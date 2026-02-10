Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL

La importante decisión de la Mesa Ejecutiva para todo el resto de la temporada 2026 del fútbol uruguayo

Se viene un nuevo cambio en los partidos de la Primera división

10 de febrero 2026 - 15:32hs
Álvaro Rivero, presidente de la Mesa Ejecutiva de Primera

Álvaro Rivero, presidente de la Mesa Ejecutiva de Primera

La Mesa Ejecutiva de la Primera división de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), tomó una importante resolución este martes que tiene que ver con la actividad de todos los torneos que organizará durante 2026.

El organismo que se encarga entre otras cosas, de organizar las distintas fechas de la Liga AUF Uruguaya y también de todos los calendarios, se reunió en las últimas horas y decidió que, al menos por esta temporada, no ingresarán más mascotas con ningún club, según confió el presidente de la Mesa Ejecutiva de Primera división, Álvaro Rivero, a Referí.

El por qué de la decisión y una alternativa

"Si nada cambia, cosa difícil, la decisión es definitiva", sostuvo Rivero cuando se le consultó si la determinación era por tiempo indeterminado.

Una de las gotas que rebalsó el vaso fue que el pasado sábado en el encuentro entre Peñarol y Montevideo City Torque en el que ambos debutaban en la Liga AUF Uruguaya 2026, ingresó un padre con un hijo en brazos, que nada tenía que hacer allí.

El festejo de Peñarol con las gorras con dedicatoria a Maximiliano Silvera
FÚTBOL

Peñarol es el club uruguayo que lidera el ranking IFFHS a mucha distancia de Nacional; Paris Saint-Germain es el mejor

Matías Arezo y Maximiliano Silvera cuando compartían equipo en Peñarol
PEÑAROL

Los números que sorprenden y en los que Matías Arezo es superior a Maximiliano Silvera en su pasaje por Peñarol

mascotas.webp
Las mascotas ahora no entrarán más con los equipos a la cancha

Las mascotas ahora no entrarán más con los equipos a la cancha

Según agregó Rivero, "además de que entran más mascotas de las permitidas, algunas lo hacen con camisetas de otros equipos".

A su vez, aclaró también que a partir de ahora, "los clubes pueden hacer activaciones durante el calentamiento y ahí permitir que los niños estén en el borde de la cancha durante el mismo".

Quedó muy claro que a partir de ahora, las mascotas no ingresarán más con los equipos a las canchas previo al inicio del partido.

Temas:

AUF Primera División Álvaro Rivero mascotas Liga AUF Uruguaya Fútbol Uruguayo

Seguí leyendo

Las más leídas

Marcelo Bielsa en la selección uruguaya 
SELECCIÓN URUGUAYA

La selección uruguaya confirmó su segundo rival para la fecha FIFA de marzo luego de enfrentar a Inglaterra

Decurnex es el presidente más exitoso en el siglo XXI en el fútbol local, Alarcón está segundo y Ruglio, tercero; Ache, el que más Uruguayos conquistó
FÚTBOL URUGUAYO

Decurnex es el presidente más exitoso en el siglo XXI en el fútbol local, Alarcón está segundo y Ruglio, tercero; Ache, el que más Uruguayos conquistó

Nacional en el Gran Parque Central
FÚTBOL

El exgoleador de Nacional que decidió retirarse del fútbol tras una gran carrera

Incidentes tras Cerro vs Danubio
TORNEO APERTURA

Incidentes con intervención policial, balas de goma e hinchas ingresando a la cancha, tras el final de Cerro vs Danubio en el Tróccoli, por la primera fecha del Torneo Apertura

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos