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Mirá cómo funciona la nueva tecnología semiautomática del VAR que se estrenó este fin de semana en el Brasileirao de Brasil y que tiene diferencias con el del Mundial 2026

El sistema se estrenó y ya mostró el éxito en los primeros partidos disputados este sábado

26 de julio de 2026 12:19 hs
El VAR automático ya se usa en el fútbol de Brasil

El VAR automático ya se usa en el fútbol de Brasil

El Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasleirao, estrenó este sábado lo que es la nueva tecnología semiautomática del VAR para aplicar en los distintos partidos del citado torneo y que tiene algunas diferencias con el utilizado en el Mundial 2026.

Según informó el Jornal O Globo, el más importante del país, existen puntos neurálgicos respecto al nuevo sistema.

La intención de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) es la de mejorar el arbitraje en el principal torneo del país norteño.

Los puntos fundamentales del VAR semiautomático

El sistema semiautomático del VAR en el Brasileirao funcionará con nueva tecnología que ya se estrenó este sábado.

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1) ¿Cómo funciona el sistema de impedimento semiautomático?

El impedimento semiautomático funciona con un software que rastrea a los jugadores en el campo y al balón en tiempo real. Entre 28 y 32 cámaras de última generación se han distribuido en los estadios seleccionados para que esto sea posible. Se capturan 100 fotogramas por segundo para que la tecnología analice el movimiento del balón y realice el mapeo de los jugadores.

2) ¿Quién determina el momento del pase?

De forma automática, la tecnología identifica a los jugadores de ataque y de defensa más cercanos, recomienda el punto del último contacto con el balón y traza las líneas de impedimento para generar una animación de visualización de la decisión.

3) ¿Cómo se mostrará la imagen en la televisión?

Después de que la tecnología identifique a los jugadores de ataque y de defensa más cercanos, recomiende el punto del último contacto con el balón y trace las líneas de impedimento, se generará una animación de visualización de la decisión final. Una especie de barrera transparente digital destacará si el posicionamiento constituye impedimento o no.

4) ¿Qué jugadas aún dependen de la interpretación humana?

Todas las jugadas analizadas por la herramienta de impedimento semiautomático tendrán la decisión final tomada por árbitros presentes en la sala del VAR, quienes posteriormente comunicarán la conclusión al juez del partido.

5) ¿Hay chip en el balón?

La utilización de un chip en el balón para el impedimento semiautomático varía según la tecnología contratada. En el Mundial 2026, por ejemplo, había un chip interno en la pelota. En el Campeonato Brasileño, sin embargo, la herramienta funcionará sin el chip.

6) ¿Cuánto tiempo puede ahorrar la tecnología?

El impedimento semiautomático es operado por la misma empresa que proporcionó el servicio a la CBF en las principales ligas de Inglaterra, México y Bélgica. En los países mencionados, hubo una reducción promedio del 33% en el tiempo de definición en comparación con las líneas tradicionales trazadas por el VAR humano. Básicamente, la decisión es un tercio más rápida.

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