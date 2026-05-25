Nacional 74-87 Aguada: el aguatero ganó la tercera semifinal y quedó a un triunfo de liquidar la serie y meterse en otra final de Liga Uruguaya

Aguada derrotó a Nacional 87-74 en el Polideportivo del Gran Parque Central en el tercer punto de las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol. La serie está ahora 2-1 a favor del aguatero que tendrá la posibilidad de liquidarla el próximo jueves jugando como locatario (hora 21.15).

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El aguatero dominó el primer cuarto (28-19) y se fue 16 puntos arriba al descanso largo.

Sin embargo, Nacional ajustó marcas y reaccionó a partir del tercer cuarto quedando a tiro para empatar.

El tricolor se acercó hasta cuatro puntos, pero sobre el final prevaleció Aguada para quedarse con el triunfo por 87 a 74.

Jordan Williams fue la figura del equipo con 23 puntos. Joaquín Rodríguez metió 14 mientras que Santiago Vidal y Luis Santos aportaron 11 cada uno.

El Pepo Vidal bajó 8 rebotes, todos en defensa, y dio 3 asistencias, rubro liderado por el Pitu Santiso, con 4.

Aguada no necesitó de una gran noche de Sims que erró sus 4 intentos de triples y que aportó 8 puntos, todos logrados desde la línea donde tiró en 9 ocasiones.

En Nacional el goleador fue Ernesto Oglivie con 15 tantos pero el de mayor valoración fue Connor Zinaich, errático en puntos con 9, pero clave en el rebote con 18, 8 de ellos en ataque.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Live Blog Post Final del partido: Aguada 87-74

Live Blog Post Final del tercer cuarto: Aguada 71-64 Muy buen tercer cuarto de Nacional que lo gana 25-16 y se acerca a 7 puntos de Aguada.

Live Blog Post Nacional domina el rebote En el primer tiempo, Nacional tomó 26 rebotes y Aguada 18.

Live Blog Post Luciano Parodi goleador en Nacional El base de Nacional suma 10 puntos, Feldeine sumó 9, Oglivie 8, Prieto 4, Cabot y Barrera 3 y Zinaich 2.

Live Blog Post Joaquín Rodríguez goleador del primer tiempo Con 14 puntos, Joaquín Rodríguez fue el máximo anotador del primer tiempo. En Aguada también marcaron Williams 11, Santiso 9, Sims 6, Santos y Zuvich 5, Vidal 3 y Pereiras 2.

Live Blog Post Segundo cuarto: Aguada 55-39 Superior Aguada también en el segundo cuarto (26-21) para irse arriba por 16 tantos al descanso largo: 55-39.

Live Blog Post Primer cuarto: Aguada 28-19 HJM40j0W8AAf-al Aguada arrancó mucho mejor y con 9 puntos del Pitu Santiso, 3 de 3 en triples, sacó justamente 9 puntos de ventaja.

Live Blog Post Quinteto titular de Aguada Juan Santiso, Santiago Vidal, Donald Sims, Jordan Williams y Luis Santos es el quinteto abridor de Aguada en el que Leandro Taboada tiene para rotar a Federico Pereiras, Agustín Zuvich, Joaquín Osimani, Joaquín Rodríguez, Agustín Gentile, Manuel Fernández y Valentino Acuña.