Detalles de la gira de la Federación Rural previo al congreso y los temas que más inquietan a los productores

La Federación Rural (FR) reiterará este año la realización de una "gira precongreso de la FR" , para enriquecer esa instancia que habrá a fines de mayo con actividades preparatorias en cuatro sitios, donde habrá reuniones con productores para obtener insumos clave para llegar bien preparados y aprovechar el congreso de 2026 al máximo.

Rafael Normey, presidente de la gremial, señaló a El Observador que se está preparando un congreso muy intenso , que tendrá varias novedades además de lo habitual, entre ellas que se hará en ese ámbito el Congreso Nacional de Intendentes y que habrá un simposio sobre uno de los temas sanitarios que más preocupan al sector productivo, el de la garrapata , por mencionar solo un par de ejemplos del programa en diseño.

La Federación Rural programó la realización de su 109° Congreso anual para los días 29 y 30 de mayo de 2026, con sede en Salto, concretamente en instalaciones de la Asociación Agropecuaria de Salto (AAS), gremial que conmemorará el año que viene su 125° aniversario.

Reuniones preparatorias para el encuentro en Salto

Como se adelantó, en la gira precongreso de este año habrá instancias el viernes 17 y el sábado 18 de abril en las sedes de entidades federadas ubicadas en Dolores, Trinidad, Tacuarembó y Fraile Muerto, sitios estratégicos para que concurran productores locales y de zonas próximas.

Una novedad es que participarán integrantes de las zonales del Banco de la República.

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Los temas que ocupan a la Federación Rural

Normey contó al inicio de esta semana que los directivos de la gremial están ocupándose de varios asuntos relevantes, que seguramente serán abordados durante el congreso ruralista, entre ellos generar una propuesta relacionada con los aportes para la Ley de Competitividad.

Considerando la Ley de Presupuesto, el foco está en lo relacionado con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y con el Instituto Nacional de la Carne (INAC), pero "en la interna del INAC hay también temas que se está viendo cómo evolucionan", apuntó.

Lo mismo sucede con todo lo relacionado con el problema de la detección de residuos de garrapaticida en carnes exportadas.

El tema caminería rural ha tenido algún avance con base en que la FR fue citada para participar en una comisión de trabajo que habrá próximamente en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

Sobre otro eje temático trascendente, el del impuesto municipal del 1%, recordó que en la Ley de Presupuesto se estableció un plazo -desde el 1° de enero- de 180 días en la Comisión de Descentralización para trabajar para la anhelada eliminación de ese aporte, por lo cual existe mucha expectativa para que cristalice ese ajuste tributario.

"Otro tema que nos interesa también, que lo hemos estado trabajando en estos meses, es el tema de incorporar el encalado a la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), que no está, o quedó de una manera muy marginal y es lo mismo que si no estuviese", añadió.

El proyecto del gobierno de construir la represa de Casupá también preocupa mucho a la FR, tanto que incluso se están sentando las bases para una movilización de protesta, considerando que esa no es la solución adecuada para el buen abastecimiento de agua a gran parte de la población del país, entre otros argumentos porque perjudica a muchos productores.

Finalmente, Normey señaló que "preocupa también que en el Plan Nacional de Seguridad no aparece nada respecto a la seguridad rural", cuando "nos parece que el abigeato ha sido de los delitos que más subió respecto a lo que venía pasando en 2024", dados los últimos datos oficiales y lo que está pasando en 2026, por lo cual, dijo, "estaría bueno haber aprovechado la instancia del Plan Nacional de Seguridad para tener acciones concretas respecto de esto y no hay nada, ni lo nombraron".