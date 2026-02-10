Peñarol es el club uruguayo que lidera el ranking IFFHS a mucha distancia de Nacional; Paris Saint-Germain es el mejor

El festejo de Peñarol con las gorras con dedicatoria a Maximiliano Silvera

La organización privada alemana conocida como la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS, por su sigla en inglés), dio a conocer este martes el ranking de los mejores clubes del mundo en la actualidad y Peñarol nuevamente volvió a ser el más destacado en Uruguay, varios puestos por encima de su rival eterno, Nacional.

Paris Satint-Germain , como en el último informe de IFFHS, sigue siendo el mejor club del mundo.

El podio cambió radicalmente, porque en la última entrega, Real Madrid de Federico Valverde era el número 2, y ahora ese puesto es para Chelsea de Inglaterra. El tercer lugar -que era de Inter de Milán-, ahora es de Bayern Múnich de Alemania.

Los merengues españoles bajaron al puesto 4 e Inter al 5.

Peñarol vuelve a ser el mejor rankeado por encima de Nacional

Peñarol de Diego Aguirre sigue siendo el club uruguayo mejor posicionado en el ranking de la IFFHS.

De todas formas, respecto a la anterior actualización, bajó un puesto, del 65 al 66 en el mundo.

Nacional es la segunda institución uruguaya mejor colocada en dicho ranking.

Los tricolores si bien treparon un lugar, quedaron en el puesto 139, 73 por debajo de Peñarol.

El tercer club uruguayo mejor ubicado en el actual ranking de la IFFHS sigue siendo Boston River, en el lugar 183, manteniendo su puesto anterior.

Lo siguen Racing, en el 223, Cerro Largo que bajó un puesto al 238, Defensor Sporting, que descendió dos posiciones y está 332, Liverpool que bajó seis lugares al 354, y Juventud de Las Piedras, en el puesto 418, tras caer dos lugares.

En esta lista de los 500 principales clubes del mundo de IFHHS que publicó este martes, desapareció Danubio, que en publicaciones anteriores aparecía.