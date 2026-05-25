Fratti en Florida, su elogio a la lechería y lo que pidió para Colonización

Alfredo Fratti , ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, resaltó el valor de la lechería en Uruguay y, relacionado con eso, instó a defender al Instituto Nacional de Colonización (INC) , durante el lanzamiento de la zafra lechera 2027 , actividad organizada por la Sociedad de Productores de Leche de Florida (SPLF).

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El lanzamiento de una nueva zafra de leche es una innovación en el calendario anual. Se eligió hacerlo en mayo, se explicó a El Observador desde la gremial, porque en la mayoría de los tambos se activan los servicios, preparando los partos de otoño del próximo año. Hubo actividades en el campo de recría de la gremial, en el paraje La Cruz, y en instalaciones de la Asociación Rural de Florida (ARF), coincidiendo con la edición 81 de la Expo Otoño de la Sociedad de Criadores de Holando del Uruguay (SCHU).

Elogio de Fratti a la lechería en Uruguay

Según un reporte de Presidencia de la República, el sábado pasado el ministro señaló que el sector lechero es clave para el país porque contribuye a la radicación de la gente en el medio rural.

“No podemos desconocer que no hay nada más colonizador que la lechería”, aseguró, e hizo referencia a que la actividad necesita de la labor humana todos los días del año.

Por esta razón, añadió el jerarca, el gobierno decidió impulsar al sector.

La intención es adjudicarle 25.000 hectáreas a través del INC, aseguró, e informó que se adquirieron más de 4.000 hectáreas en María Dolores, cerca de 1.000 en Paysandú y se pagaron 6.000 hectáreas que estaban pendientes de abonar.

El objetivo es generar las condiciones para que los productores permanezcan en la actividad y para ello, es importante permitir que aquellos que lo necesitan aumenten su escala de producción, indicó.

Fratti aseguró que, según datos del Instituto Nacional de la Leche (Inale), para vivir del sector son necesarias unas 110 hectáreas.

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El ministro llamó a defender la herramienta de Colonización y pensar en su rol futuro.

"Estamos en un cambio de época", advirtió, en referencia al contexto internacional caracterizado por la incertidumbre. En este sentido, destacó la necesidad de fomentar el multilateralismo y los acuerdos, como el que celebraron el Mercosur y la Unión Europea.

En otro orden, valoró la labor de la SPLF, no solo a nivel productivo, sino también en materia social.

El hecho de asociarse para producir es la única posibilidad para los que tienen “menos espalda económica”, aseguró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MGAPUruguay/status/2058275145492652502&partner=&hide_thread=false 81ª Exposición de reproductores Holando en Florida

En la jornada, el ministro Alfredo Fratti, participó también en la 81ª Exposición de Reproductores Holando, realizada en el predio de la Asociación Rural de Florida, una de las principales actividades vinculadas al sector lechero… pic.twitter.com/2BdJpOjbcd — MGAP (@MGAPUruguay) May 23, 2026

El monto del crédito del BROU al sector

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Durante la actividad, Álvaro García, presidente del Banco de la República (BROU), hizo una presentación de los productos y servicios que ofrece el denominado "banco país".

Señaló que el BROU actúa como un banco de desarrollo y que es líder en el apoyo al sector agropecuario.

En el caso del crédito, las actividades primarias y secundarias vinculadas al agro superan los US$ 2.000 millones, que representan el 46% de la cartera, aseguró.

“Estamos cumpliendo con uno de los objetivos del banco, que es el fomento a la producción nacional”, dijo.

En cuanto al sector lechero, el crédito en la actividad primaria alcanza US$ 143 millones y en la actividad industrial US$ 55 millones.

“El Banco República es el líder en el financiamiento bancario de la producción lechera en el Uruguay”, dijo.

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También participaron, entre otras autoridades, el presidente del INC, Alejandro Henry; el intendente de Florida, Carlos Enciso; y el presidente de la gremial anfitriona, Fernando Lugea.

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Los veredictos de la Expo Otoño de Holando

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Gran Campeona PI y Campeona Suprema: Sociedad Ganadera San Alberto

Reservada Gran Campeona PI: Darío Jorcín

3ra. Mejor Hembra PI: Sociedad Ganadera San Alberto

Gran Campeona SH: Pablo, Federico, Gonzalo y Santiago Benítez

Reservada Gran Campeona SH: José R. Gurgitano

3ra. Mejor Hembra SH: José R. Gurgitano

Gran Campeón Macho: Duilio A. De León

Reservado Gran Campeón Macho: Sociedad Ganadera San Alberto

Mejor Criador Expositor PI: Sociedad Ganadera San Alberto

Mejor Criador Expositor SH: José R. Gurgitano

Jurado: Lee Simanton (Canadá); Secretario: Lic. Diego Madini; y Traductor: Dr. Santiago Artucio

Fuente: SCHU