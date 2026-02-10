Archivos Epstein: el exfutbolista francés Franck Ribéry fue citado en un documento y denunció "informaciones falsas"

El exfutbolista francés Franck Ribéry , citado en un documento de los archivos Epstein , denunció este martes "informaciones falsas" en su contra y anunció una demanda, según su abogado.

El nombre del exjugador de Bayern Munich y de la selección francesa , que en 2010 declaró como testigo en París en un caso de proxenetismo, aparece en un documento anónimo y parcialmente censurado fechado en 2019, que forma parte de los archivos del delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein publicados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En un comunicado, el abogado Carlo Alberto Brusa calificó de "informaciones falsas" difundidas en las redes sociales contra su cliente, "que hacen creer que estaría implicado en el caso Epstein".

"Ante la gravedad de estos actos y con el fin de hacer respetar sus derechos", Franck Ribéry ha decidido "emprender acciones penales contra la persona firmante de esta carta calumniosa", a la que asegura haber identificado.

La demanda se ampliará "también contra quienes continúan recurriendo a esas informaciones falsas contenidas en la carta calumniosa para redactar 'posts' en las redes", añadió.

Si la mera mención del nombre de una persona en el expediente Epstein no supone a priori ningún acto reprobable por su parte, numerosas personalidades están sufriendo las consecuencias de estas revelaciones.

