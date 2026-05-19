Poner a la lechería y al productor en el centro de todo es el objetivo de una innovadora actividad en Florida

"Poner a la lechería y al productor en el centro de todo" , para valorizar su gestión , es el objetivo de una innovadora actividad que decidió emprender la Sociedad de Productores de Leche de Florida (SPLF) , destacó a El Observador su presidente, Fernando Lugea.

"Tenemos grandes expectativas", afirmó con relación a la primera edición del "Lanzamiento de la Zafra Lechera 2027" , actividad declarada de interés por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

"Nuestra prioridad es, de la mano de un gran evento que nos permita poner a la lechería y al productor en el centro de todo, hacer conocer los enormes atributos que el sector tiene para beneficio de mucha gente y de todo el país, difundir su peso específico que es mucho, pero también para concientizar sobre las amenazas que existen para el sector", explicó.

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Añadió que algo que suma y mucho es el desarrollo coincidente con este lanzamiento, en fecha y lugar, de la tradicional actividad de la Sociedad de Productores de Holando del Uruguay (SCHU), con su Expo Otoño de ganado lechero (con juras y varias instancias más).

Sobre el nombre, "Lanzamiento de la Zafra Lechera 2027", señaló que "en mayo, en la mayoría de los tambos, se larga con los servicios, preparando los partos de otoño del año que viene y con eso todo lo relacionado con la producción de 2027, por eso elegimos la fecha, como dije con el objetivo de poner a la lechería como centro y para que se hable de un sector de tanto peso social, no solo en la economía, en nuestro país".

Eso, instalar al productor lechero en el sitio que le corresponde, "es algo que lamentablemente no siempre pasa y eso nos genera más que nada tristeza y preocupación".

El productor "no la tiene fácil"

Lugea, consultado sobre cómo observa al productor de leche en estos tiempos, respondió: "El productor no la tiene fácil, por más que nos dicen que todos los estratos de productores tienen casos exitosos y otros que no lo son, en general la lechería es una actividad que cuanto más escala se tiene suele el productor andar mejor, no en todos los casos pero sí en la mayoría, y la verdad es que hay dificultades para muchos productores chicos y medianos, con una cuestión estructural de mucha concentración en la lechería y los monopolios nunca son buenos, en ninguna actividad".

Además, complementó, "la industria pasa sus complicaciones, porque los mercados en el mundo demandan otras cosas, tienen otras dinámicas, a veces compradores de un año para otro cambian mucho sus intereses por los productos y todo eso influye, es un mercado en el mundo donde la industria debe mantenerse muy activa, siempre buscando nuevos destinos, renovando la cartera de productos, con el objetivo principal de valorizar la leche, lo que le llega al productor, que es el gran protagonista en esta cadena productiva".

En ese escenario, admitió, "tenemos dificultades, hay temas en los que debemos todos trabajar".

Recordó que la SPLF participó en la misión oficial que cumplió Uruguay en China, "donde vimos lo poco que se hace conocer a nuestra lechería, creemos que debe haber una difusión mucho mayor de la marca leche de Uruguay, no de una empresa, de todo el sector, para aprovechar la experiencia de tantas familias en mantenerse pasando conocimientos de generación en generación, algo muy importante, ni que hablar de difundir todo lo que el país tiene como condiciones naturales para ser, como lo es, un gran productor de leche, es una pena que todo eso no se haga saber y que no se aproveche, incluso lo sentimos como una traición por la forma en la que el productor trabaja".

Lanzamiento de la Zafra Lechera 2027

El Lanzamiento de la Zafra Lechera 2027, que tiene como eslogan “El comienzo de un nuevo ciclo productivo”, se realizará el sábado 23 de mayo desde la hora 10:30 en el Campo de Recría de la SPLF, en La Cruz, a la altura del km 116 de la ruta 5.

La actividad, como se dijo coincidiendo con la 81ª Exposición de Reproductores Holando, reunirá a autoridades nacionales, departamentales, representantes del sector lechero, productores, técnicos e instituciones vinculadas a la agroindustria, en una instancia que marcará el inicio de una nueva etapa productiva para la lechería uruguaya.

Al inicio de la jornada habrá dos conferencias:

A la hora 9:30 Fabián Hernández, directivo de la SPLF, presentará el Campo de Recría de la sociedad de productores floridense.

A las 10 el Cr. Álvaro García, presidente del Banco de la República, expondrá sobre “El rol del sistema financiero en el desarrollo del sector agropecuario”.

Luego, ya durante el acto inaugural, además del presidente de la SPLF, expondrán el intendente de Florida, Carlos Enciso y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti.

Se trasladó la invitación para la participación del presidente de la República, Yamandú Orsi.

Tras los discursos, se hará el tradicional corte de cinta y a la hora 12 se realizará la coronación de la Campeona Suprema de la 81ª Exposición de Reproductores Holando, eso ya en el predio de la Asociación Rural de Florida (ARF).

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Actividades desde el jueves al domingo

La programación se extenderá desde el jueves 21 al domingo 24 de mayo e incluirá actividades técnicas, conferencias, juzgamientos, remates y espacios de intercambio para productores y estudiantes.

Destacan, entre otras propuestas, las exposiciones del economista Ignacio Munyo; de la subsecretaria de Relaciones Exteriores embajadora Valeria Csukasi; y el director del Museo Histórico Departamental, Guillermo Montaño (sobre la historia de la actividad tambera en Uruguay).

También serán momentos relevantes la jura de genética Holando a cargo del canadiense Lee Simanton, el remate anual de Horacio Rodríguez a cargo de Escritorio W. Carbajal y hasta un novedoso concurso sobre "asado y leche".

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Compartimos el PROGRAMA de actividades (segunda parte):@_splf @FloridaIDF @JuntaFlorida pic.twitter.com/FCz8tX8wKP — Sociedad Criadores de Holando del Uruguay (@holandouruguay) May 8, 2026

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Conferencia del CEO de Mercedes Benz en Argentina

La SPLF prepara otra actividad, que se pensó realizar también ahora pero, por temas de agenda, debió postergarse.

Se hará finalmente el jueves 28 de mayo.

Se trata de la charla de Daniel Herrero, CEO ahora de Mercedes Benz en Argentina, tras serlo de la marca Toyota también en ese país, "una persona que tiene una rica experiencia en el manejo del capital humano, sorteó una crisis muy importante con el sindicato metalúrgico en Argentina, pudo mostrar un camino en común y será un gusto que nos cuente cómo hizo para incrementar la productividad exponencialmente, algo que creemos es totalmente trasladable a cualquier actividad", dijo Lugea.

Esa conferencia se desarrollará en el salón principal de la sede de la SPLF en el centro de la capital departamental.