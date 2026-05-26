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La razón por la que los árbitros usaron insólitamente el número 84 en la final de la Copa Francia que ganó Lens

Fue una decisión tomada pocos días antes del partido decisivo del segundo torneo en importancia en el fútbol galo

26 de mayo de 2026 14:59 hs
Jérome Brisard, el árbitro del partido de la final de la Copa Francia entre Lens y Niza, utilizó el número 84 en su espalda

Jérome Brisard, el árbitro del partido de la final de la Copa Francia entre Lens y Niza, utilizó el número 84 en su espalda

Lens consiguió un histórico triunfo por 3-1 ante Niza y se quedó con el título de la Copa Francia el pasado fin de semana en lo que fue un hito en el escaso palmarés del conjunto francés. Pero más allá de ello, el encuentro dejó una imagen poco habitual: los árbitros salieron a la cancha con el número 84 en su espalda.

Según informan medios franceses, la iniciativa fue tomada en los últimos días previo a la finalísima por dicho torneo.

El por qué de la decisión de los árbitros en la final de la Copa Francia

Todos los árbitros que salieron al campo de juego para la final de la Copa Francia en la que Lens derrotó 3-1 a Niza, utilizaron en su espalda el número 84.

¿Por qué fue esta decisión? Los jueces lo utilizaron como parte de una campaña nacional impulsada por la Federación Francesa de Fútbol (FFF) junto con las federaciones de handball, básquetbol y rugby.

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El objetivo de la iniciativa es visibilizar y combatir las agresiones verbales y físicas que sufren los árbitros dentro del deporte.

El número 84 no fue elegido porque sí.. El mismo surgió luego de un estudio realizado por la consultoría de investigación de mercados IPSOS/BVA, que reveló que el 84% de los franceses considera que "valorizar a los árbitros es proteger al deporte".

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