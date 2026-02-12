Atento Bielsa: Marcelo Saracchi anotó su primer gol con el Celtic en la liga de Escocia; mirá el video

Marcelo Saracchi celebra junto a sus compañeros su primer gol con el Celtic

El uruguayo Marcelo Saracchi anotó su primer gol con el Celtic de Glasgow este miércoles, para ayudar a que su club venciera 2-1 al Livingston en la Scottish Premiership , Primera división de Escocia.

A los 14 minutos del encuentro, el lateral izquierdo recibió un despeje de un córner en la medialuna del área, y conectó una potente volea de zurda que se metió en el arco tras desviarse en un jugador rival.

Livingston empató el encuentro a los 57 minutos con un tanto de penal de Robbie Muirhead, pero Celtic se llevó el partido con un gol en la hora de Alex Oxlade-Chamberlain , en su debut con el club y tras nueve meses sin jugar.

El equipo del trébol está tercero en la Scottish Premiership con 51 puntos, a un punto del Rangers , su histórico rival, pero con un partido menos.

En una temporada atípica de la liga, actualmente el puntero es el Hearth of Midlothian (también conocido como Hearts), con 57 puntos. Desde 1987 el título se reparte entre Celtic y Rangers sin excepciones, y los Hearts luchan por conseguir su primer título desde 1960, y el quinto de su historial.

La actualidad de Marcelo Saracchi en Escocia

Saracchi llegó a Celtic a mediados de 2025, proveniente de Boca Juniors, pero aún no logró consolidarse en el once del equipo escocés, que tiene como titular en su puesto a Kieran Tierney, exjugador del Arsenal.

Lleva 13 partidos jugados hasta el momento, con 671 minutos disputados en total, lo que da un promedio de 51 minutos por encuentro.

Estuvo dos meses sin jugar: tras disputar 45 minutos contra el Dundee FC el 3 de diciembre, en un encuentro correspondiente a la fecha 15 de la liga, no fue convocado durante 15 encuentros consecutivos hasta que volvió a entrar 30 minutos a la cancha el pasado 7 de febrero, casualmente otra vez contra el Dundee pero por la Copa de Escocia.

Saracchi es uno de los contendientes por un puesto en la lista de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026.

Jugó cinco partidos de las últimas Eliminatorias Sudamericanas, dos de ellos como titular, y disputó todos los minutos de los amistosos contra Uzbekistán y República Dominicana en octubre de 2025.