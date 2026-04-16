Fratti y el tema garrapata: anuncios, críticas y un pedido, "no llamen al ministro porque no hay concesiones"

Alfredo Fratti , ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) , utilizó la mitad de un extenso discurso que pronunció en el acto inaugural de la Expo Rural de Melilla para considerar uno de los problemas sanitarios más intensos hoy en la actividad agroindustrial ganadera, el de la garrapata, con pérdidas anuales estimadas en unos US$ 100 millones.

Este jueves 16, en la sala de conferencias del predio de la gremial anfitriona, la Asociación Rural del Uruguay (ARU), afirmó que la garrapata dejó de ser un problema restringido al sector y que es una adversidad que afecta a todo el país; cuestionó el proceder de los productores que no respetan el tiempo de mantenimiento de las tropas en el campo antes de enviarlas a faena luego de aplicar los productos veterinarios; y dijo que quienes procedieron mal son todos productores de gran tamaño, incluso con casos en los que bañaron al ganado y lejos de esperar lo que corresponde enseguida los remitieron al frigorífico.

"Quiero decirles claramente, no llamen al ministro porque no hay concesiones, acá a partir del 2 de mayo (el ganado a frigorífico) va con despacho de tropa digital y no hay contemplación con nadie", informó, exigiéndose el uso de la planilla sanitaria.

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Fratti remarcó el grave daño que puede existir no solo para la ganadería en caso que los mercados tomen medidas de persistir esta adversidad sanitaria .

La anécdota

Fratti inició su discurso elogiando, pidió un aplauso especial para los tres, a quienes le pusieron música y voz al Himno Nacional en el acto inaugural de la exposición de la ARU, la cantante Josefina Damiani y el dúo de músicos conformado por Piero Vittori y Horacio Arbiza, con violín y acordeón. "La descosieron", enfatizó.

Enseguida, antes de abordar inicialmente el tema "garrapata", el ministro elogió a la ARU: "Para organizar eventos son unos fenómenos, porque la expo explota y esto cada vez tiene más gente y más participantes, así que también mis felicitaciones por la organización de eventos, de los otros temas discutimos después", comentó mirando a las autoridades de la gremial (estaban delante del todo su presidente, Rafael Ferber, y el director de Exposiciones, Rodrigo Granja), generando sonrisas.

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Tema clave: la garrapata en Uruguay

Tras mencionar que había llegado al predio de Melilla desde el Palacio Legislativo, donde en la Comisión de Ganadería respondió a los legisladores sobre dos temas, el de la emergencia agropecuaria y el de la gripe aviar, Fratti contó que pidió para considerar un tema en el que también puso el foco al inicio y en gran parte de su discurso, el problema de la garrapata en Uruguay.

"Lo quiero decir acá muy claramente, la garrapata dejó de ser un problema de los productores para ser un problema de la Nación", remarcó.

Por eso, dijo, "en agosto del año pasado se lanzó el Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata, con el apoyo de todo el consejo de ministros y obviamente del presidente de la República (...), es desde que tengo uso de razón el único programa que deja de ser del ministerio para ser un programa de la Nación".

Estamos en un problema y tenemos que colaborar todos, los productores, obviamente, la industria, las autoridades y los ciudadanos todos Estamos en un problema y tenemos que colaborar todos, los productores, obviamente, la industria, las autoridades y los ciudadanos todos

Obligatorio: despacho de tropa digital y con planilla sanitaria

Anunció que desde el 2 de mayo será obligatorio para hacer el despacho de tropa utilizar el formato digital y la planilla de control sanitario.

"Todos sabemos, los que hemos estado vinculados al sector, que en realidad usamos la planilla o la rellenamos más bien para ir a buscar la vacuna aftosa... eso no corre más, van a tener que tener la planilla para hacer el despacho digital, ¿que esto es una complicación más?, sí señor, pero más complicación es que nos corten los mercados (...) corremos el riesgo de repetir lo que nos pasó con la aftosa", comentó.

Fratti, enseguida, reflexionó ante los productores y autoridades que "si nosotros no podemos resolver este tema con China (donde se detectó más de una vez la presencia de residuos de garrapaticida en carnes exportadas desde Uruguay), difícilmente vamos a poder aprovechar, todavía no estamos de acuerdo en el Mercosur, la posibilidad que vamos a tener de exportar a la Unión Europea".

