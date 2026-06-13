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La nueva función del VAR en el Mundial 2026 que padeció el paraguayo Miguel Almirón al simular una falta y que la IFAB explicó a los hinchas

En la trasmisión de TV se mostró la actuación del VAR como “Mistaken Identity”, mirá lo que implica

13 de junio de 2026 10:32 hs
El juez Danny Makkelie le explica a Miguel Almirón su decisión tras un mistaken identify del VAR

El juez Danny Makkelie le explica a Miguel Almirón su decisión tras un 'mistaken identify' del VAR

El partido Estados Unidos vs Paraguay de este viernes por el Mundial 2026, con goleada local 4-1 en el debut de ambas selecciones en el torneo, tuvo una acción que llamó la atención de los hinchas al darse una de las novedades reglamentarias.

En el segundo tiempo, el volante paraguayo Miguel Almirón fue al suelo luego de disputar una pelota con el zaguero estadounidense Tim Ream.

El juez Danny Makkelie pitó falta para los guaraníes ante la reacción de Ream, que claramente dijo “What?”, reclamando que no lo había tocado. Además, le sacó amarilla al defensa local.

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Pero la decisión quedó sin efecto. Desde la cabina del VAR llamaron al árbitro para hacerle ver lo que había ocurrido.

Los simuladores de faltas bajo la mira del VAR

Makkelie fue a la pantalla, vio que efectivamente Ream no había tocado a Almirón y que este había simulado la falta.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JUNE 12: Referee Danny Makkelie speaks to the Miguel Almiron #10 of Paraguay and Tim Ream #13 of the United States as VAR check is underway for 'mistaken identify' involving an tackle between the two players during the FIFA World
El juez Danny Makkelie le explica a Miguel Almirón su decisión tras un 'mistaken identify' del VAR

El juez Danny Makkelie le explica a Miguel Almirón su decisión tras un 'mistaken identify' del VAR

Inmediatamente le retiró la amarilla al zaguero y se la mostró al paraguayo, quien se sorprendió con la decisión.

En la trasmisión de TV se mostró el fallo del VAR como “Mistaken Identity”, error de identidad.

Esta es una de las nuevas funciones que tiene el VAR en el Mundial 2026 y que llevó a que la IFAB emitiera una explicación en sus redes sociales este sábado.

“El VAR ahora puede revisar dos decisiones/incidentes poco frecuentes pero potencialmente decisivas para el partido:

Una tarjeta roja incorrecta resultante de una segunda tarjeta amarilla claramente errónea

Un jugador recibiendo incorrectamente una tarjeta amarilla o roja cuando la infracción fue cometida por otro jugador de cualquiera de los dos equipos; la infracción en sí no puede ser revisada excepto en el contexto de una identidad errónea”, indicó la IFAB, responsable de las reglas del fútbol.

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