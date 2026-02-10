Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FRANCIA

Archivos Epstein: el exfutbolista francés Franck Ribéry fue citado en un documento y denunció "informaciones falsas"

El exjugador de Bayern Munich y de la selección francesa, en 2010 declaró como testigo en París en un caso de proxenetismo

10 de febrero 2026 - 15:03hs
Contra Frack Ribery en Sudáfrica 2010
Contra Frack Ribery en Sudáfrica 2010 KARIM JAAFAR/AFP

El exfutbolista francés Franck Ribéry, citado en un documento de los archivos Epstein, denunció este martes "informaciones falsas" en su contra y anunció una demanda, según su abogado.

El nombre del exjugador de Bayern Munich y de la selección francesa, que en 2010 declaró como testigo en París en un caso de proxenetismo, aparece en un documento anónimo y parcialmente censurado fechado en 2019, que forma parte de los archivos del delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein publicados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

0000531865.webp
Franck Ribéry
Franck Ribéry

En un comunicado, el abogado Carlo Alberto Brusa calificó de "informaciones falsas" difundidas en las redes sociales contra su cliente, "que hacen creer que estaría implicado en el caso Epstein".

"Ante la gravedad de estos actos y con el fin de hacer respetar sus derechos", Franck Ribéry ha decidido "emprender acciones penales contra la persona firmante de esta carta calumniosa", a la que asegura haber identificado.

Jeffrey Epstein, a la izquierda, junto a Donald Trump en el club Mar-a-Lago del presidente en Florida en 1997.

El enigmático Jeffrey Epstein: el inesperado ascenso de un profesor de matemáticas que dirigió una red de explotación sexual y se codeó con los más ricos y poderosos del mundo

cuales son algunos de los principales nombres que figuran en los archivos epstein

Cuáles son algunos de los principales nombres que figuran en los archivos Epstein

https://www.bbc.com/mundo/articles/c62rp1n3gk6o
Tras ser declarada culpable, Ghislaine Maxwell declaró:
Tras ser declarada culpable, Ghislaine Maxwell declaró: "Es el mayor arrepentimiento de mi vida haber conocido a Jeffrey Epstein".

La demanda se ampliará "también contra quienes continúan recurriendo a esas informaciones falsas contenidas en la carta calumniosa para redactar 'posts' en las redes", añadió.

Si la mera mención del nombre de una persona en el expediente Epstein no supone a priori ningún acto reprobable por su parte, numerosas personalidades están sufriendo las consecuencias de estas revelaciones.

AFP

Temas:

archivos Epstein Franck Ribery Epstein Jeffrey Epstein Paris Bayern Munich

Seguí leyendo

Las más leídas

Marcelo Bielsa en la selección uruguaya 
SELECCIÓN URUGUAYA

La selección uruguaya confirmó su segundo rival para la fecha FIFA de marzo luego de enfrentar a Inglaterra

Decurnex es el presidente más exitoso en el siglo XXI en el fútbol local, Alarcón está segundo y Ruglio, tercero; Ache, el que más Uruguayos conquistó
FÚTBOL URUGUAYO

Decurnex es el presidente más exitoso en el siglo XXI en el fútbol local, Alarcón está segundo y Ruglio, tercero; Ache, el que más Uruguayos conquistó

Nacional en el Gran Parque Central
FÚTBOL

El exgoleador de Nacional que decidió retirarse del fútbol tras una gran carrera

Incidentes tras Cerro vs Danubio
TORNEO APERTURA

Incidentes con intervención policial, balas de goma e hinchas ingresando a la cancha, tras el final de Cerro vs Danubio en el Tróccoli, por la primera fecha del Torneo Apertura

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos