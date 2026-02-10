Dólar
NACIONAL

Nacional se despidió de Hayen Palacios, que ya tiene nuevo club en Colombia: los números del colombiano en el tricolor

Palacios llegó a Nacional como una apuesta en julio de 2025, junto a Juan Pablo Patiño, pero ninguno de los dos colombianos se consolidó en el club

10 de febrero 2026 - 13:06hs
Hayen Palacios en la presentación del plantel de Nacional de 2026

Hayen Palacios en la presentación del plantel de Nacional de 2026

Foto: Dante Fernández / FocoUy

Nacional se despidió de Hayen Palacios, el lateral colombiano de 26 años que llegó como una apuesta para el tricolor y solo llegó a jugar cuatro partidos oficiales en un semestre.

"Gracias Hayen por defender los colores del Decano. ¡Éxitos en lo que viene!", escribió Nacional en sus redes sociales este martes.

El lateral derecho ya fue confirmado como nuevo jugador del Independiente Medellín (DIM), luego de rescindir su préstamo con el tricolor desde Athletico Paranaense de Brasil y llegar en una nueva cesión de cinco meses al club colombiano.

"El lateral paisa, llega al Deportivo Independiente Medellín para aportar su experiencia, capacidad y mentalidad competitiva al servicio del equipo, sumándose a un plantel que afronta importantes retos en el ámbito nacional e internacional", afirmó el DIM en un comunicado publicado en su web, en el que también destaca que Palacios se consagró campeón uruguayo en 2025.

Juan Pablo Patiño con la camiseta de Nacional
NACIONAL

Juan Pablo Patiño está cerca de salir de Nacional y volver al fútbol colombiano: los detalles

El homenaje de Nacional a Juan Carlos de Lima
NACIONAL

El homenaje de Nacional a Juan Carlos de Lima: "Un jugador que alcanzó la gloria máxima con la camiseta tricolor"; mirá el video

El futbolista ya fue convocado por su nuevo club para el partido contra Cúcuta Deportivo, que se jugará este martes. Utilizará la camiseta número 30.

Una apuesta que no resultó

Hayen Palacios llegó a Nacional a fines de julio junto a Juan Pablo Patiño, en medio de un mercado invernal en el que el tricolor buscó un lateral por lado para complementar su plantel.

Mientras que Patiño llegaba con más certezas, desde el principio Flavio Perchman aclaró que Palacios era una apuesta para el lateral derecho.

Sin embargo, ninguna de las dos contrataciones funcionó: Patiño jugó un total de diez partidos (nueve en 2025 y uno en 2026), y Palacios solo disputó cuatro encuentros, con 201 minutos en total (dos partidos completos por Copa AUF Uruguay y 21 minutos en dos partidos del Torneo Clausura).

Hayen Palacios y Juan Pablo Patiño en su presentación como jugadores de Nacional
Hayen Palacios y Juan Pablo Patiño en su presentación como jugadores de Nacional

Hayen Palacios y Juan Pablo Patiño en su presentación como jugadores de Nacional

Al igual que Palacios, se espera que Patiño salga en este periodo de pases, ante la llegada de Camilo Cándido y el crecimiento del juvenil Federico Bais.

El lateral izquierdo estuvo cerca de irse cedido al Deportivo Cali, pero el pase se trancó debido a que el club colombiano ya tiene seis jugadores en préstamo en este momento, el máximo que habilita la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Nacional Hayen Palacios Colombia Juan Pablo Patiño Independiente Medellín