De inmediato, alzando la vos, exclamó: "Quiero decirles claramente, no llamen al ministro porque no hay concesiones, acá a partir del 2 de mayo (el ganado a frigorífico) va con despacho de tropa y va con planilla digital y no hay contemplación con nadie".

Fratti: "Que no pongan más abogados"

Agregó que "si nos quieren ayudar, porque en esto todos me dicen que nos quieren ayudar... que no nos pongan más abogados cada vez que suspendemos a alguien (...), porque lo que hacen es que no podamos ser efectivos en este trabajo".

Fratti dijo que recibió planteos, incluso uno del senador Pedro Bordaberry, relacionados con este tema y enfatizó: "No hay ningún pequeño productor que le hayan detectado residuos, son todos grandes, quiero decir que todos podían haber esperado el tiempo suficiente para mandarlos (a los ganados a faena)".

Informó que, para ayudar, "van a ver que en todos los medicamentos, como garrapaticidas, hay un octógono que dice cuáles son los días (necesarios para aplicar y esperar para el despacho), porque es verdad que tenemos personal envejecido, también en el campo, y la letra chica es muy difícil de ver, bueno, ahora hay un octógono que yo me saco los lentes y los leo igual, ese es el sentido que tiene y para hacer conciencia".

¿Esto se va a resolver desde el Ministerio de Ganadería? No, esto es un problema de la Nación ¿Esto se va a resolver desde el Ministerio de Ganadería? No, esto es un problema de la Nación

Fratti dijo que no se mejorará eso "si cada uno de nosotros no somos capaces de consustanciarnos que tenemos que respetar y no mentirnos, no decir que no bañé y bañé... porque después saltan los análisis".

Sobre afirmaciones de que pueden haber casos de "falsos positivos", negó esa posibilidad: "No hay ninguno que sea cero, esto no es como el alcohol (en controles del tránsito vehicular), el alcohol si te da 0,01 perdiste, esto no, esto vos tenés un rango y cuando te pasas del rango es porque no respetaste los tiempos, pero no es que te faltó un día".

Disculpenme, pero esto la verdad que me tiene demasiado preocupado, no como ministro, como ciudadano Disculpenme, pero esto la verdad que me tiene demasiado preocupado, no como ministro, como ciudadano

Citó a modo de ejemplo de la magnitud extrema del incumplimiento que se detectó que, si por ejemplo el rango admitio es hasta 200 partes por millón de presencia de residuos, hubo casos de tropas con 4.000 partes por millón... es decir que ese productor "bañó (aplicando el garrapaticida) y embarcó a los tres días... bueno, eso es relajo".

Enseguida agregó que por sus actuales responsabilidades tiene que vivir en Montevideo y manejar por una zona de la rambla en la que del Parque Rodó a la Ciudad Vieja todo el mundo iba a alta velocidad, hasta que apareció el radar y así las multas... "era una pista de carrera (...), ahora todos tomamos lexotan antes de salir, no hay problema, ¿saben por qué?, porque pasaste por la cámara, te castigaron, pagaste lo mismo o más de multa que de patente y no te apuras más".

En este tema de la garrapata, complementó, "cuando podamos hacer que no podés por 90 días vender más ganado, seguramente vos no vas hacerlo más, y le vas a contar a otro y a otro, no va a ocurrir más".

"Esto es realmente serio y se han tomado otras medidas, no estamos permitiendo más andar con cáscara, porque esas flexibilizaciones llevan a diseminar la garrapata por todos lados (...), hay garrapata donde nunca hubo y donde hay hay mucho más, es un problema de volumen y por eso fuimos por la vacuna, porque bajamos la cantidad de garrapata o esto tampoco tiene arreglo", dijo.

También comentó, en una extensa consideración del tema, casi uso en él la mitad de su discurso, que "Uruguay es de los países que vende mejor en el mundo su carne, eso pasa por la seriedad del país, junto con Estados Unidos y Australia, pero si no podemos corregir esto lamentablemente de a poco nos van a ir bajando (el valor que se paga)" (...), hay que tenerlo claro y es un problema de la Nación".

Reiteró, sobre la relevancia de todo lo que expuso y para cerrar su abordaje sobre el tema, que "aparte de la preocupación, (esto) tiene una satisfacción enorme: que el gobierno haya entendido, poorque no es común, como dije anteriormente, que haya un programa del ministerio respaldado por todo el gobierno nacional".

