Precios internacionales de los lácteos con leve mejora pero muy lejos de los de hace un año

La información de nuevas referencias de valores de los lácteos en el mercado internacional trasladó otra señal positiva, como pasó hace 15 días: el precio promedio del conjunto de los productos tuvo este martes 19 de mayo una suba y lo mismo sucedió con la leche en polvo entera , indicador de trascendencia especial.

Eso fue lo sucedido en una nueva instancia de la plataforma de comercialización Global Dairy Trade (Comercio Global de Lácteos), según actualizó el Instituto Nacional de la Leche (Inale).

En lo que va de 2026 hubo seis subastas iniciales con subas en el valor medio, luego otras dos con descensos y, recientemente, dos instancias de mejoras.

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Considerando todos los productos, la referencia del valor medio avanzó 0,6% y quedó en US$ 4.198 por tonelada.

Leche en polvo entera

En el caso de la leche en polvo entera (WMP), el producto lácteo de mayor volumen en las colocaciones externas de Uruguay, el precio promedio tuvo este martes 19 una suba de 1,2% quedando así el valor en US$ 3.772 por tonelada.

Hace un año

El precio actual para el conjunto de los lácteos es menor al valor del cierre de mayo de 2025 cuando estaba en US$ 4.589 y en el caso de la leche en polvo entera el actual es también más bajo dado que entonces alcanzó los US$ 4.332 por tonelada.

Los otros lácteos muy exportados desde Uruguay son leche en polvo descremada (este 19 de mayo subió 0,2% a US$ 3.552) y manteca (mejoró 2,5% a US$ 5.674).

Últimas 10 subastas en GDT

- 2,7% el 21 de abril / US$ 4.143 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.666).

- 3,4% el 7 de abril / US$ 4.228 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.687).

+ 0,1% el 17 de marzo / US$ 4.330 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.409).

+ 5,7% el 3 de marzo / US$ 4.301 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.863).

+ 3,6% el 17 de febrero / US$ 4.028 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.706)

+ 6,7% el 3 de febrero / US$ 3.830 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.614)

+ 1,5% el 20 de enero / US$ 3.615 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.449)

+ 6,3% el 6 de enero / US$ 3.533 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.407)

- 4,4% el 16 de diciembre / US$ 3.341 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.161)

- 4,3% el 2 de diciembre / US$ 3.507 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.364)

Alzas y ajustes en la mencionada plataforma comercial son de mucha trascendencia para un mercado como el uruguayo, donde entorno al 80% de la leche que se produce tras ser industrializada tiene como destino diversos mercados externos.

Considerando rubro a rubro, el incremento más potente en la referencia de precio fue en mozzarella (+2,9% y la baja más notoria fue en grasa láctea anhidra (-1,6%).

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En esta subasta participaron 154 postores que adquirieron 12.972 miles de toneladas, un 5,6% menos en el volumen respecto a la anterior instancia.

La próxima licitación, el evento N° 405, será la primera del mes junio, el martes 2.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INALE_UY/status/2056813423128703383&partner=&hide_thread=false El precio recibido por la industria en dólares de marzo fue 10% menor al recibido en diciembre del 2025, con descenso en los precios de mercado interno.

Más info: https://t.co/V8plEC3OAL pic.twitter.com/wZaU1vmSTm — INALE (@INALE_UY) May 19, 2026

¿Qué es el GDT?

GlobalDairyTrade Holdings Limited (GDT) es propiedad y está administrada como una asociación estratégica entre European Energy Exchange (EEX), Fonterra Cooperative Group y New Zealand's Exchange (NZX), con participaciones iguales de un tercio.

En los Eventos de las subastas GDT confluyen compradores y vendedores de ingredientes lácteos de 70 países, que comercializan entre 2.000 millones y 3.000 millones de dólares anuales.

Las subastas del GDT se realizan cada 14 días y el mismo día de los eventos, Canilec obtiene los resultados más relevantes y los plasma en este Boletín para compartirlos entre las empresas afiliadas a la Cámara.