Murió el trabajador del Rally Nacional que había sufrido una descarga eléctrica durante la competencia en Florida

Murió el trabajador del Rally Nacional que el pasado domingo había resultado gravemente herido tras recibir una descarga eléctrica durante la disputa de la última etapa del Campeonato Nacional de Rally 2026 , en el departamento de Florida.

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El accidente ocurrió en una zona cercana a La Cruz , sobre Ruta 5 , al norte del departamento, mientras la víctima realizaba tareas de desmontaje de una antena utilizada para la cobertura de la competencia.

Según la información primaria, el hombre —de 57 años e integrante del equipo de radiocomunicaciones del Club Uruguayo de Rally — habría recibido una descarga provocada por un arco voltaico generado por la cercanía con líneas de alta tensión de UTE que atraviesan el lugar y superan los 1.500 voltios .

Tras el hecho, equipos médicos que formaban parte del operativo del rally realizaron maniobras de reanimación y lograron estabilizarlo inicialmente.

Además, un helicóptero de la Fuerza Aérea permaneció operativo para concretar un eventual traslado urgente hacia Montevideo, aunque el procedimiento no pudo realizarse debido al estado crítico del trabajador.

Finalmente, el hombre falleció en las últimas horas a raíz de las heridas provocadas por la descarga eléctrica.

Conmoción en el Rally Nacional

El episodio generó fuerte conmoción entre competidores, organizadores y equipos técnicos vinculados al rally.

Como consecuencia del accidente, el Club Uruguayo de Rally suspendió el domingo la ceremonia de premiación correspondiente a la fecha disputada en Florida.

Este martes, la institución difundió un comunicado en el que extendió sus condolencias a familiares y allegados de quien definieron como “socio, amigo y colaborador”.