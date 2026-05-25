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Nacional 74-87 Aguada: el aguatero ganó la tercera semifinal y quedó a un triunfo de liquidar la serie y meterse en otra final de Liga Uruguaya

Nacional volvió a perder de local con Aguada en el Polideportivo del Gran Parque Central por el tercer punto de las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol y el aguatero puede liquidar la serie este jueves

25 de mayo 2026 - 20:13hs
Donald Sims

Donald Sims

Foto: @Aguada_oficial

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Aguada derrotó a Nacional 87-74 en el Polideportivo del Gran Parque Central en el tercer punto de las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol. La serie está ahora 2-1 a favor del aguatero que tendrá la posibilidad de liquidarla el próximo jueves jugando como locatario (hora 21.15).

El aguatero dominó el primer cuarto (28-19) y se fue 16 puntos arriba al descanso largo.

Sin embargo, Nacional ajustó marcas y reaccionó a partir del tercer cuarto quedando a tiro para empatar.

El tricolor se acercó hasta cuatro puntos, pero sobre el final prevaleció Aguada para quedarse con el triunfo por 87 a 74.

Jordan Williams fue la figura del equipo con 23 puntos. Joaquín Rodríguez metió 14 mientras que Santiago Vidal y Luis Santos aportaron 11 cada uno.

El Pepo Vidal bajó 8 rebotes, todos en defensa, y dio 3 asistencias, rubro liderado por el Pitu Santiso, con 4.

Aguada no necesitó de una gran noche de Sims que erró sus 4 intentos de triples y que aportó 8 puntos, todos logrados desde la línea donde tiró en 9 ocasiones.

En Nacional el goleador fue Ernesto Oglivie con 15 tantos pero el de mayor valoración fue Connor Zinaich, errático en puntos con 9, pero clave en el rebote con 18, 8 de ellos en ataque.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

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Final del partido: Aguada 87-74

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Final del tercer cuarto: Aguada 71-64

Muy buen tercer cuarto de Nacional que lo gana 25-16 y se acerca a 7 puntos de Aguada.

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Nacional domina el rebote

En el primer tiempo, Nacional tomó 26 rebotes y Aguada 18.

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Luciano Parodi goleador en Nacional

El base de Nacional suma 10 puntos, Feldeine sumó 9, Oglivie 8, Prieto 4, Cabot y Barrera 3 y Zinaich 2.

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Joaquín Rodríguez goleador del primer tiempo

Con 14 puntos, Joaquín Rodríguez fue el máximo anotador del primer tiempo. En Aguada también marcaron Williams 11, Santiso 9, Sims 6, Santos y Zuvich 5, Vidal 3 y Pereiras 2.

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Segundo cuarto: Aguada 55-39

Superior Aguada también en el segundo cuarto (26-21) para irse arriba por 16 tantos al descanso largo: 55-39.

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Primer cuarto: Aguada 28-19

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Aguada arrancó mucho mejor y con 9 puntos del Pitu Santiso, 3 de 3 en triples, sacó justamente 9 puntos de ventaja.

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Quinteto titular de Aguada

Juan Santiso, Santiago Vidal, Donald Sims, Jordan Williams y Luis Santos es el quinteto abridor de Aguada en el que Leandro Taboada tiene para rotar a Federico Pereiras, Agustín Zuvich, Joaquín Osimani, Joaquín Rodríguez, Agustín Gentile, Manuel Fernández y Valentino Acuña.

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Quinteto titular de Nacional

Nacional comenzará con Patricio Prieto, Luciano Parodi, James Feldeine, Connor Zinaich y Ernesto Oglivie.

Álvaro Ponce dispondrá en el banco a Marcos Cabot, Bernardo Barrera, Pablo Gómez, Agustín Méndez, Eduardo Superi, Jerónimo Galeano y Juan Carbone.

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