Federico Valverde no jugó en el primer amistoso de Real Madrid tras la vuelta de Mourinho y este sábado entrenó con los juveniles: los motivos

Federico Valverde entrena desde este miércoles con el Real Madrid luego de sus vacaciones tras el Mundial 2026 , en el que fue el capitán de la selección uruguaya en su temprana eliminación en fase de grupos .

El volante uruguayo ya está a las órdenes del entrenador portugués José Mourinho , que comenzó su segundo pasaje por el Merengue. "Estoy deseando poder aprender de él, escuchar cada consejo que me brinde y sacarle el mayor fruto posible”, dijo el futbolista al ser consultado sobre su nuevo DT en una entrevista con los medios oficiales del club.

Este viernes el Real Madrid jugó su primer amistoso de pretemporada ante el Alcorcón , club de la tercera categoría del fútbol español, y le ganó 1-0 con gol de penal del juvenil David Yáñez .

Valverde, que esta temporada será el primer capitán del club español tras la salida de Dani Carvajal , fue uno de los futbolistas que no participó del partido , al que siguió desde las tribunas del complejo Valdebebas .

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"Siento mucha emoción y mucho honor": lo que dijo Federico Valverde sobre ser el primer capitán de Real Madrid y lo que quiere aprender con Mourinho

Según informaron distintos medios, esto se debe al plan que tiene el Real Madrid para todos los jugadores que vuelven tras el Mundial: una primera semana de descanso y una segunda en la que se comienzan a sumar ejercicios de forma progresiva.

El único futbolista que estuvo presente en la Copa del Mundo y tuvo minutos en el amistoso fue Arda Güler, que llegó varios días antes que Valverde. El once estuvo conformado por: Andrey Lunin; Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Raúl Asencio, Trent Alexander-Arnold; Eduardo Camavinga, Güler, Jorge Cestero; Franco Mastantuono, Gonzalo García y Gabri Valero.

Este sábado el Real Madrid informó que los jugadores que participaron del amistoso realizaron una "sesión de recuperación, con trabajo sobre el césped y en el gimnasio". Como Valverde no participó, el uruguayo pasó a entrenar con un grupo de juveniles para seguir con su puesta a punto.

Según el club madrileño, Valverde y los canteranos hicieron distintos "ejercicios con y sin balón centrados en la presión, las combinaciones y la finalización".