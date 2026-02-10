La importante decisión de la Mesa Ejecutiva para todo el resto de la temporada 2026 del fútbol uruguayo

La Mesa Ejecutiva de la Primera división de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), tomó una importante resolución este martes que tiene que ver con la actividad de todos los torneos que organizará durante 2026.

El organismo que se encarga entre otras cosas, de organizar las distintas fechas de la Liga AUF Uruguaya y también de todos los calendarios, se reunió en las últimas horas y decidió que, al menos por esta temporada, no ingresarán más mascotas con ningún club, según confió el presidente de la Mesa Ejecutiva de Primera división, Álvaro Rivero, a Referí.

"Si nada cambia, cosa difícil, la decisión es definitiva", sostuvo Rivero cuando se le consultó si la determinación era por tiempo indeterminado.

Una de las gotas que rebalsó el vaso fue que el pasado sábado en el encuentro entre Peñarol y Montevideo City Torque en el que ambos debutaban en la Liga AUF Uruguaya 2026, ingresó un padre con un hijo en brazos, que nada tenía que hacer allí.

mascotas.webp Las mascotas ahora no entrarán más con los equipos a la cancha

Según agregó Rivero, "además de que entran más mascotas de las permitidas, algunas lo hacen con camisetas de otros equipos".

A su vez, aclaró también que a partir de ahora, "los clubes pueden hacer activaciones durante el calentamiento y ahí permitir que los niños estén en el borde de la cancha durante el mismo".

Quedó muy claro que a partir de ahora, las mascotas no ingresarán más con los equipos a las canchas previo al inicio del partido.