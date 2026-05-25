Aguada derrotó a Nacional 87-74 en el Polideportivo del Gran Parque Central en el tercer punto de las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol. La serie está ahora 2-1 a favor del aguatero que tendrá la posibilidad de liquidarla el próximo jueves jugando como locatario (hora 21.15).
Nacional 74-87 Aguada: el aguatero ganó la tercera semifinal y quedó a un triunfo de liquidar la serie y meterse en otra final de Liga Uruguaya
Nacional volvió a perder de local con Aguada en el Polideportivo del Gran Parque Central por el tercer punto de las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol y el aguatero puede liquidar la serie este jueves