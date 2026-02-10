La importante decisión de la Mesa Ejecutiva para todo el resto de la temporada 2026 del fútbol uruguayo
Se viene un nuevo cambio en los partidos de la Primera división
10 de febrero 2026 - 15:32hs
Álvaro Rivero, presidente de la Mesa Ejecutiva de Primera
LaMesa Ejecutiva de la Primera división de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), tomó una importante resolución este martes que tiene que ver con la actividad de todos los torneos que organizará durante 2026.
El organismo que se encarga entre otras cosas, de organizar las distintas fechas de la Liga AUF Uruguaya y también de todos los calendarios, se reunió en las últimas horas y decidió que, al menos por esta temporada, no ingresarán más mascotas con ningún club, según confió el presidente de la Mesa Ejecutiva de Primera división, Álvaro Rivero, a Referí.
El por qué de la decisión y una alternativa
"Si nada cambia, cosa difícil, la decisión es definitiva", sostuvo Rivero cuando se le consultó si la determinación era por tiempo indeterminado.
Una de las gotas que rebalsó el vaso fue que el pasado sábado en el encuentro entre Peñarol y Montevideo City Torque en el que ambos debutaban en la Liga AUF Uruguaya 2026, ingresó un padre con un hijo en brazos, que nada tenía que hacer allí.