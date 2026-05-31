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Nacional enfrenta a Deportivo Maldonado por el Torneo Intermedio sin Gonzalo Carneiro, quien se une a los lesionados Mejía, Maximiliano Silvera, Baltasar Barcia y Lucas Rodríguez; mirá el probable equipo

Los tricolores se juegan tres puntos muy importantes ante un rival que está arriba en la Tabla Anual

31 de mayo de 2026 13:45 hs
Gonzalo Carneiro celebra el tercer gol de Nacional ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura

Gonzalo Carneiro celebra el tercer gol de Nacional ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura

FOTO: @LigaAUF

Nacional dio a conocer este domingo en la tarde la lista de los futbolistas del plantel que ya viajaron este sábado para enfrentar a Deportivo Maldonado en el Estadio Domingo Burgueño de la capital fernandina por la tercera fecha del Torneo Intermedio, con la ausencia de Gonzalo Carneiro.

Según pudo saber Referí, el delantero volvió a lesionarse y se perderá un nuevo encuentro de los tricolores.

El que sí se sumó a los viajeros fue el colombiano Jhon Guzmán.

Nacional juega por tres puntos muy importantes

Nacional tiene claro que enfrentar a Deportivo Maldonado no es un partido más por el Torneo Intermedio.

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Incluso su rival puede quedar como líder de la Tabla Anual si vence como local.

Además, el equipo de Jorge Bava jugará su penúltimo partido previo a lo que será el parate por el Mundial 2026.

El entrenador no puede contar con Luis Mejía, quien además de encontrarse lesionado, viajó para sumarse a la selección de Panamá para la citada Copa del Mundo.

Por lesión, tampoco estarán Maximiliano Silvera, Lucas Rodríguez y Baltasar Barcia.

En tanto, Nicolás Lodeiro no podrá jugar por encontrarse suspendido.

El probable equipo de Nacional para enfrentar de visita a Deportivo Maldonado es con Ignacio Suárez; Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Tomás Viera; Juan Ignacio García, Luciano Boggio, Agustín Dos Santos; Tomás Verón Lupi, Maximiliano Gómez y Rodrigo Martínez.

Esta es la lista de los convocados:

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