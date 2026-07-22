"Nicaragua se ha convertido en la Corea del Norte de América Latina": la oposición condena la intención de Ortega de cancelar las elecciones

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Así definió a Nicaragua el opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro tras las declaraciones de Daniel Ortega el fin de semana donde sugirió que no volverá a haber elecciones en el país centroamericano.

"Que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones", dijo el presidente Ortega el domingo durante un acto conmemorativo del aniversario de la Revolución Sandinista, la cual derrocó al régimen de Anastasio Somoza en 1979 y lo llevó por primera vez al poder.

EEUU advierte a Daniel Ortega que no se quedará "de brazos cruzados" ante el anuncio de que no volverá a haber elecciones en Nicaragua

Ortega regresó a la presidencia en 2007, y desde entonces sigue en esta posición.

En los últimos años se han dado masivas movilizaciones en el país exigiendo reformas democráticas, pero han sido reprimidas con violencia por parte del aparato militar del oficialismo.

De acuerdo a las leyes nicaragüenses, hacia finales de este año se debían celebrar las nuevas elecciones presidenciales, pero en 2025 el régimen de Ortega lideró una reforma constitucional que hizo aplazar los comicios hasta 2027.

En dicha reforma también se declaró a Rosario Murillo, esposa de Ortega, como copresidenta del país.

Sin embargo, ahora las declaraciones de Ortega sugieren que esa cita electoral tampoco llegará a celebrarse.

Las reacciones por parte de la opositores no se hicieron esperar.

"Nicaragua se ha convertido en la Corea del Norte de América Latina", dijo Chamorro.

"El fin de la democracia"

La situación política y participativa en Nicaragua se ha deteriorado especialmente después de las masivas movilizaciones de 2018, donde varios estamentos del país exigieron la salida de Ortega del poder.

Sin embargo, estas protestas fueron reprimidas con violencia por parte del Estado. Se estima que al menos 325 personas murieron en las movilizaciones.

Por eso, para la oposición, el anuncio del gobernante constituye la confirmación del fin de la democracia nicaragüense.

"Creo que lo que Ortega intenta hacer es crear, como ya he dicho, un sistema de partido único en el que él controla —mediante consultas internas— la elección… siguiendo el modelo de lo que hacen los chinos, los cubanos o Corea del Norte", explicó Chamorro.

Reuters

Durante el discurso, Ortega también apuntó contra el gobierno de Estados Unidos.

"Vamos a trabajar con la Asamblea Nacional y con las organizaciones correspondientes, porque hay que hacer las leyes que les pongan un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata que les den los yanquis, no podrán".

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, señaló que "el gobierno de Trump y la comunidad internacional no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura de Murillo y Ortega intensifica la represión interna y genera una inestabilidad que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos".

BBC

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FUENTE: BBC