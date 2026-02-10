El pedido urgente de frigoríficos a proveedores de ganado por el riesgo que hay para la economía de Uruguay

Frigoríficos: piden a sus proveedores de animales utilizar solo productos veterinarios autorizados y esperar el tiempo fijado para remitirlos a faena.

La Cámara de la Industria Frigorífica (CIF) solicitó a las compañías que la integran que transmitan a sus proveedores de ganado la importancia crucial que tiene el control de los medicamentos veterinarios y tiempos de espera empleados antes de remitir los animales a las plantas de faena e industrialización .

En un tema que genera mucha preocupación en los industriales, el pedido está relacionado con observaciones que desde los mercados externos han llegado a Uruguay , tras la detección de resíduos de productos veterinarios en las carnes embarcadas desde el país.

La CIF, según supo El Observador, entiende que manejos inadecuados en la operativa sanitaria mencionada ponen en riesgo la capacidad de Uruguay de mantener y/o ampliar el acceso a los mercados existentes y perjudican las gestiones de apertura de nuevos destinos .

Está en juego, también, el prestigio y estatus de la carne uruguaya , pero además se aludió a que existen riesgos para toda la economía de Uruguay por el impacto que la industria frigorífica tiene en todo el territorio nacional, dado el volumen de empleo que genera y los ingresos por exportaciones y el derrame vinculado.

El contexto

Durante 2025 las exportaciones de carne fueron el rubro líder en la generación de ingresos al país por colocaciones externas de bienes, totalizando US$ 3.250 millones, un 26% más que en 2024. En un conjunto de ingresos de US$ 13.493 millones el sector ganadero generó US$ 4.586 millones. Carne, ganado en pie y lácteos fueron los rubros más relevantes (en ese orden). Hubo 67 empresas exportadoras y se generaron 17.496 empleos directos (fuente: Uruguay XXI).

Medicamentos habilitados y paciencia

La CIF, con base en un análisis al que tuvo acceso El Observador, solicitó se traslade a los productores ganaderos el pedido de utilizar solamente medicamentos veterinarios habilitados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y que se respeten los tiempos de espera para el despacho de los lotes, de modo de evitar sanciones y los perjuicios ya señalados.

El dato

La CIF está compuesta por 10 de las principales empresas frigoríficas de Uruguay y la preside Eduardo Urgal.

A continuación, la pieza gráfica que se pidió se traslade a los proveedores de ganado: