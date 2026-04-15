La Federación Rural, tres decisiones sobre residuos de garrapaticida en carnes y un reclamo por la bichera

La consideración de temas sanitarios ocupó gran parte de la última reunión de directivos de la Federación Rural (FR) , con la lupa puesta especialmente sobre dos problemas considerados muy graves: la detección de residuos de garrapaticida en carnes exportadas y la falta de avance en el tema erradicación de la mosca de la bichera .

Rafael Normey, presidente de la entidad ruralista, dada la reiteración de denuncias que llegaron desde el exterior sobre carnes con residuos de productos veterinarios, dijo a El Observador que “es algo que nos tiene muy preocupados".

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Mencionó que "es un tema árido", con muchas cosas para considerar, analizar y discutir, "para lograr el objetivo que siempre nos marcamos que es definir lo que llamamos “la posición de la Federación Rural”, para que quede bien consensuado y claro lo que la institución considera".

Con eso como marco, tras puntualizar que en temas tan difíciles no es sencillo llegar a acuerdos rápidamente, señaló que ya se lograron consensos importantes: "Avanzamos mucho, nos pusimos de acuerdo en tres cosas, son tres miradas en las que ya tenemos una posición de la Federación Rural”, expresó.

Rafael Normey.jpeg Rafael Normey, presidente de la FR.

No pago de las tropas: la Federación Rural "está en contra"

Por un lado, hay una oposición tajante a la idea de que los frigoríficos no paguen al productor ganadero las haciendas involucradas en ese problema (la detección de residuos de garrapaticidas en carnes vacunas).

“Federación Rural está en contra, no es algo que vaya en la línea de solucionar el tema, entendemos que no hay en la cadena una madurez suficiente como para avanzar en ese sentido y si bien no lo descartamos definitivamente, hoy no están dadas las condiciones para distraernos en eso y poner el foco donde no hay que ponerlo, sería además retroceder en la confianza entre productores y frigoríficos”, detalló.

En qué debe meterse el Estado y en qué no

Agregó que “es además un tema en el que vemos que el Estado no debe meterse para patrocinar esa idea, es un tema que debe quedar entre privados y definirse ahí”.

En ese sentido, instó al Estado a incidir en las cosas en las que sí debe, concretamente salir a hacer cumplir los decretos, aportar en generar más conciencia en los productores que no cumplen, hacerle un cuerpo a cuerpo al problema y que a aquellos que haya seguridad sobre que no están procediendo bien multarlos, actuar como corresponde para proteger a la vez a la enorme mayoría que hace las cosas bien”.

Por definirlo de un modo sencillo, agregó, “desde la Federación Rural le decimos no al no pago de las tropas con residuos, sí a que una vez que se detecten las cosas mal hechas bien compradas haya sanciones, se interdicte, porque no queremos que 40 mil ganaderos queden presos de unos pocos que hacen las cosas mal”.

La planilla sanitaria: "No es una solución"

Otro tema que ya está definido para las autoridades de la gremial es que “la planilla sanitaria, que para algunos es una solución, está mal, es un error, es una complicación, es una complejidad, mucha gente la llena solo para cumplir, muchos ni siquiera la llenan, también hay muchos que no hacen las cosas bien y son grandes llenadores de planillas”.

“El formato no es amigable, cualquier puede poner cualquier cosa, no es una solución la planilla sanitaria… vista desde los escritorios a algunos les parece una gran solución, pero nosotros que estamos en la cancha tenemos claro que nada que ver, ni cerca… si las auditorías la exigen la haremos porque hay que cumplir, pero no es la solución”, enfatizó.

Concluyendo sobre el tema residuos de productos veterinarios en carnes, Normey instó a “esforzarse todo el mundo mucho más en concientizar sobre un problema serio para el sector ganadero, para la industria y para todo el país”.

“La importancia de los agentes sanitarios, una idea en su momento de la Federación Rural, que se votó en la Ley de Presupuesto, es decir que nos tomaron la idea, ya tendrían que estar en la cancha porque serían fundamentales para ese cuerpo a cuerpo”, reflexionó.

Imagen 013 x Producción ganadera en campos de Flores. Foto: Juan Samuelle

Erradicación de la mosca de la bichera: sin avances

Otro tema en el que se puso foco en la reunión de la FR de este lunes fue el de la erradicación de la mosca de la bichera, dado que sigue sin constituirse la nueva comisión de gobernanza, lo que fue mandatado en la última Ley de Presupuesto: “Ya tendría que estar instalada y funcionando”, afirmó Normey.

Uno de los pasos pendientes es el de formalizar el llamado a delegados de las gremiales para conformar esa comisión.

Una realidad que señaló es que hay dinero disponible para utilizar, concretamente US$ 6 millones, dado que se gastó ya US$ 1 millón del monto originalmente destinado.

¿Qué moscas se utilizarán?

Un aspecto clave a resolver es qué herramienta se utilizará, dado que se había descartado el uso de moscas estériles para el control del gusano barrenador del ganado con origen en Panamá (provistas desde la planta de la Comisión de Cooperación entre Estados Unidos y Panamá - Copeg), quedó sin avance recurrir a moscas generadas en el argentino Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen) y está la posibilidad de utilizar moscas generadas en Uruguay, existiendo incluso un trabajo muy serio en ese sentido, informó.

“El problema es que no sabemos bien dónde estamos parados ahora”, mencionó.

Reflexionó que, lamentablemente, contra el interés que existe en el sector productivo y la necesidad imperiosa de controlar esta grave adversidad, “seguimos en una fase muy embrionaria y eso por supuesto preocupa, queremos que se ponga blanco sobre negro, de una buena vez”.

Con relación a la reunión del lunes, Normey destacó el informe presentado por el delegado de la FR, Ignacio Tedesco, al igual que valoró una instancia reciente en el consejo directivo de la gremial en la que participó Marcelo Rodríguez, director general de los Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

El contexto

La FR hará una "gira precongreso de la FR", para enriquecer esa instancia con actividades preparatorias en cuatro sitios, donde habrá reuniones con productores para obtener insumos y aprovechar el congreso de 2026 al máximo. La gira se hará el viernes 17 y sábado 18 de abril con detalles que se pueden ver en esta nota de El Observador. El 109° Congreso anual se hará los días 29 y 30 de mayo, con sede en la Asociación Agropecuaria de Salto (AAS), gremial que conmemora su 125° aniversario.