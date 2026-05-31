Nacional enfrenta a Deportivo Maldonado por el Torneo Intermedio sin Gonzalo Carneiro, quien se une a los lesionados Mejía, Maximiliano Silvera, Baltasar Barcia y Lucas Rodríguez; mirá el probable equipo

Nacional dio a conocer este domingo en la tarde la lista de los futbolistas del plantel que ya viajaron este sábado para enfrentar a Deportivo Maldonado en el Estadio Domingo Burgueño de la capital fernandina por la tercera fecha del Torneo Intermedio, con la ausencia de Gonzalo Carneiro.

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Según pudo saber Referí, el delantero volvió a lesionarse y se perderá un nuevo encuentro de los tricolores.

El que sí se sumó a los viajeros fue el colombiano Jhon Guzmán.

Nacional tiene claro que enfrentar a Deportivo Maldonado no es un partido más por el Torneo Intermedio.

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Incluso su rival puede quedar como líder de la Tabla Anual si vence como local.

Además, el equipo de Jorge Bava jugará su penúltimo partido previo a lo que será el parate por el Mundial 2026.

El entrenador no puede contar con Luis Mejía, quien además de encontrarse lesionado, viajó para sumarse a la selección de Panamá para la citada Copa del Mundo.

Por lesión, tampoco estarán Maximiliano Silvera, Lucas Rodríguez y Baltasar Barcia.

En tanto, Nicolás Lodeiro no podrá jugar por encontrarse suspendido.

El probable equipo de Nacional para enfrentar de visita a Deportivo Maldonado es con Ignacio Suárez; Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Tomás Viera; Juan Ignacio García, Luciano Boggio, Agustín Dos Santos; Tomás Verón Lupi, Maximiliano Gómez y Rodrigo Martínez.

Esta es la lista de los convocados: