: EFE

Los clubes brasileños ganaron 11 de los últimos 20 dos torneos más importantes a nivel continental en Sudamérica, con ocho Libertadores (entre ellas las últimas siete de forma consecutiva) y tres Sudamericana. Además, de los 40 participantes en esas finales 22 fueron clubes de ese país, más del 50%.

Argentina está segundo en este listado con cinco títulos, uno de Libertadores y cuatro de Copa Sudamericana, con 11 participaciones en las definiciones (cerca del 25%).

Con tres copas Sudamericana, los clubes de Ecuador están en el tercer lugar de la lista, mientras que la Copa Libertadores y el subcampeonato de la Sudamericana en 2016 de Atlético Nacional (que cedió el segundo título a Chapecoense en homenaje al accidente que sufrió su plantel en la previa de la final) meten a Colombia en la lista, junto con el vicecampeonato de Junior en la Sudamericana 2018.

Los otros seis países de Sudamérica, incluyendo Uruguay, no tuvieron a ningún representante en los últimos diez años en las finales de los dos torneos continentales.

AÑO CAMPEÓN DE LIBERTADORES SUBCAMPEÓN DE LIBERTADORES CAMPEÓN DE SUDAMERICANA SUBCAMPEÓN DE SUDAMERICANA 2016 Atlético Nacional (Colombia) Independiente del Valle (Ecuador) Chapecoense (Brasil) Atlético Nacional (Colombia) 2017 Gremio (Brasil) Lanús (Argentina) Independiente (Argentina) Flamengo (Brasil) 2018 River Plate (Argentina) Boca Juniors (Argentina) Athletico Paranaense (Brasil) Junior (Colombia) 2019 Flamengo (Brasil) River Plate (Argentina) Independiente del Valle (Ecuador) Colón (Argentina) 2020 Palmeiras (Brasil) Santos (Brasil) Defensa y Justicia (Argentina) Lanús (Argentina) 2021 Palmeiras (Brasil) Flamengo (Brasil) Athletico Paranaense (Brasil) Red Bull Bragantino (Brasil) 2022 Flamengo (Brasil) Athletico Paranaense (Brasil) Independiente del Valle (Ecuador) San Pablo (Brasil) 2023 Fluminense (Brasil) Boca Juniors (Argentina) Liga de Quito (Ecuador) Fortaleza (Brasil) 2024 Botafogo (Brasil) Atlético Mineiro (Brasil) Racing (Argentina) Cruzeiro (Brasil) 2025 Flamengo (Brasil) Palmeiras (Brasil) Lanús (Argentina) Atlético Mineiro (Brasil)

Los campeones de la Copa Libertadores Sub 20

fx.webp Nacional celebra la obtención de la Copa Libertadores Sub 20 de 2018 @Nacional

Del 50% de participaciones en las finales de los máximos torneos a nivel de mayores, los clubes brasileños pasan a un 25% en las diez ediciones de la Libertadores Sub 20, con cinco representantes de 20 en sus definiciones, y tres campeonatos ganados. Ese porcentaje es el mismo que tiene Argentina, que se llevó dos trofeos.

Sin ningún equipo presente en los últimos diez años en las definiciones de Libertadores y Sudamericana, Uruguay tuvo a dos campeones y dos finalistas en el mismo periodo en este torneo juvenil, un 20% de la representación total en estas instancias. Está empatado con Ecuador, que con Independiente del Valle se lleva un título y tres subcampeonatos.

El torneo también abrió caminos a Perú y Chile, países que tampoco tuvieron representantes en las definiciones de los torneos continentales de mayores.