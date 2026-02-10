El pedido urgente de frigoríficos a proveedores de ganado por el riesgo que hay para la economía de Uruguay
La cámara que nuclea a frigoríficos solicitó a las empresas que la integran que transmitan un pedido urgente a sus proveedores de ganado
10 de febrero 2026 - 15:37hs
Frigoríficos: piden a sus proveedores de animales utilizar solo productos veterinarios autorizados y esperar el tiempo fijado para remitirlos a faena.
Foto: Juan Samuelle
La Cámara de la Industria Frigorífica (CIF) solicitó a las compañías que la integran que transmitan a sus proveedores de ganado la importancia crucial que tiene el control de los medicamentos veterinarios y tiempos de espera empleados antes de remitir los animales a las plantas de faena e industrialización.
La CIF, según supo El Observador, entiende que manejos inadecuados en la operativa sanitaria mencionada ponen en riesgo la capacidad de Uruguay de mantener y/o ampliar el acceso a los mercados existentes y perjudican las gestiones de apertura de nuevos destinos.
Está en juego, también, el prestigio y estatus de la carne uruguaya, pero además se aludió a que existen riesgos para toda la economía de Uruguay por el impacto que la industria frigorífica tiene en todo el territorio nacional, dado el volumen de empleo que genera y los ingresos por exportaciones y el derrame vinculado.
El contexto
Durante 2025 las exportaciones de carne fueron el rubro líder en la generación de ingresos al país por colocaciones externas de bienes, totalizando US$ 3.250 millones, un 26% más que en 2024. En un conjunto de ingresos de US$ 13.493 millones el sector ganadero generó US$ 4.586 millones. Carne, ganado en pie y lácteos fueron los rubros más relevantes (en ese orden). Hubo 67 empresas exportadoras y se generaron 17.496 empleos directos (fuente: Uruguay XXI).
Medicamentos habilitados y paciencia
La CIF, con base en un análisis al que tuvo acceso El Observador, solicitó se traslade a los productores ganaderos el pedido de utilizar solamente medicamentos veterinarios habilitados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y que se respeten los tiempos de espera para el despacho de los lotes, de modo de evitar sanciones y los perjuicios ya señalados.
El dato
La CIF está compuesta por 10 de las principales empresas frigoríficas de Uruguay y la preside Eduardo Urgal.
A continuación, la pieza gráfica que se pidió se traslade a los proveedores de ganado: