El delantero de la selección de España, rival de Uruguay en el Mundial 2026, que se rompió los ligamentos cruzados y no jugará la Copa del Mundo
El combinado número 1 del mundo en el ranking FIFA, pierde a un futbolista importante que no podrá estar ante los celestes en la fiesta máxima del fútbol
11 de febrero 2026 - 13:47hs
La selección española, ganadora de la última Eurocopa
GIORGI ARJEVANIDZE/AFP via Getty Images
La selección española, rival de la selección uruguaya en el Grupo H del próximo Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, recibió un nuevo revés en su preparación para dicha Copa del Mundo, ya que se lesionó de gravedad el delantero Samu Aghehowa.
Su club, Porto de Portugal, informó oficialmente sobre el alcance de la lesión que sufrió Aghehowa durante el encuentro de liga de este martes ante Sporting Lisboa del uruguayo Maximiliano Araújo, en un encuentro que terminó igualado 1-1.
La lesión de Samu
Según el comunicado difundido por Porto, el delantero español padece un esguince en la rodilla derecha con lesión del ligamento cruzado anterior, una de las lesiones más temidas por cualquier deportista.
La lesión se produjo justo antes del término del primer tiempo, cuando Samu cayó al césped.
Pese a la gravedad de la acción, el futbolista aguantó en el campo durante los 7 minutos de tiempo añadido antes de ser reemplazado por el turco Deniz Gül tras el entretiempo.
"El internacional español será reevaluado por el Departamento de Salud del FC Porto en los próximos días", explicó el club en su nota oficial.
Si bien faltan estudios complementarios para determinar el alcance definitivo de la lesión y el tiempo exacto de recuperación, todo indica que Aghehowa no volverá a jugar en lo que resta de temporada. Esto lo dejaría fuera del Mundial, una noticia que supone un duro golpe tanto para el conjunto luso como para la selección dirigida por De la Fuente.
Esta lesión llega en un momento especialmente delicado para la selección española, que ya arrastraba la preocupación por la situación física de Mikel Merino. El volante, una pieza clave en el esquema de De la Fuente, también se encuentra en plena recuperación tras pasar por el quirófano, lo que añade incertidumbre a la planificación del equipo nacional de cara a la gran cita internacional.