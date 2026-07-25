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El ciclista uruguayo Thomas Silva sorprendió al ganar la Clásica de Ordizia en España, en el sprint final y contra el favorito

El ciclista uruguayo peleó cabeza a cabeza con el navarro Igor Arrieta, y se llevó la victoria en los últimos metros de la carrera

25 de julio de 2026 12:32 hs
Thomas Silva celebra su victoria en la&nbsp;Clásica de Ordizia

Thomas Silva celebra su victoria en la Clásica de Ordizia

El ciclista Guillermo Thomas Silva se llevó por sorpresa la 103 Clásica de Ordizia al vencer al sprint al principal favorito, el navarro Igor Arrieta, que defendía título pero que no pudo con la punta de velocidad del uruguayo.

La fuga más importante de esta centenaria prueba se gestó mediada la carrera con cinco corredores, entre ellos Oscar Nilsson, especialista en pista pero que se movió de maravilla sobre el escarpado trazado, el portugués Lucas Lopes y el español Ibai Azanza, del Kern Pharma, para sacar un minuto al pelotón a falta de 70 kilómetros.

Este perfil de la clásica obligaba a cinco pasos por el alto de Abaltzisketa, de tercera categoría, y todavía quedaban dos de ellos, los que suelen ser los decisivos y en el que empezaría a definirse todo, cuando Astana se centró en frenar la fuga y hacer la criba selecta, de la que salieron Samuel Fernández y Hugo de la Calle para animar los últimos kilómetros decisivo escapados.

El asturiano De la Calle, campeón nacional sub-23 hace dos años, es un gran rodador en solitario y, a falta de 20 kilómetros, dejó la compañía de Samuel Fernández para hacer la última subida al puerto de Abaltzisketa, donde sería neutralizado.

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UAE tomó el mando pero no evitó la salida de Paul Double, el británico de Jayco, que descontroló los últimos kilómetros en los que se sucedieron los ataques ante la imposibilidad del pelotón de controlarlos.

Igor Arrieta apareció en la bajada final camino a meta y atacó llevándose al uruguayo Guillermo Thomas Silva, con el que se iba a jugar un triunfo que se llevó el corredor de Astana, el más rápido como se preveía, para alzarse con la gloria por delante del navarro.

Clasificación 103 Clásica Ordizia:

1.- Guillermo Thomas Silva (Uru.) (Astana) 3:54.18 horas

2.- Igor Arrieta (Esp.) (UAE) m.t.

3.- Antonio Morgado (UAE) a 1 segundo.

FUENTE: EFE

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