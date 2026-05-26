Ministerio del Interior permitió a Peñarol que su público se vaya primero el miércoles en el partido ante Santa Fe por Copa Libertadores

Peñarol comunicó este martes, a la hora 14.45, que este miércoles se implementará un operativo de seguridad diferencia al que se realizó la semana pasada contra Corinthians. Los aurinegros enfrentan a Independiente Santa Fe por la última fecha del grupo E de la Copa Libertadores en el estadio Campeón del Siglo a la hora 21.30.

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"Se informa que, por disposición del ministro del Interior, Carlos Negro, en conjunto con las autoridades de su cartera ministerial, la parcialidad de Peñarol será la primera en salir del nuestro Estadio Campeón del Siglo una vez finalizado el partido frente a Independiente Santa Fe, por la Copa Conmebol Libertadores", comunicó Peñarol en sus redes oficiales.

"La hinchada visitante deberá aguardar dentro del escenario hasta completarse la evacuación del público local. Nuestra Institución agradece al ministro y a las distintas autoridades por su apertura al diálogo luego de los hechos de público conocimiento acontecidos tras el último partido de nuestro equipo por el certamen continental. Está en cada uno de nosotros la responsabilidad que mañana todo transcurra en paz antes, durante y después del trascedente partido que afrontaremos", se agregó.

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Peñarol necesita ganar para terminar tercero y pasar a jugar 16avos de final de la Copa Sudamericana en el segundo semestre del año.

Si pierde o empata será cuarto, último, y quedará eliminado de las competencias continentales de esta temporada.

Según pudo saber Referí, las gestiones en Peñarol las encabezó el presidente Ignacio Ruglio.

La semana pasada, Peñarol no comunicó que el Ministerio del Interior había determinado que primero se evacuara la parcialidad de Corinthians.

El operativo falló porque se abrieron algunas puertas para hinchas de Peñarol y luego la Policía evitó que salieron del perímetro del estadio, generándose enfrentamientos.

La violencia escaló y la barra de Peñarol atacó a pedradas a los Policías que respondieron con balas de goma y también lanzaron gases lacrimógenos desde afuera a adentro del estadio.

Mirá todo lo que ocurrió esa noche que terminó con hinchas y policías heridos.

Peñarol ya había solicitado el cambio de operativo pero hasta esta hora no había tenido respuesta.