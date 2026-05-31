Para el mejor de los recuerdos: Thomas Silva terminó en el podio en la clasificación por puntos del Giro de Italia 2026 en una carrera que marcó al ciclismo uruguayo

El ciclista uruguayo Thomas Silva terminó este domingo en el puesto 20 en la última etapa del Giro de Italia que ganó el danés Jonas Vingegaard, y finalizó en el puesto 65 en la general con 86 horas 58 minutos y 01 segundo, a 3:35:10 de la cima, aunque lo más importante, además de haber ganado una de las etapas de la famosa competencia y de haber llevado durante dos la Maglia Rosa al primero de la misma, fue que terminó en el tercer lugar en la clasificación por puntos.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El oriundo de Maldonado tuvo un gran comienzo en el Giro de Italia, ganando la segunda etapa y fue el mejor ciclista latinoamericano en cuanto a registro.

Vale recordar que en la quinta etapa, Thomas Silva terminó en el podio, ya que ocupó el tercer lugar.

Pero no solo le fue bien allí, sino que fue cuarto en la octava, nuevamente tercero y podio en la duodécima y sexto en la 18a.

Mundial 2026: la actuación de Marcelo Bielsa, sin imágenes de Inteligencia Artificial, y de un histórico de la selección uruguaya para presentar la lista de 26: mirá el video

Mundial 2026: de la lista de 26 de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, seis se formaron en Peñarol y tres en Nacional, y ocho jugaron en los carboneros y seis en los tricolores

Thomas Silva fue tercero en la clasificación por puntos del Giro de Italia

Thomas Silva terminó tercero en la clasificación por puntos en el Giro de Italia 2026.

El francés Paul Magnier fue el ganador en este rubro con 200 puntos, seguido del italiano Jonathan Milan con 153, en tanto que el uruguayo culminó toda la prueba en el tercer lugar con 99 unidades.

Thomas Silva en el Giro de Italia 2026 Thomas Silva en el Giro de Italia 2026 con la Maglia Rosa Foto: AFP

Esta fue una competencia para el mejor recuerdo del ciclismo uruguayo.

Thomas Silva se metió de lleno en la historia con una actuación espectacular para lo que se podía esperar de sus primeros pasos a nivel de la alta competencia.