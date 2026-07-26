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Cancillería expresó "preocupación" por las declaraciones de Daniel Ortega que "ponen en duda" las elecciones en Nicaragua

El ministerio que preside Mario Lubetkin afirmó que el pueblo nicaragüense debe poder ejercer su derecho a elecciones "libres, plurales y periódicas"

26 de julio de 2026 12:13 hs
Para Marco Rubio, las declaraciones de Daniel Ortega (arriba, en una imagen de 2025) &quot;demuestran su cobardía y su temor a la voluntad del pueblo nicaragüense&quot;.
Para Marco Rubio, las declaraciones de Daniel Ortega (arriba, en una imagen de 2025) "demuestran su cobardía y su temor a la voluntad del pueblo nicaragüense". Getty Images

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay expresó este domingo su preocupación por las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que ponen en duda la continuidad de las elecciones nacionales en ese país.

"El gobierno uruguayo expresa su preocupación por las recientes declaraciones del Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que ponen en duda la continuidad de las elecciones nacionales en ese hermano país", señaló la Cancillería en un comunicado.

"Reafirmamos nuestra posición que el pueblo nicaragüense pueda ejercer su derecho soberano a través de elecciones libres, plurales y periódicas de conformidad con sus normas constitucionales y los principios que guían la integración regional", cierra el texto de la Cancillería.

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El origen de la polémica

Ortega hizo esas declaraciones el pasado 19 de julio, durante el acto por el 47° aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, celebrado en la Plaza de la Fe, en Managua. Allí, el mandatario nicaragüense afirmó que en su país "no volverán a haber elecciones" y anunció que impulsará, junto con la Asamblea Nacional, cambios legales para impedir que la oposición llegue al poder por la vía electoral.

La frase generó un fuerte repudio internacional. La Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina de Derechos Humanos de la ONU cuestionaron los dichos de Ortega en los días siguientes, al igual que los gobiernos de Brasil, Chile, Panamá, Guatemala y República Dominicana, entre otros, que emitieron comunicados de condena. Panamá fue el que tomó la medida más drástica: llamó a consultas a su embajador en Managua y bajó el nivel de sus relaciones bilaterales con Nicaragua.

El gobierno nicaragüense, a través de su propia Cancillería, respondió a varios de esos pronunciamientos defendiendo su "soberanía nacional" y asegurando que en el país se garantizan "procesos electorales democráticos, libres y transparentes".

El comunicado del gobierno uruguayo llega dos días después de que el Partido Nacional condenara las declaraciones de Ortega y reclamara públicamente al gobierno de Yamandú Orsi que se pronunciara sobre el tema. Para el directorio blanco, las declaraciones "no son más que una perla más en el collar de contumaces violaciones a los Derechos Humanos que se vienen perpetrando en Nicaragua desde el año 2021".

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