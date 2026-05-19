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El emocionante abrazo a Marcelo Saracchi del DT de Celtic y el efusivo aplauso de sus compañeros tras ser campeones de la liga de Escocia

Marcelo Saracchi fue reconocido especialmente por el entrenador del equipo, el histórico Martin O’Neill; mirá el video

19 de mayo de 2026 12:51 hs

El abrazo especial a Marcelo Saracchi del DT de Celtic

Marcelo Saracchi, el lateral uruguayo que acaba de ser campeón de la Liga de Escocia con Celtic, recibió un reconocimiento especial de su entrenador y sus compañeros luego de su gran actuación en el partido que le ganaron a Hearts, el otro equipo que iba por el título y que le bastaba el empate.

El futbolista de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa apareció en el minuto 86 para realizar una gran jugada en la que hizo un espectacular traslado con una asistencia al área, de la que luego llegó el pase de gol para el 2-1.

El gol del 2-1 de Celtic ante Hearts con una gran jugada de Marcelo Saracchi

El gol del 2-1 de Celtic ante Hearts con una gran jugada de Marcelo Saracchi

El tanto fue anulado en primera instancia por fuera de juego, pero tras analizarlo en el VAR se dio por validado.

Atento Bielsa: Marcelo Saracchi anotó su primer gol con el Celtic en la liga de Escocia; mirá el video

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Fue un duro golpe para Hearts, que buscaba su primer título en 66 años y cortar con la hegemonía de más de 40 ligas entre Celtic y Rangers, los grandes de Glasgow y Escocia.

Celtic, del uruguayo Marcelo Saracchi, fue campeón de Escocia
Celtic, del uruguayo Marcelo Saracchi, fue campeón de Escocia

Celtic, del uruguayo Marcelo Saracchi, fue campeón de Escocia

Luego, en el tiempo adicionado, los albiverdes aumentaron el marcador por 3-1, lo que desató la invasión de los hinchas para festejar el nuevo título.

El abrazo especial a Marcelo Saracchi del DT de Celtic
El abrazo especial a Marcelo Saracchi del DT de Celtic

El abrazo especial a Marcelo Saracchi del DT de Celtic

Tras el partido, Saracchi fue reconocido especialmente por el entrenador del equipo, el histórico Martin O’Neill, quien en el vestuario lo llamó y le dio un gran abrazo, además de una reverencia.

El abrazo especial a Marcelo Saracchi del DT de Celtic
El abrazo especial a Marcelo Saracchi del DT de Celtic

El abrazo especial a Marcelo Saracchi del DT de Celtic

Al ver el emocionante gesto, sus compañeros comenzaron a aplaudir al uruguayo y al entrenador.

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