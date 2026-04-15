15 de abril, un día especial para la vida rural en Uruguay, con origen en una doble tragedia

En Uruguay , desde que fue instituido por ley en 2021, cada 15 de abril es el "Día del productor rural" , conmemoración que tiene como motivo para hacerse en esa fecha una doble tragedia: la muerte de dos productores agropecuarios mientras trabajaban durante un intenso temporal.

El 15 de abril de 2016 se produjo una adversidad en el estado del tiempo de tal magnitud que fallecieron dos productores rurales, mientras trabajaban, por lo cual el Poder Legislativo decidió -en homenaje a ellos y en general a todos los trabajadores de la ruralidad que deben desempeñarse en ciertos momentos en condiciones riesgosas- destacar esa fecha en el calendario.

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Aquel 15 de abril, Amadeo Arosteguy perdió la vida desempeñando sus labores en San José, y lo mismo le sucedió a Tomás Méndez, en su caso en Rocha. En ese momento de 2016 hubo un recordado tornado que impactó especialmente en Dolores, Soriano, y en la mayoría del territorio nacional llovieron 500 mm en 48 horas, con graves perjuicios, sobresaliendo la pérdida de esas vidas.

En Uruguay existe otras jornadas relacionadas con la conmemoración señalada: el 1° de mayo, "Día de los trabajadores", y el 30 de abril, "Día del trabajador rural", fecha esa instituida también por ley (desde 2013).

"Las y los productores rurales no solo generan alimentos: impulsan el desarrollo, cuidan el territorio y mantienen vivo el arraigo en el medio rural, enfrentando desafíos y haciendo posible que Uruguay siga produciendo con calidad para el mundo", se destacó este 15 de abril desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

El valor de los productores rurales

"Productores rurales, quienes siempre están trabajando a cielo abierto, dieron su vida por proteger parte de las riquezas del país", se indicó en la exposición de motivos tendiente entonces a crear el "día del productor rural".

Juan Carlos Moreno, representante nacional por el Partido Colorado, fallecido en 2025, fue quien creó y promovió el proyecto de ley para que se declare el "Día del productor rural".

La iniciativa contó con el respaldo de todos los partidos políticos con representación parlamentaria.

Moreno sostuvo en aquel momento que “son los productores rurales quienes están siempre trabajando para sostener una parte importante de la economía del país, llevando adelante una actividad sacrificada que, además de ser un trabajo, tiene un componente pasional y es una elección de vida”.

En su exposición aludió a que se celebra el "Día del trabajador rural" cada 30 de abril, pero sin perjuicio de esto “nos parece justo reconocer a los productores rurales, porque además de aportar la mano de obra, ponen en riesgo su capital” y “gracias a ellos y su trabajo, no solo se alimentan los uruguayos, sino también millones de personas en el mundo”.

El dato

Existen en Uruguay 41.918 explotaciones agropecuarias con 109.979 trabajadores (fuente: censo agropecuario del MGAP de 2024).

Mensaje del MGAP: "No solo generan alimentos"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MGAPUruguay/status/2044385738708410747&partner=&hide_thread=false 15 de abril - Día del Productor y la Productora Rural



Hoy reconocemos a quienes, con esfuerzo y compromiso, sostienen uno de los pilares fundamentales del país.



Las y los productores rurales no solo generan alimentos: impulsan el desarrollo, cuidan el territorio y mantienen… pic.twitter.com/185m0di0sa — MGAP (@MGAPUruguay) April 15, 2026

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Desde @ACAoficial celebramos y saludamos a quienes día a día impulsan el desarrollo agropecuario del país



Especialmente a los productores arroceros, motor de una cadena clave para Uruguay



¡Feliz día! pic.twitter.com/h7ZkAVlwps — ACA (@ACAoficial) April 15, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SUL_uy/status/2044378308683440142&partner=&hide_thread=false #DíaDelProductorRural Agradecemos a quienes transforman nuestra tierra apostando por un campo que genere riqueza, un hogar digno para habitar y un ecosistema a preservar para futuras generaciones. #SUL #60AñosSUL #PatrimonioQueNosUne #RubroOvinoUruguay #Uruguay pic.twitter.com/2uSbKdtsRP — SUL (@SUL_uy) April 15, 2026