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80% de coincidencia con Ferber

En un extenso discurso, de casi media hora, hubo otro momento en el que Fratti con una expresión generó sonrisas. Fue cuando dijo: "Voy a decir algo incorrecto políticamente, en el 80% de lo que dijo (Rafael) Ferber (en el discurso del presidente de la ARU minutos antes) estoy de acuerdo... no sé a quién le perjudica más, si a él o a mí". Ferber en su oratoria puso especial énfasis en cuestionar a quienes señalan que la actividad agropecuaria no es cuidadosa con el medioambiente, pero también cuestionó regulaciones del gobierno y pidió menos burocracia.

El hoy ministro de Ganadería recordó cuando un estudio de la FAO afirmó, entre otras cosas, que el eructo de un vacuno contaminaba igual que el recorrido de un auto sobre 26 kms y cómo Uruguay promovió la llegada del Frank M. Mitloehner para rápidamente dejar sin efecto lo que sostenía el trabajo titulado "La larga sombra del ganado".

"Tenemos que juntarnos para defendernos los países que somos productores de alimentos (...), pero también tenemos que tener control (...), la forestación vino para beneficiar al país, pero tampoco puedes plantar un árbol en cualquier lado (...), esto no puede ser una anarquía", dijo, y aludiendo al embajador de Estados Unidos presente en el acto (Lou Rinaldi) señaló que en Iowa se planta maíz, no papa, porque es lo que corresponde en ese lugar, "no me vengan con que cada uno haga lo que quiera, porque eso no es y que todos somos súper responsables tampoco, porque el órgano más sensible que tenemos todos, los católicos, los ateos, los agnósticos, es el bolsillo, por lo tanto, si puedo hacer dinero, si no tengo a alguien que me controle... y es que para eso existen los Estados, si no no precisaríamos un presidente, poníamos un gerente y cada uno haga lo que quiera".

Planes de uso y manejo del suelo: "De acuerdo" con revisarlo

Resumiendo sobre el tema planes de uso y manejo del suelo, sobre revisarlo "estoy de acuerdo, pero no que no exista, con esto mejoramos bastante, capaz que pueda haber alguna limitación, que no la estoy viendo, pero estamos dispuestos a discutirlo, así como plantearon algunos temas en el Parlamento hoy del calendario de aportes, que estamos dispuestos".

Sobre los reclamos por el valor del dólar, que definió como reclamos de atraso cambiario, recordó que "en enero se tomaron las medidas y el dólar no solo repuntó, sino que se ha estabilizado en un valor que es superior al de la región (...), se tomaron medidas para que no siguiera cayendo, si no capaz que hoy, con lo que teníamos antes, estaba en $ 35 en vez de $ 40".

Fratti también habló sobre los cuestionamientos a la decisión de declarar la emergencia agropecuaria tiempo después de cuando desde el sector productivo eso fue solicitado y afirmó que "no se precisa para tomar medidas, que fue lo que hicimos nosotros", reiteró que se tomó la medida cuando lo indicaron "los datos objetivos de una cantidad de institucionalidad agropecuaria" y recordó que en diciembre hubo medidas de Banco República, anticipadas, las cuales recordó y elogió, enumerando varias medidas posteriores, no solo del MGAP, entre ellas las de habilitar en condiciones ventajosas el uso del SIGA y otras, remarcando el respaldo del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, con base en que el Fondo de Emergencia Agropecuario de Emergencias estaba endeudado hasta 2027 y que era clave el apoyo de esa Secretaría de Estado.

Otros temas que rápidamente citó, sin abordarlos en profundidad, fueron los del manejo tras la suba del valor del petróleo y los combustibles; valoró la puesta en marcha del Programa PROCRÍA; explicó que el atraso en la ejecución de la campaña de vacunación contra la fibre aftosa de 2026 tuvo como motivo no la falta de dinero, "eso es falso", sí cuidar la economía de los productores, para que pudiesen vender animales, en un momento adverso dada la sequía; anunció que se trabaja para mejorar el acceso de carne ovina a los mercados; y remarcó sobre el final que "vamos a seguir comprando campos", con relación a la política de colonización, para concluir diciendo que "no sigo porque no los quiero aburrir, muchísimas gracias".