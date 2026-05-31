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Mundial 2026: la actuación de Marcelo Bielsa, sin imágenes de Inteligencia Artificial, y de un histórico de la selección uruguaya para presentar la lista de 26: mirá el video

El entrenador celeste tomó parte del audiovisual en el que aparecen por primera vez y de forma oficial, los nombres de los futbolistas para la Copa del Mundo

31 de mayo de 2026 15:04 hs
Marcelo Bielsa actuó en el video de presentación de los 26 elegidos de la selección uruguaya para el Mundial 2026

Marcelo Bielsa actuó en el video de presentación de los 26 elegidos de la selección uruguaya para el Mundial 2026

El equipo viajará el próximo martes 9 de junio rumbo a Playa del Carmen, donde tendrá montada su concentración durante el Mundial, que se disputará en 16 sedes de Estados Unidos, México y Canadá.

Uruguay está en el Grupo H, integrado también por España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

La misma no tuvo sorpresas y estos son los integrantes:

Mundial 2026: de la lista de 26 de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, seis se formaron en Peñarol y tres en Nacional, y ocho jugaron en los carboneros y seis en los tricolores

Mundial 2026: tras la lista de 26 de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, no hay futbolistas de Nacional ni de Peñarol; mirá la última vez que fueron jugadores de los grandes a una Copa del Mundo

Goleros: Santiago Mele, Sergio Rochet, Fernando Muslera.

Defensas: José María Giménez, Sebastián Cáceres, Matías Viña, Joaquín Piquerez, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Santiago Bueno, Guillermo Varela.

Volantes: Facundo Pellistri, Rodrigo Zalazar, Giorgian De Arrascaeta, Juan Manuel Sanabria, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Maximiliano Araújo, Nicolás De la Cruz, Agustín Canobbio, Emiliano Martínez.

Delanteros: Rodrigo Aguirre, Brian Rodríguez, Federico Viñas, Darwin Núñez.

Como informó Referí, habrá 11 futbolistas de Uruguay que debutarán en este Mundial 2026, ya que nunca fueron a un Mundial.

A su vez, en esta convocatoria de Marcelo Bielsa, hay más jugadores formados en Peñarol que en Nacional, y también más que jugaron en los carboneros que en los tricolores.

No hay, como en anteriores ediciones de Mundiales, ningún jugador de los grandes del fútbol uruguayo. La última vez fue en el Mundial Qatar 2022 con tres de Nacional y en el Mundial de Rusia 2018 con dos de Peñarol.

La actuación de Marcelo Bielsa en el video de presentación de los celestes

El técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, tomó participación en el video de presentación de los 26 jugadores que llevará al Mundial 2026.

El entrenador aparece sobre el final del mismo sobre una bicicleta y según pudo saber Referí, no se requirió Inteligencia Artificial, sino que fue él mismo quien se prestó para esta pequeña actuación.

A su vez, aparece un histórico jugador de la selección uruguaya como Wilmar Cabrera, quien ganó la Copa América 1983 con Uruguay, y participó del Mundial de México 1986.

Aquí se puede ver el video:

Embed - Convocados de la Selección Uruguaya para la Copa del Mundo 2026

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