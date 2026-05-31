Un hombre de 38 años fue asesinado de varios machetazos en Tacuarembó tras una pelea por la propiedad de unos perros

Un hombre de 38 años fue asesinado este sábado en la noche en la localidad de San Gregorio de Polanco , confirmaron desde la Jefatura de Policía de Tacuarembó a El Observador.

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Según el parte oficial, el homicidio ocurrió sobre la Ruta 43, kilómetro 55.500, durante las últimas horas del sábado .

Allí, la víctima se enfrentó a otro hombre por la tenencia y propiedad de unos perros y este último lo atacó con un machete, produciéndole varias heridas mortales .

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Personal policial se dirigió hasta el lugar y localizó al hombre de 38 años sin signos vitales y con lesiones visibles en todo el cuerpo .

En la escena además encontró al presunto atacante, quien reconoció la autoría del hecho y entregó el arma con la que supuestamente agredió al fallecido.

En este marco, el atacante, un hombre de 49 años con antecedentes penales, fue detenido y conducido a sede de Fiscalía para ser indagado.

La víctima del crimen poseía también antecedentes penales, según confirmaron fuentes policiales a este medio.

Trabajó en el lugar de los hechos personal de Policía Científica junto a efectivos policiales de la zona. El caso está en manos de la Fiscalía de Paso de los Toros de turno, que dispuso los relevamientos correspondientes.