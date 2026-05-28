Montevideo: un joven de 19 años fue asesinado de un disparo de arma de fuego en el pecho

Un joven de 19 años murió este jueves en la madrugada tras sufrir un disparo de arma de fuego en el pecho , según informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado al que tuvo acceso El Observador.

Según lo informado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), la víctima ingresó inicialmente a la 01:00 al Hospital del Cerro en estado grave tras ser trasladado al lugar por otro joven de la misma edad.

Allí recibió los primeros tratamientos y posteriormente fue trasladado al CTI del Hospital Maciel, donde falleció poco después producto de las heridas sufridas .

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De acuerdo con el consignado medio, de momento la Policía desconoce el lugar exacto donde ocurrió el hecho .

Durante las últimas horas, efectivos policiales concurrieron a la intersección de Luis Batlle Berres y Paz Aguirre, posible lugar donde habría ocurrido el hecho, y realizaron una recorrida que no arrojó resultados positivos.

El caso está actualmente en manos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, que trabaja en identificar la escena del crimen y dar con el paradero de los autores.

Tensión entre bandas narco en el Hospital del Cerro

En las últimas horas, dentro del Hospital del Cerro se encontró en un baño un cartel con amenazas vinculadas al narcotráfico.

El mensaje, divulgado en primera instancia por el periodista Leonardo Pedrouza (Canal 4), estaba elaborado con una estética de collage con letras recortadas y decía: "Respeten al narcotráfico. Atte. Cartel de Montevideo".

El hallazgo generó una investigación que quedó a cargo del fiscal Alejandro Sastre.

La situación despertó la preocupación de los trabajadores de la salud, quienes en diálogo con El Observador señalaron la existencia de presiones, amenazas y tensiones que se generan cuando personas heridas en enfrentamientos entre bandas llegan a las puertas de las emergencias.

"Si se muere el mío, van a tener problemas". Esa frase, según relató el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Martín Pereira, es parte del tipo de amenazas que reciben trabajadores de centros asistenciales ubicados en zonas atravesadas por conflictos narco.