IM busca avanzar en megaproyecto urbanístico en zona de humedales en Bañados de Carrasco que genera "mucho fuego" entre el MPP y el Partido Comunista

Un megaproyecto urbanístico en la zona rural de Montevideo divide las aguas en el Frente Amplio , con sectores que están a favor por el desarrollo en una zona decaída de la capital y otros que se oponen por el posible impacto ambiental que generaría en un humedal .

El proyecto, del que aún no se conocen mayores detalles, estaría ubicado en la zona de Bañados de Carrasco, en el noreste de la capital. La firma Bislun S.A. prevé comprar 53 padrones por un total de 226 hectáreas para construir edificios y un “ecoparque metropolitano”.

Pero hay un inconveniente: la zona rural donde se planificó la obra no está habilitada para tal fin. Para evitar este obstáculo hay una serie de pasos legales indispensables y la Intendencia de Montevideo se puso en marcha para solucionarlo, hasta el momento sin éxito.

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En primer lugar se debe “declarar de interés” la iniciativa presentada por la empresa. Luego se debe realizar un Programa de Actuación Integrada (PAI) Complementario -con todos los estudios ambientales incluidos y con intervención del Ministerio de Ambiente - y, finalmente recalificar los suelos. Tanto en la declaración de interés como en la recalificación de suelos la Junta Departamental tiene la llave.

En julio de 2025 la entonces administración de Mauricio Zunino en la IM pidió a la Junta que declarara de interés el proyecto porque se “pone en valor el área”. No hubo respuesta. En diciembre, ya con Mario Bergara en el gobierno departamental, la comuna volvió a pedir la anuencia de la Junta para declarar de interés el proyecto, pero con una fundamentación mucho más detallada y rigurosa a nivel ambiental, incluyendo condicionantes previos al inicio de los estudios.

Captura de pantalla 2026-05-12 154119 Barrio Bañados de Carrasco, donde estaría ubicado la megaobra. Crédito: Municipio F

El caso ingresó a la Comisión de Planeamiento de la Junta Departamental, pero aún no fue discutido. Desde la oposición apuntan que las “divisiones internas” están atrasando la resolución, al tiempo que desde el Frente Amplio indican que se comenzará a debatir una vez que finalice la discusión sobre la solicitud de préstamos extrapresupuestales que hizo la IM. Esa discusión terminará a finales de este mes.

La semana pasada, tal como informó La Diaria, el proyecto tomó definitivamente ribetes políticos: la directora de Planificación de la IM, María José Iglesias, y el coordinador institucional de la comuna, Justo Onandi, lo presentaron ante la Departamental de Montevideo del Frente Amplio.

Según supo El Observador a partir de personas presentes en el encuentro, allí se hizo tangible una división que ya era conocida: la del MPP con el Partido Comunista.

En el MPP hay una “mirada más enfocada en las fuentes de trabajo y el desarrollo económico” de una zona deprimida, mientras que en el PCU hay una “mirada hacia el desarrollo sustentable que no afecte los ecosistemas”, indicó una fuente.

En el medio de la discusión está la alcaldesa del Municipio F, Matilde Palermo, que por un lado escucha a los vecinos y colectivos manifestarse en contra y, por otro, tiene a su sector, el MPP, pronunciándose a favor.

"El gobierno municipal no tiene posición aún. Estamos esperando el estudio profundo del proyecto. Estoy entre dos fuegos. El territorio y el Partido Comunista que no quiere y mi sector que sí quiere. Por lo tanto, prefiero que las aguas se calmen. Hay mucho fuego encendido", dijo a El Observador.

Que la discusión haya llegado a la Departamental del Frente Amplio no es menor: en este ámbito están representados los sectores y los comité de base en igual cantidad de integrantes. Este segundo grupo suele estar más asociado a los sectores más a la izquierda, como el Partido Comunista, por lo que su postura podría prevalecer.

Esto explica cómo toman desde cada sector la relevancia del futuro pronunciamiento de la Departamental, para el que aún no hay fecha.

“La departamental no mandata a la bancada de ediles. Tomaremos los insumos que nos trasladen de la departamental, pero la definición la va a tomar la bancada de ediles”, dijo a El Observador Gonzalo Sánchez, presidente de la Junta Departamental e integrante del MPP.

Fátima Vázquez, edila comunista que preside la comisión de Planeamiento tiene una postura distinta: “La decisión de la Departamental, que tiene la posición de las bases y los sectores, será de gran peso para poder resolver, porque concibo que no hay una división entre fuerza política y gobierno”.

El presidente de la departamental es el socialista Ricardo Russo, que indicó que si bien “no hay mandato expreso”, desde “lo político, generalmente, se respeta lo que resuelve” la Departamental.

A favor y en contra

Sánchez defendió que “el proyecto inmobiliario no tocaría los bañados", dado que está previsto la construcción de un "parque lineal en la ribera de los bañados". "Por lo tanto el proyecto en realidad no estaría afectando el ecosistema”, consideró.

Además, enfatizó que los bañados están “muy venido a menos” y “sin cumplir la función de esponja que tendrían que cumplir”. “Esa función de absorber el agua y que no se desborde no está pasando por el estado en el que están. El proyecto prevé una revitalización y mantenimiento de los bañados”, destacó.

Captura de pantalla 2026-05-12 154416 Contaminación en los arroyos que derivan en los humedales de Bañados de Carrasco. Crédito: Municipio F

En contrapartida, el edil socialista Juan Ceretta, que como abogado ha trabajado en varios casos ambientales, manifestó “preocupación por cualquier intervención en un humedal” por su "importancia ecológica”.

Consultado sobre la actual contaminación de la zona, respondió: “Si nosotros reducimos el espacio de humedal activo, todo el filtrado que hace no se va a hacer de la misma forma. Ya está contaminado, con más razón tenemos que buscar herramientas que no lo contaminen más. Con respecto al efecto esponja, si se aumenta la superficie rígida y la presencia humana en esa zona, lo que ocurre son inundaciones; los caudales que vierten agua aumentan su dimensión”.

También advirtió por la afectación a las especies y aclaró que la zona “no tiene por qué ser disfrutable a los ojos del ser humano”.

“Dicen que es todo un barrial, unos yuyos. Es una mirada del siglo XIX. No necesariamente son espacios para visitar. La función que cumplen es otra”, dijo.

Varios colectivos sociales y académicos de la zona, como Espacio Plaza, Centro Cultural Punta de Rieles y el Parque Integral Metropolitano de la Universidad de la República (PIM, Udelar) solicitaron comparecer ante la Junta para manifestar su postura en contrario al proyecto.

Desde la oposición se mantienen expectantes. El edil blanco Gonzalo Gómez dijo que están a la "espera de los estudios socioambientales" y de la comparecencia de vecinos e intendencia en la comisión. “Es una zona que debería tener resguardo medioambiental. Sabemos que detienen las inundaciones y allí, en el punto donde hay más asentamientos de todo el país, podría generar, a priori, consecuencias negativas. Vamos a escuchar a todas las voces”, dijo el nacionalista.