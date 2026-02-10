Giorgian De Arrascaeta dijo que por su juego, se adapta "mejor a la selección brasileña que a la uruguaya", y que sufrió "mucho con Tabárez"

El volante de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, Giorgian De Arrascaeta , generó polémica en estos últimos días al comparar sus características de juego y afirmar que tiene dificultades en el combinado celeste. En una entrevista con el podcast 10 & Faixa, presentado por el exjugador Diego Ribas, el jugador destacó su estilo más ofensivo y técnico y confirmó que encajaría mejor jugando con la selección brasileña.

Arrascaeta, quien viste la camiseta de la celeste desde 2014, explicó que el perfil más defensivo, físico y contraatacante de la combinado uruguayo, le dificulta expresar su fútbol creativo.

Giorgian De Arrascaeta, el mejor jugador del Brasileirao del año pasado y ganador de la Bola de Prata (Bola de Plata) al Mejor Futbolista elegido por la prestigiosa revista Placar de Brasil, se explayó en este tema.

"Por mi estilo de juego, me adapto mejor a la selección brasileña que a la uruguaya, debido a las características de juego que siempre ha tenido Brasil", dijo el número 10 de Flamengo, enfatizando que el juego de la celeste exige mucho contacto físico y resistencia.

También recordó las dificultades del sistema bajo la dirección de Óscar Tabárez, cuando el juego era aún más intenso y con gran presión defensiva, especialmente para quienes juegan con creatividad en el mediocampo: "Era un juego de contacto, de ida y vuelta, y terminé sufriendo mucho, no solo yo, sino cualquiera que jugara en esa posición con mis características".

De Arrascaeta vistió por primera vez la camiseta de la selección uruguaya en 2014 con el Maestro Tabárez y, desde entonces, ha sido una presencia constante en las convocatorias.

El futbolista ya participó en dos Mundiales, 2018 y 2022, y se encuentra en la fase final de su preparación para el tercero, el Mundial 2026. Suma 58 partidos con la celeste, anotando 13 goles y dando siete asistencias.